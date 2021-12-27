Зима в России: новый горнолыжный курорт на Алтае
Горный Алтай — Мекка альпинистов и скалолазов, но долгое время горнолыжникам и сноубордистам делать там было решительно нечего: ни одна из его точек катания не стоила отдельной поездки. Несколько лет назад местные лыжники решили изменить это обидное положение, нашли подходящую горку и серьёзных инвесторов — так и появился ГЛК «Телецкий».
Место для курорта выбрали идеальное — на берегах главного алтайского озера, внесённого в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Этот район отличается уникальным микроклиматом — благодаря близости озера здесь хорошие снегопады, но при этом нет таких злых морозов и сильных ветров, от каких частенько страдает расположенный через хребет Шерегеш, а солнечных дней с ноября по апрель случается больше, чем в Сочи.
Правда, здешняя господствующая высота Кокуя не сравнится ростом с краснополянскими хребтами, но её 1386 метров вполне хватает для того, чтобы проложить трассы протяжённостью свыше пяти километров — спуски длиннее сегодня можно найти только на Эльбрусе.
Словом, для ГЛК «Телецкий» всё только начинается, но это более чем многообещающее начало. Зону катания стали строить всего пять лет назад, и сегодня общая длина трасс составляет уже 17 км. Курорт развивают люди, которые сами давно и хорошо катаются, и это чувствуется во всём. Длинные трассы с правильным уклоном отлично спроектированы и ухоженны, в основном они синие и красные.
Для ценителей комфортного катания есть два затяжных панорамных спуска, для новичков — отдельный учебный склон с бугелем и беби-лифтом, для любителей поскакать по фигурам — сноупарк, а для самых опытных — несколько внетрассовых маршрутов через красивейший лес, опалённый молниями. Кстати, к неторопливому креслу, поднимающему на вершину, скоро добавится более современный подъёмник с колпаками для защиты от порывов ветра.
National Geographic Traveler № 4 (81), декабрь 2021 – февраль 2022Подробнее об этом номере
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