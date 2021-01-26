Зимние каникулы в России: 10 направлений на любой вкус

В гости к оленеводам
Ямало-Ненецкий автономный округ
Заядлые путешественники всегда чувствовали особую нежность к местам, где живут кочевые народы, а уходящий «оседлый» год обострил это чувство до боли. Так почему бы не проводить 2020-й и встретить 2021-й на Ямале, где ритм жизни задают тундра, олени и традиции предков? Сердце российской Арктики – настоящий «край земли», ведь именно так и переводится с ненецкого языка название этого автономного округа в составе Тюменской области. Ямал – это праздник для глаз, особенно тех, что привыкли ко всем оттенкам серого в мегаполисах. В солнечный день тундра словно чистый лист и ослепительно-белое безмолвие, на котором ярко горят расшитые сукном и бисером малицы и бокари хозяев стойбищ.
Ямал – это праздник живота, ведь блюда из свежайших оленины и рыбы, из северных ягод ещё вкуснее после дня, проведённого на морозе. А ещё это праздник сердца, которое неизбежно тает при виде длинных пушистых ресниц и запорошенных снегом носов оленей. Но пускай олени здесь и правят бал – даже карта Ямала по форме напоминает шкуру оленя, – путешествие сюда ими не ограничивается: вас ждут отроги Полярного Урала, бескрайняя тайга и поездки на вездеходах в поисках овцебыков в их естественной среде обитания.
Как добраться: из Москвы на самолёте до Салехарда (около 3 ч), затем на снегоходах, вездеходах и вертолётах в составе организованной группы.
Совет: по-настоящему познакомиться с самобытной культурой Ямала имеет смысл во время одного из этнографических туров, в ходе которых путешественники на несколько дней сбегают из цивилизации и живут в чумах с оленеводами, подчиняясь укладу их жизни.
Горные лыжи
Курорт «Архыз», Карачаево-Черкесская Республика
«Архыз» – один из самых молодых горнолыжных курортов в России и чуть ли не самый безоблачный – солнце тут светит почти 300 дней в году. Здесь 25 км трасс с полукиломет-ровым перепадом высот, 4 подъёмника и 3 зоны для фристайла, а по уровню инфраструктуры он словно глоток одноимённой минеральной воды после затяжного спуска. Широкий южный склон, у подножия которого находятся большинство гостиниц и ресторанов, идеален для того, чтобы впервые встать на лыжи или сноуборд и постепенно оттачивать мастерство, а открывшийся несколько лет назад северный склон подойдёт более опытным, обожающим скорость и красивые виды райдерам. Ещё один плюс курорта – его компактность, здесь всё в шаговой доступности, так что драгоценное время катания не тратится впустую. Недавно на «Архызе» появилась новая учебная зона для детей, в этом сезоне планируются соревнования «Архызёнок», а взрослые теперь могут устроить себе внетрассовый экстрим с опытными гидами и катание на снегоходах в горах.
Как добраться: из Москвы на самолёте до Минеральных Вод (около 2 ч), затем на автомобиле до «Архыза» (около 3 ч).
Совет: рядом с курортом стоят несколько древних аланских храмов, которые лучше посещать в компании с хорошим экскурсоводом. Неподалёку от них крутые пролёты лестницы ведут к Лику Христа – изображённому на скале образу, который, как считается, появился здесь столетия назад.
Прикладная этнография
Республика Коми
Этот регион – один из самых необычных в России. Путешествие сюда немыслимо без посещения плато Маньпупунёр с его огромными каменными «идолами» – манси верят, что это окаменевшие великаны, пытавшиеся однажды выкрасть красавицу Аим, дочь вождя. Вокруг раскинулся Печоро-Илычский заповедник, мистическая земля на стыке Уральских гор и Русской равнины, куда стоит хотя бы раз приехать зимой – прокатиться на снегоходах и преодолеть на аэролодке закованную в лёд реку Печору.
Погрузиться с головой в легенды этих мест можно в Финно-угорском этнокультурном парке. В новогодние праздники здесь проходит программа «По секрету всему свету»: посетителей встречает Кöдзыд Пöль – местный «Дед Мороз», который дарит детям подарки и исполняет заветные желания. Гостей ждут игры на свежем воздухе: метание валенок и шишек, бой мешками, перетягивание каната и бег на лыжах, а ещё – -охотничьи байки у костра и посиделки у тёплой печи в чуме. Гурманам тоже будет чем заняться: в меню – уха по-фински на сливках, сёмга по-коми, филе судака по-венгерски, говядина в брусничном соусе, закуска по-саамски из куриной печени, пельмени из горбуши.
