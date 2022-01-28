Жизнь в пузыре: как отдохнуть на Мальдивах

Открывшийся не так давно после большой трансформации отель Finolhu Baa Atoll Maldives выгодно отличается от прочих мальдивских резортов тем, что это не один остров, а целых четыре. Два самых больших соединяет узкая и длинная песчаная коса — идеальный и невероятно фотогеничный пляж. Впрочем, других на Мальдивах не бывает: океан здесь голубой как мечта, а коралловый песок — белый, мелкий и мягкий как пудра, не нагревается на солнце и не липнет к полотенцам.
На курорте – 125 просторных вилл, оформленных в изумрудно-зеленых тонах: известное лондонское дизайн-бюро Muza Lab создало для них эко-интерьеры формата «отдых для глаз», полные света и воздуха, в таких расслабляешься, едва переступив порог. Часть вилл стоит на берегу среди пальм и тропических зарослей, часть — на сваях прямо в океане, больше половины имеют собственные бассейны и все — большие террасы с видом на закат или на рассвет.
А на самом краешке острова, на конце той самой косы, стоит в уединении уникальный Beach Bubble Tent — номер, обустроенный внутри большого прозрачного пузыря. Его можно забронировать только на одну волшебную ночь — с приватным ужином при свете факелов и завтраком на берегу океана — и всю ночь любоваться огромными мальдивскими звездами сквозь прозрачную крышу.
Тем, кто выбирает виллу с двумя спальнями, достается в качестве бонуса и личный дворецкий, чья должность официально называется Roohu — в переводе с мальдивского языка дивехи «руху» означает душа, так что сервис по-настоящему душевный.
А на самом дальнем краю пирса расположены виллы категории Rockstar с огромной гостиной с баром и дискотечным шаром: их гости получают в собственное распоряжение персональный багги в виде роллс-ройса со своей фамилией на номерных знаках — и становятся настоящими суперзвездами курорта.
Впрочем, на душевный сервис и личное внимание могут рассчитывать все гости Finolhu Baa Atoll. В том числе самые маленькие — их тут ждет Oceaneers Kids Club с аниматорами, отельным бассейном с горкой, развлекательными программами и мастер-классами. Скучать не приходится и взрослым: каждый день на курорте происходит что-то интересное. Занятия йогой в открытом павильоне и матчи по водному поло в большом бассейне, морские круизы и вечерние шоу с танцами, цирковыми номерами и фейерверками.
В спа-центре Fehi Spa приглашенные ЗОЖ-гуру и специалисты по холистической медицине проводят семинары по правильному питанию и оздоровительным практикам, на корте спортивные звезды с мировыми именами учат секретам большого тенниса, а на домашнем рифе морские биологи организуют подводные экскурсии.
Атолл Баа, где находится отель, объявлен биосферным заповедником ЮНЕСКО, это одно из лучших в мире мест для дайвинга и снорклинга. Совсем рядом есть несколько великолепных дайв-сайтов с подводными пещерами и прочими интересными объектами, а в получасе езды расположен залив Ханифару, где с мая по ноябрь собирается самая большая в мире популяция скатов манта – огромных и невероятно грациозных созданий, чьи движения под водой завораживающе красивы.
Впрочем, в Finolhu Baa Atoll любоваться морскими чудесами можно без всякого акваланга, просто взяв трубку, маску и ласты и отплыв буквально на десять метров от своей виллы. Вечером, когда включается подводная подсветка, вся лагуна превращается в грандиозный аквариум, полный разноцветных рыбок, морских звезд и черепах, наблюдать за жизнью которых можно прямо с собственной террасы.
С нее, если честно, вообще не хочется никуда уходить. Хочется так и проводить дни, перемещаясь вслед за тенью — с лежака на кресло-качалку, с лежанки на качелях — на диванчик у бассейна. Слушать, как плещется о сваи океан и как шуршит тростник на крыше виллы. Смотреть, как морщится от ветра гладь воды в переливном бассейне, как качают лохматыми головами пальмы на берегу и как вспухают на горизонте исполинские облака. Наблюдать за волнами — и вообще ни о чем не думать.
Ну, разве что о том, завтракать ли завтра в главном ресторане курорта Beach Kitchen со шведским столом на десяток станций или попросить подать завтрак прямо в бассейн на плавающем подносе. Пообедать в пляжном баре у бассейна или пройти по песчаной косе на дальний край острова, где под пальмами припаркован самый настоящий серферский минивэн, незнамо как попавший на коралловые острова, а в ресторане морской кухни Crab Shack подают пять видов крабов. Отправиться на ужин в Arabian Grill с его ближневосточными деликатесами или выбрать Kanusan, в 2021 году получивший World Luxury Restaurant Awards как лучший азиатский ресторан в Индийском океане.
Проведенные так дни потом вспоминаются как волшебный сон, в котором были только океан, ветер, белый песок и чистое неразбавленное счастье – на белом блюдечке кораллового острова с голубой каемочкой Индийского океана.