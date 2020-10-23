Осенние путешествия по России: 12 вариантов
Новый маршрут
Вологда, Вологодская область
Вологде, которую называют «душой Русского Севера», очень идёт осень: серебряные купола соборов смотрятся эффектнее на фоне золотой листвы, а драматический свет подчёркивает красоту резных узоров на деревянных крылечках и наличниках. Гулять по городу, около 200 зданий которого имеют статус памятников истории и архитектуры, всегда было большим удовольствием. А теперь делать это ещё и на порядок удобнее: в конце лета в Вологде запустили проект «Кружевная линия», соединивший одним кольцевым маршрутом все самые важные достопримечательности исторического центра.
Прогулка занимает около двух часов: шагая по кружевной разметке на асфальте, можно увидеть Вологодский кремль (который на самом деле никакой не кремль), великолепные образцы деревянного зодчества (и отыскать среди них дом с рябинами за резным палисадом), старые торговые ряды и усадьбы, а также храмы, памятники и забавные городские скульптуры – всего 60 самых разных объектов, каждый из которых по-своему интересен. Как раз по дороге окажутся несколько музеев: Музей кружева в каменном здании бывшего Госбанка, музей «Мир забытых вещей» в деревянном купеческом особняке середины ХIХ века и центр народных промыслов и ремёсел «Резной палисад». Начать кружить по «Кружевной линии» стоит от Туристско-информационного центра на Советском проспекте, 6, где вам выдадут бесплатные карты и открытки, а интересные подробности обо всём, что встретится на пути, вы найдёте на сайте.
Как добраться: в Вологде делают остановку поезда, следующие из Москвы в Воркуту и Архангельск, а также фирменный Москва–Череповец. Время в пути – около 7 ч. Кроме того, в город из Москвы (около 1 ч. 30 мин.) и Санкт-Петербурга (около 1 ч. 15 мин.) несколько раз в неделю летает Як-40 «Вологодского авиационного предприятия».
Совет: рядом с Вологдой расположен архитектурно-этнографический музей Семёнково, где можно увидеть старинные избы, мельницы, деревянные церкви и часовни, свезённые со всей области. Теперь в них тематические выставки с интерактивными программами для детей и взрослых: здесь научат взбивать масло, развлекут играми и частушками и расскажут об истории и традициях Вологодчины – и всё это с распевным окающим вологодским выговором.
Левитановские места
Плёс, Ивановская область
Пейзажи вокруг этого крохотного (одного из самых маленьких в стране) и во всех смыслах живописного городка – достаточный повод отмахать сюда почти 400 км от Москвы, ведь недаром Плёс регулярно входит в список самых правильных мест в России для любования красками осени. Его основные достопримечательности вытянулись вдоль волжской набережной, так что можно смело оставить машину на главной площади и, прихватив капучино в «Кофейне Софьи Петровны Кувшинниковой», отправиться исследовать Плёс на своих двоих по пешему маршруту «Плёсские вёрсты». Собственно, в него включена и сама кофейня: она находится в историческом здании, где когда-то располагались чайная общества трезвости и казённая винная лавка, а теперь – кафе и ресторан, где подают плёсские углы (треугольные пирожки с копчённым на ольхе лещом) и творожную кулейку (местный ответ чизкейку).
В пяти минутах ходьбы – небольшой дом-музей так любившего Плёс Левитана, а ещё чуть дальше – Музей пейзажа, а ещё чуть выше, на горе Левитана – старинная деревянная церковь, ровесница той, что Левитан изобразил в картине «Над вечным покоем». Благодаря проекту «Потаённая Россия» многие плёсские усадьбы были отреставрированы и в своей второй жизни стали дачами, отелями и ресторанами – опрятными и аккуратными, немного лубочными, будто кукольными. Лучшие фотографии Плёса получаются с одной из трёх его гор (вообще-то небольших холмов) – уже упоминавшейся горы Левитана, Соборной и Воскресенской.
