Зимний разгуляй: 3 сказочных новогодних кадра

Харбин, Китай

Каждую зиму с 5 января по 5 февраля Харбин, расположенный на севере Поднебесной, принимает у себя самый масштабный ледовый фестиваль планеты – в 2020 году он пройдёт уже в 36-й раз. Для создания скульптур художники используют сотни тысяч кубических метров снега и льда, который привозят с реки Сунгари. На территории свыше 600 000 кв. м можно увидеть множество зданий, людей и животных – по вечерам они подсвечиваются различными цветами и от этого выглядят ещё сказочнее. Во время фестиваля всех желающих приглашают попробовать свои силы в ледолазании и ледовом гольфе, а также окунуться в прорубь.