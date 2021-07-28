Ницца признана объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО

В эти дни проходит 44-я сессия Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО, отложенная на год из-за пандемии. Она открылась 16 июля и продлится до конца месяца. В ходе работ будут рассмотрены 42 номинации в Список всемирного наследия, 24 из которых были поданы на 2020 год, и 18 — на 2021 год. Среди них — 35 культурных объектов, 6 природных и одна смешанная (культурная и природная одновременно).

Рассмотрев заявки, комитет уже внес в список Цюаньчжоу — мировой торговый центр Китая в эпоху династий Сун и Юань, Трансиранскую железную дорогу, памятники еврейской истории в немецких городах на Рейне: Шпайере, Вормсе и Майнце, тропический сад в Рио-де-Жанейро и другие важные исторические и природные места. 27 июля этот список пополнила и Ницца.