Как добраться: из Москвы на автомобиле (около 5 ч. 30 мин.).
Совет: в двухэтажном здании бывших Мучных рядов теперь продают ремесленные изделия, которые славятся на всю Ивановскую: жаккардовые платья, оригинальные сумочки, лаковые миниатюры. Неплохими сувенирами также могут стать всевозможные безделушки с блошиного рынка на набережной или копчёная волжская рыба.
Водные походы
Чарышский район, Алтайский край
Река Чарыш вполне может стать вашим проводником в те уголки, про которые большинство туристов даже не слышали. Этот приток Оби дал имя целому району, расположенному недалеко от границы с Казахстаном. Чарыш рождается на Коргонском хребте, на гребне которого находятся популярная среди любителей восхождений вершина Королевский Белок (2299 м) и самая высокая в Алтайском крае гора Маяк Шангина (2490 м). Крутые пики чередуются здесь с хвойной тайгой, лиственничные леса – с альпийскими лугами и ровными участками тундры, а на вершинах сохранились небольшие ледники. Часть Горного Чарыша входит в состав Тигирекского природного заповедника.
Первыми «секретные» маршруты этих мест открыли для себя любители сплавов. На реке Чарыш и её притоках Кумире и Коргоне встречаются как довольно несложные отрезки, так и те, что требуют большого опыта и сноровки. Ежегодно Кумир принимает одноимённый спортивно-туристский фестиваль – всероссийские соревнования среди водников-юниоров, а изобилующую порогами связку Кумир-Чарыш-Коргон считают сложнейшим сплавом в Алтайском крае. Постепенно Чарышский район открывают для себя и путешественники, далёкие от суровой романтики водных походов. Местные ущелья, водопады, леса и пещеры сохранились в своей первозданной красоте. Круглый год сюда приезжают любители рыбалки, а в горах немало мараловодческих хозяйств (например, «Сибирь»), где можно принять пантовую ванну.
Как добраться: из Москвы на самолёте до Барнаула (около 4 ч.), далее на автомобиле до села Чарышское (около 4 ч. 15 мин.).
Совет: посетите Царский курган, созданный скифами в VI–IV веках до н. э. Рядом с курганом – ряд из 17 загадочных каменных стел-балбалов. Отсюда можно дойти до живописного озера с уместным именем Озёрное и встать на берегу с палаткой. Такой вариант подойдёт любителям комфортных походов.
Колыбель русского флота
Воронежская область
На пути к сердцу Черноземья путешественников ожидает множество культурных и природных открытий. Например, знали ли вы, что находящийся на расстоянии более 600 км от моря Воронеж можно считать колыбелью российского флота? А между тем именно здесь Пётр I строил первые боевые суда для выхода к Азовскому морю. Напоминанием тому служит плавучий музей «Гото Предестинация» – историческая копия первого линейного корабля военно-морского флота России, пришвартованная у городской Адмиралтейской площади. И не каждый любитель верховой езды в курсе, что родина знаменитых орловских рысаков – не Орёл, а старейший в России Хреновской конный завод, который был основан в Воронежской области ещё графом Орловым-Чесменским.
Природный и архитектурно-археологический музей-заповедник «Дивногорье» с его выруб-ленными в меловых столбах (дивах) храмами и средневековым городищем, а также высеченные в меловых монолитах Воскресенский Белогорский и Костомаровский Спасский монастыри – визитная карточка Воронежской области. Непременно стоит посетить и расположенный в посёлке Рамонь дворцовый комплекс принцев Ольденбургских, построенный в стиле английской неоготики, – подобный замок никак не ожидаешь встретить так далеко от столицы.
Как добраться: из Москвы на самолёте (около 1 ч.) или поезде (от 6 ч. 30 мин.) до Воронежа, далее по области на автомобиле.
Совет: в сезон на чистейших реках Хопёр и Битюг проходят сплавы на байдарках – некоторые из них организованы по территории Хопёрского природного заповедника, одного из старейших в России.
