Опубликован новый рейтинг лучших городов для жизни

Эксперты из The Economist Intelligence Unit (EIU) опубликовали очередную версию рейтинга лучших городов для жизни, в котором учтены последствия пандемии COVID-19 в 2020 году.

В общей сложности были оценены 140 городов по всему миру, которые оценили по их стабильности, здравоохранению, культуре, окружающей среде, образованию и инфраструктуре.

Первое место в списке занял новозеландский Окленд. Во многом это стало возможным благодаря действиям новозеландского правительства по борьбе с коронавирусной инфекцией. Карантинные меры в этой стране оказались чрезвычайно эффективными — от болезни в Новой Зеландии скончались только 26 человек.

На втором месте оказался японский портовый город Осака, а тройку замкнула австралийская Аделаида.