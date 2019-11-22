Рейтинг@Mail.ru
Поиск
x
National Geographic №194, ноябрь 2019
National Geographic Traveler №72, ноябрь 2019 – январь 2020
Это новый сайт National Geographic Россия. Пока мы работаем в режиме бета-тестирования.
Если у вас возникли сложности при работе с сайтом, напишите нам: new-ng@yasno.media
Путешествия

Нидерланды собираются запретить туристам посещение кофешопов

22 ноября 2019
Кофешоп в Амстердаме
Фото: maxpixel.net
Власти страны хотят избавиться от сомнительных туристических брендов.

В попытке урегулирования туристических потоков голландские политики намерены избавиться от имиджа страны, где «можно употреблять наркотики и веселиться». В ходе этого одна из крупнейших политических коалиций ChristenUnie обратилась с предложением к министру юстиции запретить кофешопам на всей территории страны обслуживать туристов. Коалиция ссылается на исследование 2019 года, согласно которому продажа «легких» наркотиков туристам становиться причиной их агрессивного поведения и склоняет к преступлениям.

Запрет на посещение туристами мест употребления марихуаны уже действует по волеизъявлению самих владельцев заведений в нескольких приграничных регионах страны, например, в Маастрихте. Как ожидается, правительство Нидерландов объявит решение по кофешопам до конца года.

/upload/iblock/e89/e899cd97dc2dc7ea8aa159f2aead7a37.jpg
Читайте такжеОсьминоги под экстази: удивительный научный эксперимент

В Нидерландах действует около тысячи кофешопов, значительная часть которых располагается в Амстердаме.

В 2018 году власти Амстердама ограничили доступ к знаменитому Кварталу красных фонарей.

Ежегодно в голландскую столицу приезжают около 18 миллионов гостей — это больше, чем все население страны.