Южная гастрономия
Ростов-на-Дону, Ростовская область
Крупнейший город юга России хоть и считается промышленным центром, но в душе он – настоящий курорт: отсюда всего 40 км до Азовского побережья, в непосредственной близости от центра – с десяток озёр, на северной окраине плещется Ростовское море, а по левому берегу Дона на многие километры тянется рекреационная зона с пляжами, базами отдыха, спортивными и детскими площадками, которую местные так и называют – Левбердон. После окончания купального сезона, правда, легкомысленная курортная атмосфера несколько выветривается, и всё же осенний Ростов-на-Дону ничуть не кажется приунывшим.
Этим заразительным оптимизмом и жизнелюбием невозможно не проникнуться, пока гуляешь по историческому центру с его нарядной купеческой застройкой и забавными зданиями нашей эпохи – чего стоят конструктивистский драматический театр, похожий на трактор, и музыкальный театр, построенный в форме рояля. И когда спускаешься в подземные переходы, украшенные жизнерадостными плиточными мозаиками, – один из них даже признан объектом культурного наследия. И уж тем более, когда, нагуляв аппетит, отправляешься в рейд по ростовским ресторанам. Донская кухня славится таким количеством блюд из категории «не пропустите», что было бы не жалко потратить весь отпуск на одни только дегустации. В программу-минимум входят лучшие в России раки из озера Маныч, казацкая уха из нескольких сортов рыбы, стерлядь на гриле, донские расстегаи, фаршированный кислой капустой сазан, вяленый рыбец, ростовские блины с каймаком и белужьей икрой и солёные арбузы.
Как добраться: из Москвы на самолёте (около 2 ч.).
Совет: лучшее место для знакомства с донскими гастрономическими, и в особенности рыбными, специалитетами – Центральный или просто Ц. Рынок (локалы так и говорят – «цэрынок»). Туда надо приезжать, пробовать, покупать, снова пробовать, объедаться, обещать себе больше никогда не, возвращаться и брать ещё.
Древняя крепость
Смоленск, Смоленская область
Смоленск находится в 400 километрах от Москвы, совсем рядом с белорусской границей, и именно здесь проходят дороги, ведущие в Западную Европу. Неудивительно, что через этот город сперва наступали, а после бежали назад и войска польского короля Сигизмунда, и солдаты Наполеона, и армия Гитлера. Чего стоит одна только Смоленская крепость – самая протяжённая в Европе (krepost-smolensk.ru). Её не напрасно называют «ожерельем всея Руси». Законченная в начале XVII века при Борисе Годунове, она выдержала множество осад, и, хотя из 39 башен уцелело 18, вид у неё до сих пор весьма внушительный. Красивее всех башня Громовая (сейчас здесь находится один из филиалов Музея военной истории Российского военно-исторического общества, а прямо напротив установлен памятник зодчему Фёдору Коню, который и построил стену.
Но не крепостью единой: в городском кафедральном соборе Успения Пресвятой Богородицы можно долго разглядывать огромный 31-метровый иконостас высотой с девятиэтажный дом, а в Смоленской художественной галерее – увидеть редчайшие «сухопутные пейзажи» Айвазовского, картины Серова, Репина, Коровина и Куинджи. Стоит заехать и в милитари-парк «Форпост 863» на территории аэродрома «Смоленск-Южный» – тут проводят экскурсии по Музею авиации и приглашают сыграть в лазертаг, поуправлять самолётом в режиме виртуальной реальности и, с недавних пор, совершить над городом воздушную прогулку.
Как добраться: из Москвы на скоростной «Ласточке» (около 4 ч.) или автомобиле (около 5 ч.).
Совет: в доме-музее А. С. Грибоедова «Хмелита» можно окунуться в эпоху и творчество писателя и поближе познакомиться с героями его знаменитой комедии «Горе от ума». Все усадьбы Смоленщины объединены туристическим маршрутом «Романтика дворянских поместий».
