Остров, созданный ракушками: карибское чудо

Массовый вылов улиток ничуть им не повредил: промысел продолжается до сих пор. Рестораны на Анегаде подают множество блюд из улиток, а Конч продолжает расти. Он долгое время был не слишком известен, однако когда самая высокая точка острова достигла отметки 3,6 метра, Конч привлек внимание путешественников. Остров все чаще появляется на снимках.