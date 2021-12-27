Зима в России: идеи для путешествий на выходные
Воронеж, Воронежская область
Как правило, в Воронеж заезжают по дороге на южные курорты, популярные зимой и летом. Но столица Черноземья и её окрестности вполне могут стать отдельным направлением для длинного уик-энда, ведь добраться сюда по платной дороге получится часов за шесть.
Начать путешествие стоит с посёлка Рамонь, где находится неоготический дворец Ольденбургских — на его цокольном этаже работает отличный мультимедийный музей. А продолжить — прогулкой по набережной Воронежского водохранилища, по центральной улице Карла Маркса и проспекту Революции, которые искусно подсвечиваются по вечерам.
В городе множество музеев, самый известный из них — пришвартованное к Адмиралтейской площади судно «Гото Предестинация», точная копия построенного ещё Петром Великим первого линейного корабля, с которого начался русский флот. Немало в Воронеже и гастрономических локаций — например, ресторанов, посвящённых знаменитой местной говядине: «Потроха», «Коптильня» и La Barbecue, но ещё большее впечатление производит Центральный рынок, где можно купить, кажется, всё, чем так славится регион. Наконец, в паре часов езды от города находится музей-заповедник «Дивногорье» с вырубленным в меловой толще пещерным храмом — эти места нередко называют «русской Каппадокией».
Остановиться же лучше всего в «Воронеж Марриотт Отеле». Его блестящее на солнце здание находится в самом что ни на есть центре, и через панорамные окна от пола до потолка весь город виден как на ладони — любоваться им можно даже во время пробежки на тренажёре круглосуточного фитнес-центра. До главных точек туристического притяжения отсюда рукой подать, но, если хочется никуда не торопиться и провести уютный вечер в отеле, можно заказать коктейль-другой в баре Avenue 38 или устроить себе лёгкий ужин в панорамной представительской гостиной на 19-м этаже.
Как добраться:
- на самолёте — за час с небольшим, на скоростном поезде — от 6 часов,
- на автомобиле — приблизительно за 6 часов по платной трассе.
Гороховец, Владимирская область
National Geographic Traveler № 4 (81), декабрь 2021 – февраль 2022Подробнее об этом номере
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