Деревня мастеров
Республика Дагестан
Горы занимают больше половины территории Дагестана. Несмотря на то что их средняя высота составляет около километра, здесь встречаются и несколько могучих четырёхтысячников. Всего в полутора часах езды от Махачкалы находится Сулакский каньон, куда попадаешь через головокружительный Буйнакский перевал. Длина этого живописного ущелья, пробитого рекой Сулак, – 53 километра, а глубина – 1920 метров, что превышает даже знаменитый Гранд-каньон в США. Неподалёку находится и грандиозная Чиркейская ГЭС, где по вторникам и четвергам проводятся экскурсии.
Если во время путешествия по Дагестану у вас есть «окно» лишь для одного горного селения, то им, несомненно должна стать самобытная деревушка Кубачи, расположенная на высоте 1800 метров. Тут можно целый день гулять среди древних руин, старинных мечетей и домов с балкончиками, а главное – открывать для себя дошедший до наших дней ювелирный промысел. Именно отсюда по всей России расходятся всевозможные сувениры из серебра 875-й пробы работы потомственных мастеров-кольчужников – затейливо украшенные инкрустацией, гравировкой и чернением оружие, вазы, бокалы, столовые приборы. При Кубачинском художественном комбинате открыт Музей златокузнецов, где на мастер-классе можно попробовать себя в нелёгком ювелирном деле.
Как добраться: из Москвы на самолёте до Махачкалы (около 2 ч. 30 мин.), далее на автомобиле (около 3 ч. 30 мин.).
Совет: священная Шалбуздаг, возвышающаяся на 4142 метра над уровнем моря, – самая известная гора Дагестана. Восхождения совершаются лишь летом, с середины июля по середину августа. На пути часто встречаются мусульманские паломники со всего Кавказа.
Первая столица
Старая Ладога, Ленинградская область
Рядом с Северной столицей есть ещё одна. Старую Ладогу нередко называют «Первой столицей Руси» – в некоторых списках «Повести временных лет» говорится о том, что в 862 году именно сюда были впервые призваны на княжение варяги. Старший – Рюрик – основал на реке Волхов крепость-резиденцию, которая потом несколько раз перестраивалась. До наших дней дошла «версия» 1116 года (хотя кое-где уцелели лишь руины, а многие отреставрированные элементы воспроизводились по аналогии с другими архитектурными памятниками того времени). Сегодня суровая и величественная Староладожская крепость, долгие годы защищавшая границы Руси от шведов, считается одной из старейших в России.
Если это уже само по себе не достаточный повод для поездки в Старую Ладогу, то на территории музея-заповедника и в его окрестностях найдётся множество других. Это и строгий храм Святого Георгия XII века, и маленькая деревянная церковь Святого Димитрия Солунского (реконструкция церкви XVII века), и Староладожский Никольский мужской монастырь (который, как считается, был основан Александром Невским), и Староладожский Свято-Успенский девичий монастырь (главный Успенский собор построен в XII веке), и церковь Рождества Иоанна Предтечи со знаменитым источником. О том, что место это действительно «старое», напоминают курганы урочища Сопки (по легенде, там похоронен Вещий Олег). Самых отчаянных ждёт спуск в рукотворную Танечкину пещеру, а ценителей живописи – усадьба «Успенское» (или «Дом Шварца»), где гостили Айвазовский, Кустодиев и Рерих.
Как добраться: на автомобиле от Санкт-Петербурга (около 1 ч. 45 мин.).
Совет: по дороге непременно стоит посетить село Горчаковщина, расположенное в 13 км от Старой Ладоги. Здесь находится самый высокий водопад в Ленинградской области – Горчаковщинский, высота которого достигает четырёх метров.
