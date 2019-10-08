Остров в одной из самых красивых бухт мира выставлен на продажу

Остров площадью 0,93 га расположен в водах залива Морбиан во французской Бретани. Остров находится в пяти минутах езды на лодке от пристани для яхт Ля-Трините-сюр-мер, которая славится своими морепродуктами.

Главная резиденция на острове построена в 1870-х годах из местного камня. В доме четыре спальни, кухня, столовая, гостиная и каменный камин.

Залив Морбиан – это естественная гавань длиной 21 км и шириной 5 км, состоящая из 40 маленьких островков, разбросанных по морю. Устричные фермы, а также небольшие порты и птичьи заповедники, делают его заметной туристической достопримечательностью. Представители агенства Leggett Prestige, занимающегося продажей острова, также отмечают безупречную экологическую обстановку в этом регионе.