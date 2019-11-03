Обанкротившийся туроператор Thomas Cook выкуплен китайской Fosun

Китайская Fosun Tourism Group (FTG) — это один из крупнейших туристических операторов мира. Согласно материалу BBC организация приобретёт старейшего туроператора мира — британскую Thomas Cook Group, которая заявила о своём банктростве 23 сентября 2019 года. Сумма сделки составила 11 миллионов фунтов (14,24 млн $). За эту сумму FTG приобретает торговые знаки, доменные имена, программные средства, лицензии туроператора, а также два бренда отелей Thomas Cook — Casa Cook и Cook's Club.
Председатель китайской организации Цянь Цзяньнун заявил, что широкая узнаваемость бренда Thomas Cook и мощный импульс роста китайского выездного туризма позволят FTG расширить свой туристический бизнес.
Прекращение деятельности Thomas Cook последовало спустя несколько месяцев переговоров с инвесторами и кредиторами — долги компании составляли 2 млрд фунтов (2,59 млрд $). В июле Fosun планировала вложить в британского туроператора 750 млн фунтов (970,2 млн $) для улучшения показателей ликвидности компании и решения её финансовых проблем. Благодаря этому FTG могла бы получить контрольный пакет акций Thomas Cook, однако всё закончилось приобретением организации.