Горячие источники
Тюмень, Тюменская область
Старейший город Сибири ассоциируется с трескучими морозами, но на самом деле это настоящая горячая точка: помимо нефти и газа в тюменских нед-рах есть ещё один бесценный ресурс – целебная термальная вода. Область подогревают изнутри около 20 горячих минеральных источников, причём несколько скважин находятся в черте города. И чем ниже опускается столбик термометра, тем выше радость, которую приносят термальные купальни: сезон на сибирском спа-курорте начинается именно с наступлением осени.
Тюменские источники различаются и по температуре, и по составу, и по уровню комфорта: есть среди них и совершенно дикие, где вода просто бьёт прямо из земли, и обустроенные термы с огромными бассейнами, аквапарками и джакузи с донными гейзерами. Среди последних самые популярные – новенький термальный курорт «ЛетоЛето» прямо на набережной Туры, база отдыха «Волна» на окраине города и расположенные в его ближайших окрестностях санатории «Аван», «Верхний Бор» и «Сибирь».
Тюменская вода отличается особенно высокой концентрацией солей и минералов, её воздействие ускоряет клеточный метаболизм, оказывает мощнейший расслабляющий эффект и стимулирует выработку коллагена и эластина, так что после купания начинают разглаживаться морщинки – а может, всё дело в том, что на лице появляется блаженная улыбка?
Как добраться: из Москвы на самолёте (около 2 ч. 30 мин.).
Совет: в Тюмень стоит ехать не только ради оздоровительных процедур, но и чтобы просто погулять по городу с его старинными купеческими особняками, церквями, интересными музеями, большими парковыми зонами и уникальной четырёхуровневой набережной. Осенью, конечно, на берегах Туры уже чувствуется леденящее дыхание сибирской зимы, но не бойтесь замёрзнуть и простудиться – в термах отогреетесь.
Самый маленький кремль
Зарайск, Московская область
Тихий городок на берегу реки Осётр знаменит в первую очередь своим кремлём – самым маленьким в России (2,3 га) и при этом одним из самых неприступных. Крепость XVI века выдержала почти все осады и штурмы – лишь один раз её взяли поляки, да и то из-за измены. Этим стенам удалось защитить и совершенно особенную атмосферу древнего города, а из-за того, что Зарайск лежит в стороне от основных автострад и железных дорог, сюда не добрались ни современная застройка, ни толпы туристов. А ещё, как говорят историки, стены кремля позволили сохранить здесь стоянку людей, населявших эти края 15–23 тысячи лет назад, – ведь за крепостными стенами масштабное строительство не велось. Сегодня Зарайская палеолитическая стоянка – древнейший памятник эпохи верхнего палеолита в Московской области. Археологические находки, как и артефакты более поздних эпох, показывают в музее «Зарайский кремль». Музей организует экскурсии по кремлю (с возможностью прогуляться по галереям крепостных стен), по городским маршрутам и в усадьбу Даровое, где в детстве жил Достоевский. Но в Зарайске можно приятно провести время и без специальной культурной программы – особенно если вы приедете сюда в будни в межсезонье. Уютные улицы пустынны, и все лучшие ракурсы для фотографий – в вашем полном распоряжении. А таких тут много – в городе сохранились колоритные купеческие дома, церкви и украшенная машикулями водонапорная башня.
Как добраться: на автомобиле из Москвы (около 2 ч. 30 мин.).
Совет: в 7 км от Зарайска находится питомник «Святополе», где можно покататься на лошадях и собачьих упряжках, а если повезёт – узнать, что такое каникросс и байкджоринг.
Природные красоты
Бахчисарайский район, Крым
Осенью есть возможность увидеть Крым во всей его романтической красе – без толп отдыхающих, без автомобильных пробок, без громкой музыки из колонок. Единственное, что может омрачить радость отдыха, – причуды осенней погоды с внезапными порывами ветра. Это идеальное время для того, чтобы отправиться на исследование сокровищ Бахчисарайского района – а среди них есть как природные, вроде драматических ущелий, водопадов и гротов, так и культурные: удивительные пещерные города, скалы с петроглифами и монастыри. Маршрутов для комфортных прогулок на 1–2 дня здесь несколько десятков, но можно выбрать и более сложные. Если же вам больше по душе продолжительные приключения, поход по Бахчисарайскому району получится совместить с треком в Севастополь или Балаклаву.
