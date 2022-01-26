Норвегия отменила карантин для туристов из России

С 26 января 2022 года Норвегия отменяет карантин по прибытию для туристов изо всех стран. Директор Совета по туризму Норвегии в России Ольга Филиппенко подтвердила, что ослабление правил въезда касается всех россиян, в том числе не имеющих сертификата о вакцинации в формате, признанном ЕС.
Для посещение Норвегии потребуется соблюдение нескольких несложных правил. За 72 часа до прилета нужно зарегистрироваться в системе entrynorway.no; за 24 часа сдать ПЦР-тест или тест на антиген, а при въезде пройти экспресс-тестирование. Если туристы пересекают границу там, где отсутствуют пункты тестирования – на выполнение этой задачи у них есть 24 часа. При этом в большинстве пунктов пересечения границы, например, в аэропорту, тестирование бесплатно.
Граждане России, имеющие евросертификат о вакцинации, не должны сдавать тест до посадки в самолет, а остальные два пункта: анкета и тестирование по прилету – для них остаются обязательными. Также от предварительного тестирования освобождены дети до 16 лет, но правило о тесте при въезде распространяется и на них.
Ассоциация туроператоров России отмечает, что подход к детям все же мягкий: для юных путешественников младше 16 лет может быть сделано исключение, если тестирование для них представляет собой «неоправданные сложности».
Нововведение порадует и тех россиян, кто въехал в Норвегию по «старым» правилам и сейчас находится на изоляции: они могут закончить карантин в ночь на 26 января.
В настоящее время из Москвы в Осло регулярные рейсы выполняет «Аэрофлот». С конца апреля регулярные рейсы из Петербурга в Осло открывает авиакомпания Nordwind. Ольга Филиппенко также напомнила, что Норвегия выдает россиянам туристические визы.
Приняв пакет этих мер, Норвегия стала первой среди стран Северной Европы. Облегчают въезд туристам и другие государства – например, Кипр.