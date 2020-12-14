Как попасть на Северный полюс
Северный полюс — одна из самых труднодоступных областей Земли, всё чаще пользующаяся популярностью у туристов из-за своей уникальности. Холодный океан, льды и куда ни глянь — везде вокруг лишь юг. И хотя люди пытались добраться до Северного полюса без малого три сотни лет, теперь вы можете добраться туда за неделю — а Coca-Cola в этом поможет (в конце текста поведаем вам, как именно).
Формально, Северный полюс представляет собой виртуальную точку, через которую проходит ось вращения Земли. Точка эта располагается в центральной части Северного Ледовитого океана. Понятие географической долготы здесь отсутствует, потому что на полюсе сходятся все меридианы, а еще — все часовые пояса планеты, поэтому путешественники вольны использовать любое удобное для себя время, например, среднее время по Гринвичу (теперь всемирное координированное время, оно же UTC) или часовой пояс своей родины. Из-за особенностей расположения день на Северном полюсе длится около 186-193 суток, а полярная ночь — 172-178 суток.
В отличие от Южного полюса, который расположен примерно в центре Антарктиды, суши на Северном полюсе не сыщешь — ближайшими к нему островками считаются гренландские Каффеклуббен и ATOW1996, а ближайшим населённым пунктом стало поселение Алерт (остров Элсмир, Канада). Алерт расположен в 817 километрах от географического Северного полюса.
Первые упоминания о Северном полюсе датируются серединой XV века — именно тогда этот термин начал использоваться для точки, в которой ось вращения Земли пересекает её поверхность в Северном полушарии. Ранее, в конце XIV века, в письменных источниках упоминалось название «Арктический полюс».
Первая попытка достичь Северного полюса была предпринята в 1607 году, когда английский мореплаватель Генри Гудзон (тот самый, в честь которого позже назовут залив у побережья Канады) решил отыскать северный морской путь из Европы в Китай. Однако, достигнув северной оконечности Шпицбергена, экспедиция уперлась в арктические льды и повернула обратно.
Вплоть до конца XIX века несколько британских, российских и американских экспедиций пытались завершить начатое Гудзоном дело, однако ни одной из них не удалось добраться до точки севернее 82°. На рубеже XIX и ХХ веков ученые и искатели приключений превратили цель достичь Северного полюса в настоящую гонку. В английском языке даже появился термин «Farthest North», означавший самую северную широту, достигнутую экспедициями в их пути к заветной «макушке Земли».
В начале ХХ века сразу два исследователя — Фредерик Кук и Роберт Пири — с разницей в год заявили о покорении самой северной точки планеты. Однако хронометраж похода Пири однозначно указывал на то, что он не мог достигнуть Северного полюса так быстро, как заявлял, а утверждению Кука и вовсе не поверили изначально. До сих пор остается загадкой, кто из них мог на самом деле покорить Северный полюс.
Первыми, кто все же добрался до самой северной точки планеты, оказались 16 пассажиров дирижабля «Норвегия», которые в 1926 году успешно совершили трансатлантическую экспедицию, достигнув заветных 90° северной широты. Организатором и вдохновителем полета был великий норвежский путешественник Руаль Амундсен — первый покоритель Южного полюса планеты.
Однако пролет над Северным полюсом не мог стать пределом мечтаний человечества. 23 апреля 1948 года советская экспедиция «Север-2» под руководством Александра Кузнецова, вылетев на трех самолетах с острова Котельный, приледнилась в точке 90°00’00" северной широты, разбила лагерь и провела первые официальные исследования на льдах Северного полюса.
Сегодня достичь северной верхушки мира может любой желающий, хотя это удовольствие совсем не из дешевых. Самый простой и комфортный способ оказаться на Северном полюсе — отправиться в круиз на атомном ледоколе «50 лет Победы», который прокладывает себе путь, разбивая арктические льды толщиной до нескольких метров. Время в пути — 6 дней, столько же займет обратная дорога в порт Мурманска. Территориально Северный полюс не принадлежит ни одной стране, но отправку на него, скорее всего, придётся совершать из одной из арктических стран — России, Канады, Норвегии, Дании (через Гренландию) или США.
Оказавшись на Северном полюсе, судно останавливается и все желающие могут погулять по льду и даже искупаться в Северном Ледовитом океане. Из достопримечательностей здесь — ландшафт из вечных льдов, уходящих за горизонт на сотни километров.
Путешествие на Северный полюс можно не только организовать самому, но и выиграть. В этом поможет праздничная кампания «Будьте ближе как никогда раньше» от Coca-Cola, напоминающая о том, что самый ценный подарок для наших близких — это мы сами. Чтобы принять участие в акции и побороться за главный приз — одну из двух поездок — нужно найти коды под новогодними крышками бутылок Coca-Cola, Fanta или Sprite. При регистрации кодов начисляется виртуальная валюта — «Километры», накопив которую можно принять участие в творческом конкурсе: написать оригинальное поздравление близкому человеку, после чего жюри определит обладателей главного приза — путешествия к вершине планеты на самом большом арктическом атомоходе!
Победители конкурса смогут исследовать острова Русского Заполярья на ледоколе, увидеть дрейфующие льды и белых медведей, полной грудью вдохнуть свежий полярный воздух, окунуться в Северный Ледовитый океан и даже устроить полярное барбекю в самом сердце Арктики! Участники почти двухнедельного путешествия узнают много интересного о самом неизведанном и загадочном регионе нашей планеты.
Виртуальную валюту «Километры» можно также обменять на гигабайты и минуты звонков, чтобы общаться с близкими, или приобрести купоны Ozon.Travel и Яндекс Go, которые помогут сократить расстояние для встречи с дорогими людьми. Полные правила размещены на сайте Coca-Cola; акция будет проходить с 9 ноября по 3 января.