Ницца признана объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО

В эти дни проходит 44-я сессия Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО, отложенная на год из-за пандемии. Она открылась 16 июля и продлится до конца месяца. В ходе работ будут рассмотрены 42 номинации в Список всемирного наследия, 24 из которых были поданы на 2020 год, и 18 — на 2021 год. Среди них — 35 культурных объектов, 6 природных и одна смешанная (культурная и природная одновременно).
Рассмотрев заявки, комитет уже внес в список Цюаньчжоу — мировой торговый центр Китая в эпоху династий Сун и Юань, Трансиранскую железную дорогу, памятники еврейской истории в немецких городах на Рейне: Шпайере, Вормсе и Майнце, тропический сад в Рио-де-Жанейро и другие важные исторические и природные места. 27 июля этот список пополнила и Ницца.
Ницца расположена на юго-востоке Франции в регионе Прованс — Альпы — Лазурный берег. Она была основана древними греками в IV веке до н. э. и быстро стала одним из крупнейших торговых городов побережья. Сейчас это административный центр департамента Приморские Альпы. В 2019 году заявка на включение Ниццы в список не была одобрена, но попытка 2020 года, хоть и с опозданием, но увенчалась успехом.
Одновременно комиссия ЮНЕСКО предупредила власти Великобритании о том, что ее знаменитый Стоунхендж может утратить статус объекта Всемирного наследия: рядом активно развиваются транспортные сети, и запланированное строительство 3,3-километрового туннеля может негативно отразиться на сохранности памятника.