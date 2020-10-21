Особенности зимнего вождения: советы автопутешественникам

Зима — это не повод отказываться от автомобильных путешествий. Наоборот, она делает их только интереснее: даже хорошо знакомые места, укрываясь снежной шубой, превращаются во что-то неизведанное. Вот только покрой этой шубы, помимо добротной прослойки романтики, включает в себя и множество карманов со скрытыми опасностями.

По сути, зима — это просто набор определенных условий, которые необходимо учитывать, отправляясь в путь, и этим она ничем не отличается от лета. «Нулевое» правило, которое должно быть прописано в подкорке водительского мозга — это соответствие установленных на автомобиле шин актуальным дорожным условиям. Своевременная смена покрышек с летних на зимние не только сделает вождение в принципе возможным, но и убережет от множества неприятностей: участие в праздновании «дня жестянщика» — так себе удовольствие. Взяв автомобиль в Архангельской области, мы сразу же направились к официальному дилеру Cordiant, ООО «Архавтотранс», за новыми шинами Snow Cross 2, чтобы подготовить автомобиль к длительным переездам.