Отдых в сердце леса с панорамой 360: место для полной перезагрузки в отеле PineRiver

Что нужно человеку для счастья? Кому-то новую машину или пару брендовых туфель, а кому-то встретить рассвет в удивительно красивом месте. О таком месте мы вам и расскажем.

Номера формата Типи расположены в самых живописных уголках природы, они совсем не похожи на привычные номера в отелях. Здесь каждый рассвет и закат особенные, потому что наблюдать их можно прямо из номера.

НеоТипи – это про единение с окружающей средой, красоту и экологичность, тишину и полное умиротворение. Это формат номеров, который точно отвечает потребностям гостей в качественном и комфортном отдыхе. В отеле PineRiver, который находится в природной зоне Тарусского Заповедника, расположились 12 уютных НеоТипи.

Концепция номера НеоТипи

НеоТипи — единственные в своем роде и неповторимые номера, они не имеют аналогов в мире – а значит, можно с уверенностью сказать, что такого отдыха у вас ещё не было. Номера создавались как тихое место на лоне природы, где буквально за пару дней можно перезагрузиться, побыть наедине с любимым (или своими мыслями), восстановить эмоциональные и физические силы и полностью обновленным вернуться к привычному образу жизни.

Панорамное остекление номеров создает ощущение буквального погружения в природу. Слева, справа, сверху — с любого ракурса изнутри открываются потрясающие пейзажи снаружи. Наблюдать за звездами, не вставая с постели, встречать первые солнечные лучи или наблюдать за каплями дождя, бьющими по стеклу — при любой погоде вид из номера завораживает. Кстати, отдохнуть под «стеклянным куполом» можно в любое время года. И это несомненный бонус НеоТипи.

Интерьер

Внутреннее оформление номеров отвечает основной идее НеоТипи — полное слияние с природой. Именно поэтому в отделке использованы натуральные материалы и нейтральные оттенки. Декор и мебель выполнены дизайнерами на заказ эксклюзивно для номеров Типи. Уют и тепло номеру добавляет биокамин. А вот телевизора в номере нет, и это осознанное решение подарить гостям нечто большее, природное, чем просто вечер у экрана.

Локация

Уникальность НеоТипи в том, что они расположены в особых природных зонах, где на несколько сотен метров вокруг раскинулся лес или луг, неспешно течёт река, а воздух кристально чист. Номера такого формата не размещаются на любых подходящих для застройки территориях, где за забором начинаются другие строения. Это обязательно просторная, живописная и экологически чистая зона. Вот что отличает Типи от многочисленных отелей с приставкой «эко».

Номеров Типи пока не так много, ведь акцент сделан на их качестве, а не количестве. Каждый номер и каждая локация уникальны и не похожи друг на друга. И это ни с чем не сравнимый опыт отдыха.

Сейчас номера НеоТипи (всего их 12) расположились на территории загородного отеля Pine River, который находится в природной зоне Тарусского Заповедника. Идеальное место, чтобы начать доброе утро. К услугам гостей вся инфраструктура отеля: рестораны, конюшня, лодочная станция, гончарная мастерская, веревочный парк, прокат велосипедов и квадроциклов, банный комплекс.