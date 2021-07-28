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National Geographic Россия №211, июль-август 2021
National Geographic Traveler № 2 (79), июнь – август 2021
Путешествия

Ницца признана объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО

Анастасия Баринова
28 июля 2021
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Фото: Тата
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Фото: Baykiev Eldar
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Фото: Иван Суслов
Заявка одобрена со второй попытки.

В эти дни проходит 44-я сессия Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО, отложенная на год из-за пандемии. Она открылась 16 июля и продлится до конца месяца. В ходе работ будут рассмотрены 42 номинации в Список всемирного наследия, 24 из которых были поданы на 2020 год, и 18 — на 2021 год. Среди них — 35 культурных объектов, 6 природных и одна смешанная (культурная и природная одновременно).

Рассмотрев заявки, комитет уже внес в список Цюаньчжоу — мировой торговый центр Китая в эпоху династий Сун и Юань, Трансиранскую железную дорогу, памятники еврейской истории в немецких городах на Рейне: Шпайере, Вормсе и Майнце, тропический сад в Рио-де-Жанейро и другие важные исторические и природные места. 27 июля этот список пополнила и Ницца.

«Это историческое событие, уникальное в нашей истории по своему масштабу и резонансу», – мэр города Кристиан Эстрози.

Ницца расположена на юго-востоке Франции в регионе Прованс — Альпы — Лазурный берег. Она была основана древними греками в IV веке до н. э. и быстро стала одним из крупнейших торговых городов побережья. Сейчас это административный центр департамента Приморские Альпы. В 2019 году заявка на включение Ниццы в список не была одобрена, но попытка 2020 года, хоть и с опозданием, но увенчалась успехом.

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Одновременно комиссия ЮНЕСКО предупредила власти Великобритании о том, что ее знаменитый Стоунхендж может утратить статус объекта Всемирного наследия: рядом активно развиваются транспортные сети, и запланированное строительство 3,3-километрового туннеля может негативно отразиться на сохранности памятника.

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