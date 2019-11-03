Обанкротившийся туроператор Thomas Cook выкуплен китайской Fosun

Китайская Fosun Tourism Group (FTG) — это один из крупнейших туристических операторов мира. Согласно материалу BBC организация приобретёт старейшего туроператора мира — британскую Thomas Cook Group, которая заявила о своём банктростве 23 сентября 2019 года. Сумма сделки составила 11 миллионов фунтов (14,24 млн $). За эту сумму FTG приобретает торговые знаки, доменные имена, программные средства, лицензии туроператора, а также два бренда отелей Thomas Cook — Casa Cook и Cook's Club.

Председатель китайской организации Цянь Цзяньнун заявил, что широкая узнаваемость бренда Thomas Cook и мощный импульс роста китайского выездного туризма позволят FTG расширить свой туристический бизнес.