Столицу республики, Сыктывкар, часто называют родиной лыж, ведь именно здесь хранится фрагмент самой древней в мире лыжи, возраст которой около 8000 лет. Современные лыжи – беговые и горные – стоит навострить на базу отдыха «Зеленецкие Альпы» в Сыктывдинском районе. Кроме обычных трасс, здесь есть сноупарк и трасса для фан-кросса с трамплинами различного уровня сложности. А зимой там же, на Поляне невест принимают молодожёнов – в сноупарке уже отметили начало совместной жизни больше 6000 пар.
Как добраться: из Москвы на самолёте до Сыктывкара (около 2 ч).
Совет: подлёдная рыбалка в Республике Коми – отдельное приключение. Это настоящее «ралли» на снегоходах на озёра в низовьях Печоры за щукой, окунем и хариусом.
Тематический маршрут
Из Санкт-Петербурга
«Серебряное ожерелье России» – уникальный туристический проект, охватывающий 11 регионов Северо-Запада страны, – в этом году отмечает свой пятилетний юбилей. Он объединяет древние исторические города и территории, областные центры и населённые пункты, где сохранились важные памятники истории и культуры, а также природные объекты, многие из которых включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Благодаря своему географическому расположению, транспортной доступности и обилию достопримечательностей именно Санкт-Петербург – идеальная отправная точка для более 100 маршрутов, разработанных в рамках «Серебряного ожерелья». После обстоятельного исследования города на Неве туристы открывают для себя важнейшие культурные и природные сокровища Северо-Запада – словно нанизывают драгоценные бусины на нить того или иного тематического путешествия. Особой популярностью пользуется маршрут «Форпосты России», включающий в себя знаменитые форты, крепости и твердыни Северо-Запада страны, – от грандиозной Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге до приземистой крепости Корела в Приозерске, от фортов старого Кёнигсберга до шлиссельбургского «Орешка», и от считающегося одним из символов древнерусской архитектуры псковского Крома до основанного шведами Выборгского замка.
Как добраться: из Москвы на самолёте (около 1 ч 30 мин.) или поезде (от 4 ч) до Санкт-Петербурга, далее – на автобусе в составе организованного тура.
Совет: дополнить маршрут можно самостоятельной поездкой по деревянным храмам Карельского перешейка или многочисленным усадьбам, парковым ансамблям и «дворянским гнёздам» Ленинградской области.
Выезд на природу
Национальный парк «Самарская Лука», Самарская область
Пейзажи этого полуострова с лесистыми горами и террасами лугов напоминают альпийские. Впрочем, подобное сходство проявляется летом, а если приехать сюда зимой, то у вас не останется никаких сомнений – это самая настоящая Русь, вольная и широкая. Национальный парк «Самарская Лука» включает в себя Жигулёвские горы, опоясанные реками Волгой и Усой. Здесь сложились свои, совершенно особые природные условия, и недаром полуостров является частью Средне-Волжского биосферного резервата. Уже само путешествие сюда обставлено как настоящее приключение – из Самары в село Рождествено гостей доставляет катер на воздушной подушке. Кстати, в самом селе находится легендарная Христорождественская церковь, в которой, как говорят, Стенька Разин венчался со своей княжной. А ещё из Рождествено многие отправляются в походы на лыжах – благо тут хватает различных вариантов как для новичков, так и для профи.
Получится доехать на Луку и на автомобиле, и на снегоходах: по национальному парку проложено несколько официальных маршрутов, но оформить путёвку для их прохождения нужно заранее у его официальных представителей (полный список организаций можно найти на сайте samara.travel). Если же вы не собираетесь ограничиваться одним днём, лучше сразу забронировать жильё на маршруте – будь то турбаза, деревенский домик или бюджетный приют. Лысая, Отважная и Попова горы, утёс Сокол, Молодецкий курган – лакомые места для любителей активного отдыха и панорамных видов. Тех же, кто не мыслит путешествий без культурной программы, ждёт село Ширяево и Дом-музей Ильи Репина: в 1870 году художник писал здесь свою знаменитую картину «Бурлаки на Волге».
