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Путешествия
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Жизнь в пузыре: как отдохнуть на Мальдивах

28 января 2022
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Фото: Finolhu Baa Atoll
На мальдивском курорте Finolhu Baa Atoll можно любоваться звездами прямо из постели или самому почувствовать себя настоящей звездой.

Открывшийся не так давно после большой трансформации отель Finolhu Baa Atoll Maldives выгодно отличается от прочих мальдивских резортов тем, что это не один остров, а целых четыре. Два самых больших соединяет узкая и длинная песчаная коса — идеальный и невероятно фотогеничный пляж. Впрочем, других на Мальдивах не бывает: океан здесь голубой как мечта, а коралловый песок — белый, мелкий и мягкий как пудра, не нагревается на солнце и не липнет к полотенцам.

На курорте – 125 просторных вилл, оформленных в изумрудно-зеленых тонах: известное лондонское дизайн-бюро Muza Lab создало для них эко-интерьеры формата «отдых для глаз», полные света и воздуха, в таких расслабляешься, едва переступив порог. Часть вилл стоит на берегу среди пальм и тропических зарослей, часть — на сваях прямо в океане, больше половины имеют собственные бассейны и все — большие террасы с видом на закат или на рассвет.

А на самом краешке острова, на конце той самой косы, стоит в уединении уникальный Beach Bubble Tent — номер, обустроенный внутри большого прозрачного пузыря. Его можно забронировать только на одну волшебную ночь — с приватным ужином при свете факелов и завтраком на берегу океана — и всю ночь любоваться огромными мальдивскими звездами сквозь прозрачную крышу.

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Beach Bubble Tent
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Beach Bubble Tent

Тем, кто выбирает виллу с двумя спальнями, достается в качестве бонуса и личный дворецкий, чья должность официально называется Roohu — в переводе с мальдивского языка дивехи «руху» означает душа, так что сервис по-настоящему душевный.

А на самом дальнем краю пирса расположены виллы категории Rockstar с огромной гостиной с баром и дискотечным шаром: их гости получают в собственное распоряжение персональный багги в виде роллс-ройса со своей фамилией на номерных знаках — и становятся настоящими суперзвездами курорта.

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Finolhu Baa Atoll

Впрочем, на душевный сервис и личное внимание могут рассчитывать все гости Finolhu Baa Atoll. В том числе самые маленькие — их тут ждет Oceaneers Kids Club с аниматорами, отельным бассейном с горкой, развлекательными программами и мастер-классами. Скучать не приходится и взрослым: каждый день на курорте происходит что-то интересное. Занятия йогой в открытом павильоне и матчи по водному поло в большом бассейне, морские круизы и вечерние шоу с танцами, цирковыми номерами и фейерверками.

В спа-центре Fehi Spa приглашенные ЗОЖ-гуру и специалисты по холистической медицине проводят семинары по правильному питанию и оздоровительным практикам, на корте спортивные звезды с мировыми именами учат секретам большого тенниса, а на домашнем рифе морские биологи организуют подводные экскурсии.

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Finolhu Baa Atoll

Атолл Баа, где находится отель, объявлен биосферным заповедником ЮНЕСКО, это одно из лучших в мире мест для дайвинга и снорклинга. Совсем рядом есть несколько великолепных дайв-сайтов с подводными пещерами и прочими интересными объектами, а в получасе езды расположен залив Ханифару, где с мая по ноябрь собирается самая большая в мире популяция скатов манта – огромных и невероятно грациозных созданий, чьи движения под водой завораживающе красивы.

Впрочем, в Finolhu Baa Atoll любоваться морскими чудесами можно без всякого акваланга, просто взяв трубку, маску и ласты и отплыв буквально на десять метров от своей виллы. Вечером, когда включается подводная подсветка, вся лагуна превращается в грандиозный аквариум, полный разноцветных рыбок, морских звезд и черепах, наблюдать за жизнью которых можно прямо с собственной террасы.

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Finolhu Baa Atoll

С нее, если честно, вообще не хочется никуда уходить. Хочется так и проводить дни, перемещаясь вслед за тенью — с лежака на кресло-качалку, с лежанки на качелях — на диванчик у бассейна. Слушать, как плещется о сваи океан и как шуршит тростник на крыше виллы. Смотреть, как морщится от ветра гладь воды в переливном бассейне, как качают лохматыми головами пальмы на берегу и как вспухают на горизонте исполинские облака. Наблюдать за волнами — и вообще ни о чем не думать.

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Finolhu Baa Atoll

Ну, разве что о том, завтракать ли завтра в главном ресторане курорта Beach Kitchen со шведским столом на десяток станций или попросить подать завтрак прямо в бассейн на плавающем подносе. Пообедать в пляжном баре у бассейна или пройти по песчаной косе на дальний край острова, где под пальмами припаркован самый настоящий серферский минивэн, незнамо как попавший на коралловые острова, а в ресторане морской кухни Crab Shack подают пять видов крабов. Отправиться на ужин в Arabian Grill с его ближневосточными деликатесами или выбрать Kanusan, в 2021 году получивший World Luxury Restaurant Awards как лучший азиатский ресторан в Индийском океане. 

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Finolhu Baa Atoll

Проведенные так дни потом вспоминаются как волшебный сон, в котором были только океан, ветер, белый песок и чистое неразбавленное счастье – на белом блюдечке кораллового острова с голубой каемочкой Индийского океана.

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