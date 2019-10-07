Нидерланды отказались от названия Голландия

В Нидерландах разворачивается масштабная компания по национальному ребрендингу, инициаторами которой стали лидеры бизнеса страны, совет по туризму и правительство.

Цель ребрендинга – сместить акценты с традиционного имиджа Голландии как страны с легким доступом к наркотикам и кварталами «Красных фонарей».

В рамках новой стратегии Нидерланды откажутся от наименования Голландия как названия всей страны.

Название Нидерланды станет официальным брендом на конкурсе Евровидение в Роттердаме в мае 2020 года, а затем на Олимпийских играх в Токио летом. Национальная футбольная команда, которую на международных соревнованиях часто называют Голландией, теперь будет Нидерландами.

«Мы хотим представлять нашу страну как открытую, инновационную и инклюзивную. Задача ребрендинга – стимулировать рост экспорта, туризма, развитие спорта, а также распространение культуры Нидерландов, норм и ценностей.

Было решено, что предпочтительно использовать Нидерланды как название нашей страны», – говорится в заявлении МИД Нидерландов.

Северная и Южная Голландия – это провинции на западном побережье Нидерландов. С Х по ХVI века Голландия была единым политическим объединением и управлялась графами Голландии.

Королевство Нидерландов, от голландского Neder-landen, что означает «нижние земли», образовалось после поражения Наполеона в битве при Ватерлоо в 1815 году.