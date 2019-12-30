Зимний разгуляй: 3 сказочных новогодних кадра

Международный фестиваль снега и льда
Харбин, Китай
Каждую зиму с 5 января по 5 февраля Харбин, расположенный на севере Поднебесной, принимает у себя самый масштабный ледовый фестиваль планеты – в 2020 году он пройдёт уже в 36-й раз. Для создания скульптур художники используют сотни тысяч кубических метров снега и льда, который привозят с реки Сунгари. На территории свыше 600 000 кв. м можно увидеть множество зданий, людей и животных – по вечерам они подсвечиваются различными цветами и от этого выглядят ещё сказочнее. Во время фестиваля всех желающих приглашают попробовать свои силы в ледолазании и ледовом гольфе, а также окунуться в прорубь.
Рождественская ярмарка
Франкфурт-на-Майне, Германия
Рождественская ярмарка на площадях Рёмерберг, Паульплатц и на прилегающих к ним улочках Старого города считается старейшей в Германии (её история отсчитывается с 1393 года), а также одной из самых крупных и красивых. Прогуляться, закупиться рождественскими и новогодними подарками и сувенирами в 200 лавочках, сфотографироваться на фоне фахверковых домиков, 30-метровой праздничной ели и каруселей «как из детства», послушать концерты духовых оркестров и карильонов приезжают миллионы туристов со всего мира. В этом году ярмарка будет работать с 25 ноября по 22 декабря.
Новогодний костёр
Рейкьявик, Исландия
В канун Нового года в разных частях Рейкь-явика и по всей стране зажигаются огромные костры – Áramótabrenna. Для исландцев это дань многовековым традициям, восходящим к эпохе викингов, для всех, кто верит в сказку, – огненный сигнал феям и эльфам, а для туристов, которые отважились приехать в Страну огня и льда зимой, – отличная возможность пообщаться с местными жителями. Как правило, действо начинается 31 декабря в 20:30 – 21:00 и сопровождается всеобщими песнями и танцами, что помогает немного согреться. Обратный отсчёт времени проходит под канонаду самых масштабных фейерверков года.