Зима в России: новый горнолыжный курорт на Алтае

Горный Алтай — Мекка альпинистов и скалолазов, но долгое время горнолыжникам и сноубордистам делать там было решительно нечего: ни одна из его точек катания не стоила отдельной поездки. Несколько лет назад местные лыжники решили изменить это обидное положение, нашли подходящую горку и серьёзных инвесторов — так и появился ГЛК «Телецкий».

Место для курорта выбрали идеальное — на берегах главного алтайского озера, внесённого в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Этот район отличается уникальным микроклиматом — благодаря близости озера здесь хорошие снегопады, но при этом нет таких злых морозов и сильных ветров, от каких частенько страдает расположенный через хребет Шерегеш, а солнечных дней с ноября по апрель случается больше, чем в Сочи.

Правда, здешняя господствующая высота Кокуя не сравнится ростом с краснополянскими хребтами, но её 1386 метров вполне хватает для того, чтобы проложить трассы протяжённостью свыше пяти километров — спуски длиннее сегодня можно найти только на Эльбрусе.