Бахчисарайские горы – особенные, их рельеф узнаётся издалека: отвесные склоны и плоская вершина. Подходы к ним покрыты сосновыми и буковыми лесами, а возле горы Утюг (Бурун-Кая) растёт краснокнижный тис – дерево родом из доледниковых эпох. Плато Беш-Кош и Аных-Сырт знамениты не только открывающимися с них панорамными видами, но и потайными гротами и пористыми «сырными» скалами. Одно из самых известных мест для трекинга – Большой каньон Крыма, узкий (до нескольких метров) и длинный (около 3,5 км) разлом между плато Ай-Петри и массивом Бойка. И, конечно, стоит построить свой маршрут таким образом, чтобы хотя бы немного соприкоснуться с древней культурой этих мест – будь то знаменитые достопримечательности, вроде пещерных городов Чуфут-Кале, Тепе-Кермен, Мангуп-Кале и Эски-Кермен, или же Бахчисарайский менгир (уникальная обсерватория возрастом 3,5 тыс. лет) и пещерный скит Святой Анастасии Узорешительницы, украшенный необычными иконами из бисера.
Как добраться: из Москвы на самолёте до Симферополя (около 2 ч. 30 мин.), далее на автомобиле до Бахчисарая (около 40 мин.).
Совет: в экоусадьбе «Эски-Кермен» можно остановиться в пещере, в которой при этом есть все удобства и даже камин.
Прогулки по горам
Красная поляна, Краснодарский край
Местные легенды утверждают, что своё имя сочинский горный кластер получил именно за необыкновенно яркие осенние краски. И это живописное межвременье, когда сезон купания уже закончился, а сезон катания ещё не начался, пожалуй, лучший момент для поездки в Красную Поляну – именно сейчас вы оцените её по достоинству. В это время года здесь нет столпотворений, цены становятся адекватными, а температура – комфортной. Уже нет жары, превращающей горные походы в изнурительное испытание на прочность, и можно бродить по долинам и по взгорьям, любуясь одетыми в багрец лесами, пронзительно синими горными озёрами в золотых ресничках сухого тростника и уже побелевшими вершинами.
Самые простые и приятные маршруты – восхождение на вершину Каменный столб, с которой в ясную погоду видно Чёрное море, и экомаршрут «Альпийские луга» по хребту Аибга. Сибариты, впрочем, могут просто подняться к панорамным ресторанам на верхних станциях канаток и насладиться стратегическими видами без лишних телодвижений. Интересных занятий в Поляне хватает и без лыж и пляжей: можно кататься на электровелике, наслаждаться спа-процедурами, тестировать все виды парных и саун в банных комплексах, осваивать новые навыки на творческих мастер-классах, получать добрые дозы адреналина в экстрим-парках Skypark и Gorky Fly с аттракционами вроде гигантских качелей над пропастью и мегазиплайна, подниматься в небо на воздушном шаре и сплавляться на каяке по реке Мзымте прямо к форелевому хозяйству – и рыбку съесть, разумеется.
Как добраться: из Москвы на самолёте до Адлера (около 2 ч 15 мин.), затем на скоростном поезде «Ласточка» или такси (около 40 мин.).
Совет: одна из самых интересных достопримечательностей Красной Поляны – построенный к Олимпиаде этнопарк «Моя Россия» (myruss.su), представляющий архитектуру, традиции и культурные особенности разных регионов нашей страны. Тут все объекты национальной гордости в концентрированном виде – кавказские башни и Казанский кремль, бурятские дацаны и суздальское деревянное зодчество. Ко всему этому великолепию прилагаются этнические рестораны, выставки, ярмарки и мастерские.