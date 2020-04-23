Яя – географическое открытие XXI века

Эпоха Великих географических открытий давно завершилась. На наш век остались маленькие. В конце сентября 2015 года кругосветная экспедиция океанографического судна Балтийского флота «Адмирал Владимирский» высадилась на остров, обнаруженный годом ранее хабаровскими вертолетчиками в море Лаптевых. Островок представляет собой песчаное образование 370 на 125 метров, высотой менее метра над уровнем моря.

У нового острова курьезное название, благодаря которому его можно будет легко найти в алфавитном указателе будущих атласов — Яя. Это имя предложили дать ему вертолетчики, которые не смогли договориться, кто первый заметил сушу, и наперебой восклицали: «Я! Я! Я!»

Образовался островок на Васильевской банке, которая, в свою очередь, существует на месте растаявшего в 1930-е годы ледяного острова Васильевский. «Несмотря на скромные размеры, после официального оформления новый остров увеличит площадь территориальных вод России на 452 квадратные мили за счет окружающей его 12-мильной зоны», — поясняет Татьяна Николаева, представитель Санкт-Петербургского отделения Русского географического общества.

Многие острова архипелага Новосибирских островов — Генриетта, Жаннета и Жохова — были признаны потухшими вулканами, действовавшими около 70 млн лет назад, а весь район отличается сейсмической активностью. В связи с этим Александр Гуков — директор Усть-Ленского государственного природного заповедника — высказал предположение, что Яя тоже может оказаться остывшим вулканом, поскольку он «имеет форму правильного конуса, характерную для вулканов, даже давно потухших, а имеющаяся на острове лагуна напоминает форму кратера».

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