Как добраться: из Москвы на самолёте (около 1,5 ч) или поезде (от 13 ч) до Самары, затем на автомобиле.
Совет: в развлекательном экопарке «Маламут Клуб» можно не просто прокатиться на ездовых собаках, но и отправиться в многодневную экспедицию по территории «Самарской Луки».
Школа альпинизма
Ущелье Актру, Республика Алтай
Зимой в горах можно не только кататься, ходить на снегоступах и играть в снежки, но и учиться чему-то полезному и интересному. В программе недельной школы альпинизма, которая будет проходить на новогодних каникулах в посёлке Курай (ущелье Актру, Северо-Чуйский хребет), – техника и тактика восхождений, работа со всем спектром снаряжения, оттачивание навыков установки точек страховки на снежно-ледовом и скальном рельефах, организация станций и их применение, обучение безопасному прохождению глетчера. Всё многократно отрабатывается на практике во время радиальных восхождений на горы, а кульминация курса – покорение 4044-метрового пика Актру по одному из маршрутов (категории сложности от 2А до 3А). Те же, кто не хочет снова в школу, приглашаются на прогулки по живописнейшим окрестностям – смотровым площадкам, доступным ледникам и перевалам.
Как добраться: из Москвы на самолёте до Горно-Алтайска (около 4 ч 30 мин.), затем на автомобиле до Курая (около 5 ч 30 мин.).
Совет: на обратном пути остановитесь в Горно-Алтайске и посетите Национальный музей имени Анохина, где можно увидеть саркофаг с мумией легендарной принцессы Укока. График экспонирования доступен на сайте.
Семейный отдых
Архангельская область
Чтобы попасть в настоящую зиму, необязательно отправляться за тридевять земель – на полюс или далёкий архипелаг в Северном Ледовитом океане. Вполне достаточно выбраться на выходные в Архангельск. Ведь это здесь, на Белом море, начинается Арктика, а зима вступает в свои права с первых дней декабря, когда день рождения отмечает «фирменный» сказочный герой области – Снеговик. Как только устанавливается лёд на Северной Двине, можно буквально в нескольких метрах увидеть идущий мимо мощный ледокол, на борт которого непременно стоит подняться с экскурсией, посетить капитанскую рубку и сердце корабля – машинное отделение.
За русской сказкой приезжайте в крупнейший в России музей под открытым небом «Малые Корелы». Среди укрытых пушистым снегом деревянных храмов, ветряных мельниц и домов-дворов устраиваются традиционные забавы северной деревни – ледовая карусель, катание на лошадках, лепка обрядовых поморских козуль и рождественские гадания, причём встречает гостей волшебник и «мастер всех дел» Дед Корел. На экскурсиях из Архангельска в стойбище оленеводов-кочевников можно пообщаться с жителями Крайнего Севера, покормить милейшего северного оленя с ладошки или прокатиться на оленьей упряжке. За активным отдыхом и позитивом стоит наведаться на родину Ломоносова, Холмогорский район – на «Фабрику хаски». Хаски-туры на нартах и лыжные походы с ездовыми собаками по заснеженному лесу не дадут заскучать на зимних каникулах, а проживание в гостевом доме с русской печкой добавит деревенского колорита.
Как добраться: из Москвы до Архангельска на самолёте (около 2 ч).
Совет: в 45 км от Архангельска находится город корабелов – Северодвинск, где строят атомные подводные лодки. В местном краеведческом музее можно заглянуть на интерактивную экспозицию, посвящённую субмаринам.
За северным сиянием
Республика Карелия
Карелия – рай для любителей активного отдыха, сюда круглый год стекаются рыбаки, походники и спортсмены. Но зимой это ещё и место паломничества созерцателей – тех, кто мечтает своими глазами увидеть настоящее чудо природы, северное сияние. Наблюдать за полярным светопредставлением можно буквально за воротами вашей турбазы, со склона соседней сопки или с застывшего зеркала одного из озёр – главное, чтобы рядом не было больших городов и ярких источников света. А можно превратить этот процесс в настоящее приключение – просто отправиться в тур на снегоходах, лыжах или собачьих упряжках, с ночёвками в лесных избушках и удалённых от цивилизации деревнях. В антрактах между «небесными танцами Авроры» вы успеете познакомиться с традициями карелов и поморов, вдоволь нафотографироваться на фоне заснеженных деревянных храмов, попробовать уху-каларуоку и ржаные пирожки-калитки, посетить горный парк «Рускеала» и монастыри Валаамского архипелага.
