Особенности зимнего вождения: советы автопутешественникам

Зима — это не повод отказываться от автомобильных путешествий. Наоборот, она делает их только интереснее: даже хорошо знакомые места, укрываясь снежной шубой, превращаются во что-то неизведанное. Вот только покрой этой шубы, помимо добротной прослойки романтики, включает в себя и множество карманов со скрытыми опасностями.
По сути, зима — это просто набор определенных условий, которые необходимо учитывать, отправляясь в путь, и этим она ничем не отличается от лета. «Нулевое» правило, которое должно быть прописано в подкорке водительского мозга — это соответствие установленных на автомобиле шин актуальным дорожным условиям. Своевременная смена покрышек с летних на зимние не только сделает вождение в принципе возможным, но и убережет от множества неприятностей: участие в праздновании «дня жестянщика» — так себе удовольствие. Взяв автомобиль в Архангельской области, мы сразу же направились к официальному дилеру Cordiant, ООО «Архавтотранс», за новыми шинами Snow Cross 2, чтобы подготовить автомобиль к длительным переездам.
Подготовка к зимнему вождению начинается с психологии: основная задача автомобилиста со сменой сезонов — понять, что эта смена произошла и соответствующим образом перестроить свое отношение к процессу управления. Зима требует от водителя плавности и размеренности во всем: любой маневр должен быть продуман на несколько шагов вперед еще до его начала, так как коэффициент сцепления с покрытием зимой значительно меньше, чем летом. Поэтому — плавность, плавность и еще раз плавность. Никаких резких движений. Ну, и заблаговременные действия, конечно.
Скажем, летнюю привычку активно трогаться с места лучше задвинуть куда подальше, до теплых времен. Зимний старт на льду требует от водителя максимально дозированной работы педалью газа. Пробуксовка — первейший враг автомобилиста, особенно когда тот плохо себе представляет нюансы покрытия. Пробуксовка заметно увеличивает количество времени, которое потребуется автомобилю на набор безопасной скорости, а если под шлифующие колеса вдруг попадет участок сухого асфальта, возможны неконтролируемые рывки и прыжки — со всеми вытекающими последствиями. В Архангельске и Северодвинске, куда мы направились первым делом, нам пришлось регулярно чередовать участки федеральной трассы и локальные дороги самого разного уровня, поэтому здесь как нельзя лучше удалось оценить незаменимость верно подобранных шин: мы не испытали абсолютно никаких проблем с плавным стартом и пробуксовками.
Торможение на ледовом покрытии тоже начинается задолго до собственно касания педали тормоза. Оптимальный вариант — заранее рассчитать как точку начала замедления (особенно если оттормаживаться приходится перед поворотом), так и место, где автомобиль затормозит до нужной скорости. И с хорошим запасом: торопиться зимой некуда, а резкое торможение может отправить навстречу неизвестности даже самый современный автомобиль со всей его ездовой электроникой. Особенно четко это можно прочувствовать на северных зимних трассах. По пути из Архангельска в эко-отель «Голубино», где мы базировались, нас поджидала сильно обледеневшая дорога, к тому же ехали мы по ней уже в темное время суток. В подобных условиях стоит проявлять максимальную осторожность — законы физики не обманешь. Манеру замедляться непосредственно в повороте тоже лучше приберечь до лета: одно из главных правил зимнего торможения — прямые колеса. Снижение скорости при движении по прямой куда безопаснее того же маневра, выполняемого на обледенелой дуге. Безжалостная инерция всегда на страже и каждую секунду готова развлечь водителя неконтролируемым сносом. К слову, вместо летнего торможения «в пол» лучше освоить так называемое «импульсное», то есть замедление автомобиля с помощью нескольких, следующих друг за другом нажатий на педаль.
В самом снежном регионе России высота сугробов в среднем чуть превышает два метра. Догадаетесь, что это за место?
Камчатка
Правильно!Камчатский край – рекордсмен по средней высоте снежного покрова в стране. Правда, в мировых масштабах Камчатка не входит даже в топ-10. А рекордсмен планеты Земля – японский город Аомори, где сугробы могут достигать восьми (!) метров в высоту.
Мурманск
А вот и нет!Камчатский край – рекордсмен по средней высоте снежного покрова в стране. Правда, в мировых масштабах Камчатка не входит даже в топ-10. А рекордсмен планеты Земля – японский город Аомори, где сугробы могут достигать восьми (!) метров в высоту.
Якутск
А вот и нет!Камчатский край – рекордсмен по средней высоте снежного покрова в стране. Правда, в мировых масштабах Камчатка не входит даже в топ-10. А рекордсмен планеты Земля – японский город Аомори, где сугробы могут достигать восьми (!) метров в высоту.
Ещё одно золотое правило езды по льду — увеличенная минимум вдвое по сравнению с летом дистанция. На скользком покрытии все маневры требуют не только времени, но и расстояния. Например, встроиться в движущийся поток так же оперативно, как на сухом асфальте, не получится — а значит, надо предусмотреть дополнительное пространство. Торможение требует большей дистанции — значит, надо отказаться от привычки «висеть на хвосте». И лучше потерять пять-десять минут, лишний раз отказавшись от рискованного обгона.
