Зимние каникулы в России: 10 направлений на любой вкус

Ямало-Ненецкий автономный округ

Заядлые путешественники всегда чувствовали особую нежность к местам, где живут кочевые народы, а уходящий «оседлый» год обострил это чувство до боли. Так почему бы не проводить 2020-й и встретить 2021-й на Ямале, где ритм жизни задают тундра, олени и традиции предков? Сердце российской Арктики – настоящий «край земли», ведь именно так и переводится с ненецкого языка название этого автономного округа в составе Тюменской области. Ямал – это праздник для глаз, особенно тех, что привыкли ко всем оттенкам серого в мегаполисах. В солнечный день тундра словно чистый лист и ослепительно-белое безмолвие, на котором ярко горят расшитые сукном и бисером малицы и бокари хозяев стойбищ.

Ямал – это праздник живота, ведь блюда из свежайших оленины и рыбы, из северных ягод ещё вкуснее после дня, проведённого на морозе. А ещё это праздник сердца, которое неизбежно тает при виде длинных пушистых ресниц и запорошенных снегом носов оленей. Но пускай олени здесь и правят бал – даже карта Ямала по форме напоминает шкуру оленя, – путешествие сюда ими не ограничивается: вас ждут отроги Полярного Урала, бескрайняя тайга и поездки на вездеходах в поисках овцебыков в их естественной среде обитания.

Как добраться: из Москвы на самолёте до Салехарда (около 3 ч), затем на снегоходах, вездеходах и вертолётах в составе организованной группы.

Совет: по-настоящему познакомиться с самобытной культурой Ямала имеет смысл во время одного из этнографических туров, в ходе которых путешественники на несколько дней сбегают из цивилизации и живут в чумах с оленеводами, подчиняясь укладу их жизни.