Как добраться: из Москвы на самолёте до Петрозаводска (около 2 ч), далее на автомобиле.
Совет: в Карелии больше всего шансов увидеть северное сияние в национальном парке Паанаярви, а также в окрестностях деревни Нильмогуба, расположенной на берегу Белого моря. Лучше приезжать не на 1–2 дня, а сразу на неделю, тем более что скучать в ожидании ночи не придётся.
Оздоровительный отдых
Курорт «Мацеста», Краснодарский край
«Мацеста» – словно смесь божественного и дьявольского. Мефистофельский дух сероводородных источников принёс этому месту известность ещё в начале XX века – первая купальня была открыта здесь в 1902 году. Курорт очень любил Сталин – его дача находилась всего в 300 метрах, и не случайно тут сохранился ряд архитектурных шедевров советского ампира. Самые примечательные – водолечебницы Старой Мацесты, в которых и сегодня можно бесплатно испить лечебной минеральной воды.
В наши дни Мацеста – крупнейшее бальнеологическое объединение России, включающее в себя три санатория: «Металлург», санаторий имени Мориса Тореза и «Адлеркурорт». Вода в источниках имеет различный состав: опробовать их все на себе и выбрать наиболее подходящий вариант – это целый квест, достойный того, чтобы посвятить ему новогодние каникулы. Тем более что средняя дневная температура – около +10 °С – очень даже располагает к тому, чтобы согреться в горячей сероводородной ванне: это полезно для кровообращения, нормализует обменные процессы и помогает лечению нервных и кожных болезней, а также расстройств опорно-двигательного аппарата. Не дадут озябнуть и прогулки по окрестным горам, а если хочется ограничиться сибаритским времяпрепровождением, можно отправиться на экскурсию по расположенным на курорте Мацестинским пещерам.
Как добраться: из Москвы на самолёте до Сочи (около 2 ч), затем около 20 минут на автомобиле.
Совет: обязательно посетите чайные плантации рядом с Мацестой – самые северные в мире. Красивее всего здесь ранним утром или в период заморозков, когда чайные кусты покрыты инеем. Местные растения не боятся мороза, так что вкус мацестинского чёрного или зелёного чая от этого ничуть не страдает.
Путешествие в сказку
Великий Устюг, Вологодская область
Если вы ищете место для отдыха, которое может стать российским аналогом любимого и пока недоступного иностранного курорта, вам точно не сюда. Устюг – самая что ни на есть аутентичная русская сказка с густыми хвойными лесами, народными песнями, катаниями на тройке и, конечно же, визитом почтения к главной звезде города – Деду Морозу. На пути к его терему гостей ждут испытания и удивительные встречи на Тропе сказок – лишь после этого у них будет возможность передать свои просьбы о подарках и освоить новые волшебные навыки, вроде ледографики и морозоведения. Но Великий Устюг – не только про вотчину Деда Мороза, аттракционы и развлечения. История города началась ещё в ХIII веке, и, чтобы познакомиться с ней, стоит заложить хотя бы один полный день. В экскурсию по центральным улочкам входит посещение красивейших монастырей и храмов, главные из которых – архитектурный комплекс Соборного дворища и ансамбль Михайло-Архангельского монастыря.
Как добраться: на новогодние праздники из Москвы и Санкт-Петербурга в Великий Устюг ходит детский поезд «Сказочный экспресс» (время в пути – около 19–20 ч), но билеты на него нужно покупать заранее. Состав останавливается в Котласе, дальше добираются на автобусе или такси. Также в некоторые дни из Москвы можно долететь на самолёте (время в пути – около 1 ч 20 мин.).
Совет: за один приезд в Великий Устюг получится освоить множество интересных навыков. В Музее природы края можно всей семьёй попрактиковаться в тиснении на бересте, в Музее этнографии – познакомиться со всеми этапами превращения льна в рубашку, а на заводе «Северная чернь» выгравировать узор на монете – на удачу.