Концепция движения по заснеженной дороге в целом аналогична набору правил при езде по льду, но со своими нюансами. В Архангельской области нам удалось испытать на себе все тонкости зимнего вождения, поскольку в первую же ночь выпал свежий снег. Если вы выбрали верную манеру вождения и подходящие шины, снежный покров не только не создаст дополнительных сложностей, но, напротив, поможет сгладить все неровности дороги и сделает езду более комфортной. Самый дальний переезд из отеля до Кимжи через Пинегу и обратно, в сумме около 300 км, прошёл на одном дыхании. А какая здесь красивая природа! Вот за этим и стоит отправляться на Русский Север. А ещё прямо на трассе можно повстречать оленей. Если будет желание и время, обязательно заезжайте в стояночный лагерь оленеводов-кочевников, перегоняющих стада на зимние пастбища.
Чтобы обезопасить себя и пассажиров в дороге, соблюдайте все важные правила. Вышеупомянутая пробуксовка при старте на рыхлом снегу чревата не столько потерей управляемости, сколько большой вероятностью закопать машину в снежную кашу. Буксующие колеса даже на снегу мгновенно создают под собой участки голого льда, что дополнительно осложняет самостоятельное освобождение из снежного плена. Поэтому, как уже говорилось, главный девиз зимнего водителя — плавность и размеренность.
Впрочем, бывают случаи, когда действовать приходится с точностью до наоборот, и от водителя требуются быстрота и натиск. Такая манера вождения может помочь преодолеть, например, относительно короткий участок дороги с глубоким снегом, если призвать на помощь вездесущую инерцию и проехать его «ходом», предварительно разогнавшись. Правда, не помешает заранее проверить этот участок на своих двоих на предмет скрытых под снегом опасностей.
Вы часто слышите про гололед и гололедицу? А между ними вообще есть разница?
Нет, это просто разные формы одного и того же слова.
А вот и нет!Гололед — это слой льда, образовавшийся во время дождя. Капли замерзли — получился гололед. А гололедица — это лед или утрамбованный до твердого состояния слой снега, образующий скользкую поверхность.
Конечно. Гололед — это слой льда, образовавшийся во время дождя. Капли замерзли — получился гололед. А гололедица — это лед или утрамбованный до твердого состояния слой снега, образующий скользкую поверхность.
В точку!Гололед — это слой льда, образовавшийся во время дождя. Капли замерзли — получился гололед. А гололедица — это лед или утрамбованный до твердого состояния слой снега, образующий скользкую поверхность.
Всё, как во втором варианте ответа, только наоборот.
А вот и нет!Гололед — это слой льда, образовавшийся во время дождя. Капли замерзли — получился гололед. А гололедица — это лед или утрамбованный до твердого состояния слой снега, образующий скользкую поверхность.
Во время преодоления снежного заноса «ходом» ни в коем случае не следует лишать автомобиль тяги, отпуская педаль газа. А ориентиром безопасной глубины снега может служить колесо: если толщина заноса превышает его радиус, лучше не рисковать и либо искать пути объезда, либо призвать на помощь верную лопату. Можно, конечно, медленно, но упорно накатать самому себе колею, мало-помалу продвигаясь вперед и отступая назад, но этот способ подходит по большей части для полноприводных машин.
Еще один популярный метод — сброс давления в шинах до 1,5-1,0 атмосфер. Полуспущенные покрышки начинают «плющиться», увеличивая пятно контакта и, соответственно, снижая давление на покрытие. А это облегчает борьбу с бездорожьем, что в снегу, что в грязи. Правда, применяя этот метод, нужно учитывать прочность боковин покрышек и не переборщить со снижением давления. В противном случае велик риск просто разбортовать колесо. Зимой пригодится и верный спутник любого автомобильного первопроходца — домкрат. Буксующие колеса можно приподнять над покрытием, насовав под них что-нибудь заведомо жесткое — камни, ветки из ближайшего перелеска или завалявшиеся в багажнике сэндтраки. Таким способом можно и вытащить из колеи севший на днище автомобиль, просто приподняв его над покрытием, но если маршрут подразумевает высокую вероятность борьбы с колеей, лучше заранее озаботиться соответствующей «зубастой» резиной.
Впрочем, самый простой способ выхода из аварийной ситуации — это не попадать в нее. Пресловутую колею куда логичнее проезжать «поверху», пропуская канавы между колес, а перед подозрительным участком не полениться пройтись пешком и наметить наиболее безопасную траекторию движения. В целом, основные принципы движения по бездорожью, хоть летнему, хоть зимнему, очень похожи на все вышеописанное. Не суетиться, двигаться плавно и осторожно, на спусках тормозить двигателем, на подъемах не терять тяги и думать на несколько шагов вперед. Ну, и грамотный выбор покрышек, конечно.
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