Осенние путешествия по России: 12 вариантов

Вологде, которую называют «душой Русского Севера», очень идёт осень: серебряные купола соборов смотрятся эффектнее на фоне золотой листвы, а драматический свет подчёркивает красоту резных узоров на деревянных крылечках и наличниках. Гулять по городу, около 200 зданий которого имеют статус памятников истории и архитектуры, всегда было большим удовольствием. А теперь делать это ещё и на порядок удобнее: в конце лета в Вологде запустили проект «Кружевная линия», соединивший одним кольцевым маршрутом все самые важные достопримечательности исторического центра.

Прогулка занимает около двух часов: шагая по кружевной разметке на асфальте, можно увидеть Вологодский кремль (который на самом деле никакой не кремль), великолепные образцы деревянного зодчества (и отыскать среди них дом с рябинами за резным палисадом), старые торговые ряды и усадьбы, а также храмы, памятники и забавные городские скульптуры – всего 60 самых разных объектов, каждый из которых по-своему интересен. Как раз по дороге окажутся несколько музеев: Музей кружева в каменном здании бывшего Госбанка, музей «Мир забытых вещей» в деревянном купеческом особняке середины ХIХ века и центр народных промыслов и ремёсел «Резной палисад». Начать кружить по «Кружевной линии» стоит от Туристско-информационного центра на Советском проспекте, 6, где вам выдадут бесплатные карты и открытки, а интересные подробности обо всём, что встретится на пути, вы найдёте на сайте.