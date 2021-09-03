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National Geographic Россия №212, сентябрь 2021
National Geographic Traveler № 2 (79), июнь – август 2021
Путешествия

Ночевки в пустующих церквях: необычное направление туризма в Британии

Анастасия Баринова
03 сентября 2021
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Фото: The Church Conservation Trust
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Фото: The Church Conservation Trust
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Фото: The Church Conservation Trust
Новое направление кемпинга назвали «чемпинг» (от слова church).

В Великобритании набирает стремительную популярность champing: кемпинг в пустующих церквях (англ. church). Концепцию в 2015 году разработала британская благотворительная организация The Church Conservation Trust, занимающаяся защитой исторических храмов. Организация сдает церковные помещения как гостиничные номера и направляет полученные средства на содержание храмов.

Под опекой общества находятся десятки церковных комплексов, но в качестве кемпинга работает 14. Они расположены в разных уголках страны, и общей их чертой является то, что службы там больше не проводятся. Стоимость размещения составляет 49-59 фунтов (57-69 евро); в эту сумму, помимо спального места, входят свечи и фонари, а также доступ к чайнику и туалету. Душа в храмах нет, а завтрак можно заказать за дополнительную плату. 

В этом году путешествовать за пределы Британии гражданам стало сложно, и это привело к буму внутреннего туризма. Закономерно вырос и спрос на отдых в храмах. Здесь экзотикой является не только интерьер, но и возможное соседство летучих мышей. Также гостям не возбраняется употреблять алкоголь, и немало групп снимают «чемпинги», чтобы проводить там вечеринки. Другие постояльцы получают в «чемпинге» умиротворение. Многие приезжают по несколько раз, часто – целыми семьями.

«Люди хотят найти новую перспективу, и они открывают у себя на пороге места, о которых они, возможно, не знали раньше. Ночевка в церквях позволяет получить совсем иные ощущения, чем те, которые люди испытывают во время службы, свадьбы или похорон. Через прекрасные витражи по утрам проникает свет, и это дает чувство утешения или покоя», – менеджер проекта «Champing» Фиона Силк.

За все время существования «чемпингов» в них останавливалось 6500 человек, при этом только 2021 год принес 1350 постояльцев. Узнайте о других самых необычных отелях мира.

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