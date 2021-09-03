Ночевки в пустующих церквях: необычное направление туризма в Британии

Новое направление кемпинга назвали «чемпинг» (от слова church).

Под опекой общества находятся десятки церковных комплексов, но в качестве кемпинга работает 14. Они расположены в разных уголках страны, и общей их чертой является то, что службы там больше не проводятся. Стоимость размещения составляет 49-59 фунтов (57-69 евро); в эту сумму, помимо спального места, входят свечи и фонари, а также доступ к чайнику и туалету. Душа в храмах нет, а завтрак можно заказать за дополнительную плату.

В этом году путешествовать за пределы Британии гражданам стало сложно, и это привело к буму внутреннего туризма. Закономерно вырос и спрос на отдых в храмах. Здесь экзотикой является не только интерьер, но и возможное соседство летучих мышей. Также гостям не возбраняется употреблять алкоголь, и немало групп снимают «чемпинги», чтобы проводить там вечеринки. Другие постояльцы получают в «чемпинге» умиротворение. Многие приезжают по несколько раз, часто – целыми семьями.