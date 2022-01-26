Норвегия отменила карантин для туристов из России

Граждане России, имеющие евросертификат о вакцинации, не должны сдавать тест до посадки в самолет, а остальные два пункта: анкета и тестирование по прилету – для них остаются обязательными. Также от предварительного тестирования освобождены дети до 16 лет, но правило о тесте при въезде распространяется и на них.

Ассоциация туроператоров России отмечает, что подход к детям все же мягкий: для юных путешественников младше 16 лет может быть сделано исключение, если тестирование для них представляет собой «неоправданные сложности».

Нововведение порадует и тех россиян, кто въехал в Норвегию по «старым» правилам и сейчас находится на изоляции: они могут закончить карантин в ночь на 26 января.

В настоящее время из Москвы в Осло регулярные рейсы выполняет «Аэрофлот». С конца апреля регулярные рейсы из Петербурга в Осло открывает авиакомпания Nordwind. Ольга Филиппенко также напомнила, что Норвегия выдает россиянам туристические визы.

Приняв пакет этих мер, Норвегия стала первой среди стран Северной Европы. Облегчают въезд туристам и другие государства – например, Кипр.