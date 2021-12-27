Рейтинг@Mail.ru
Поиск
x
National Geographic Россия №215, декабрь 2021-январь 2022
National Geographic Traveler № 4 (81), декабрь 2021 – февраль 2022
National Geographic Traveler

Зима в России: идеи для путешествий на выходные

National Geographic Россия
27 декабря 2021
Мещёвск24.jpg
Свято-Георгиевский Мещовский мужской монастырь
Фото: Мещовск
Собрали сразу несколько направлений для снежных выходных в России – тут прогулки, музеи, маршруты и погружение в историю.
Прогулки

Воронеж, Воронежская область

vdn_20160117_172201.jpg
Вадим Разумов Дворец Ольденбургских в Рамони

Как правило, в Воронеж заезжают по дороге на южные курорты, популярные зимой и летом. Но столица Черноземья и её окрестности вполне могут стать отдельным направлением для длинного уик-энда, ведь добраться сюда по платной дороге получится часов за шесть.

Начать путешествие стоит с посёлка Рамонь, где находится неоготический дворец Ольденбургских — на его цокольном этаже работает отличный мультимедийный музей. А продолжить — прогулкой по набережной Воронежского водохранилища, по центральной улице Карла Маркса и проспекту Революции, которые искусно подсвечиваются по вечерам.

IMG_1195.jpg
Корабль «Гото Предестинация» в Воронеже
20211002_150504.jpg
Интерьер Успенской Адмиралтейской церкви в Воронеже
20211003_111512.jpg
Пещерная церковь Сицилийской иконы Божией Матери в Дивногорье
superior_corner_room_1824_prev.jpg
Улучшенный угловой номер в «Воронеж Марриотт Отеле»

В городе множество музеев, самый известный из них — пришвартованное к Адмиралтейской площади судно «Гото Предестинация», точная копия построенного ещё Петром Великим первого линейного корабля, с которого начался русский флот. Немало в Воронеже и гастрономических локаций — например, ресторанов, посвящённых знаменитой местной говядине: «Потроха», «Коптильня» и La Barbecue, но ещё большее впечатление производит Центральный рынок, где можно купить, кажется, всё, чем так славится регион. Наконец, в паре часов езды от города находится музей-заповедник «Дивногорье» с вырубленным в меловой толще пещерным храмом — эти места нередко называют «русской Каппадокией».

Остановиться же лучше всего в «Воронеж Марриотт Отеле». Его блестящее на солнце здание находится в самом что ни на есть центре, и через панорамные окна от пола до потолка весь город виден как на ладони — любоваться им можно даже во время пробежки на тренажёре круглосуточного фитнес-центра. До главных точек туристического притяжения отсюда рукой подать, но, если хочется никуда не торопиться и провести уютный вечер в отеле, можно заказать коктейль-другой в баре Avenue 38 или устроить себе лёгкий ужин в панорамной представительской гостиной на 19-м этаже.

Как добраться:

  • на самолёте — за час с небольшим, на скоростном поезде — от 6 часов,
  • на автомобиле — приблизительно за 6 часов по платной трассе.
IMG_9164.jpg
Читайте такжеОт мамонта до выхухоли: что смотреть в Воронежской области
Музеи

Гороховец, Владимирская область

National Geographic Traveler № 4 (81), декабрь 2021 – февраль 2022

National Geographic Traveler № 4 (81), декабрь 2021 – февраль 2022

Подробнее об этом номере

Статья полностью доступна подписчикам онлайн-версии журнала. Оформляя подписку, вы получаете доступ к эксклюзивному контенту из журнала на сайте, а также PDF-версию выпуска.

Оформить подписку
рекомендации
Горы

Камчатка: полуостров текстур

Механизм

Хозяева времени: как часы привели нас в будущее

Древний храм

Маршрут построен: музейные истории за границами столиц

Снег, снежинка, холод

10 мест России для лучшего зимнего отдыха