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Путешествия

Остров, созданный ракушками: карибское чудо

Анастасия Баринова
11 ноября 2019
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Фото: erikaboruff/Instagram
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Фото: perdidaoutside/Instagram
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Фото: fccaupdates/Instagram
На протяжении столетий рыбаки выбрасывали раковины улиток, и в результате появился удивительный остров.

В число Малых Антильских островов входит множество участков суши — крупных и мелких. В основном они имеют вулканическое происхождение, но один из островов выделяется среди остальных. Это Конч (Conch), лежащий у побережья северной Анегады — второго по величине из Британских Виргинских островов.

Издалека он выглядит как нагромождение камней, но это ошибочное впечатление. Конч целиком состоит из пустых ракушек — на образование острова потребовались сотни лет. Веками рыбаки и искатели жемчуга вылавливали улиток, выбрасывая ненужную «скорлупу», и со временем она превратилась в плотный участок суши.

Массовый вылов улиток ничуть им не повредил: промысел продолжается до сих пор. Рестораны на Анегаде подают множество блюд из улиток, а Конч продолжает расти. Он долгое время был не слишком известен, однако когда самая высокая точка острова достигла отметки 3,6 метра, Конч привлек внимание путешественников. Остров все чаще появляется на снимках.

Сюда стали отправлять организованные экскурсии, в том числе с погружением под воду: акватория острова богата морской живностью. Узнайте о других необычных интересных островах.