Жизнь в пузыре: как отдохнуть на Мальдивах

Открывшийся не так давно после большой трансформации отель Finolhu Baa Atoll Maldives выгодно отличается от прочих мальдивских резортов тем, что это не один остров, а целых четыре. Два самых больших соединяет узкая и длинная песчаная коса — идеальный и невероятно фотогеничный пляж. Впрочем, других на Мальдивах не бывает: океан здесь голубой как мечта, а коралловый песок — белый, мелкий и мягкий как пудра, не нагревается на солнце и не липнет к полотенцам.

На курорте – 125 просторных вилл, оформленных в изумрудно-зеленых тонах: известное лондонское дизайн-бюро Muza Lab создало для них эко-интерьеры формата «отдых для глаз», полные света и воздуха, в таких расслабляешься, едва переступив порог. Часть вилл стоит на берегу среди пальм и тропических зарослей, часть — на сваях прямо в океане, больше половины имеют собственные бассейны и все — большие террасы с видом на закат или на рассвет.

А на самом краешке острова, на конце той самой косы, стоит в уединении уникальный Beach Bubble Tent — номер, обустроенный внутри большого прозрачного пузыря. Его можно забронировать только на одну волшебную ночь — с приватным ужином при свете факелов и завтраком на берегу океана — и всю ночь любоваться огромными мальдивскими звездами сквозь прозрачную крышу.