Нидерланды собираются запретить туристам посещение кофешопов

В попытке урегулирования туристических потоков голландские политики намерены избавиться от имиджа страны, где «можно употреблять наркотики и веселиться». В ходе этого одна из крупнейших политических коалиций ChristenUnie обратилась с предложением к министру юстиции запретить кофешопам на всей территории страны обслуживать туристов. Коалиция ссылается на исследование 2019 года, согласно которому продажа «легких» наркотиков туристам становиться причиной их агрессивного поведения и склоняет к преступлениям.

Запрет на посещение туристами мест употребления марихуаны уже действует по волеизъявлению самих владельцев заведений в нескольких приграничных регионах страны, например, в Маастрихте. Как ожидается, правительство Нидерландов объявит решение по кофешопам до конца года.