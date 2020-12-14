Как попасть на Северный полюс

Северный полюс — одна из самых труднодоступных областей Земли, всё чаще пользующаяся популярностью у туристов из-за своей уникальности. Холодный океан, льды и куда ни глянь — везде вокруг лишь юг. И хотя люди пытались добраться до Северного полюса без малого три сотни лет, теперь вы можете добраться туда за неделю — а Coca-Cola в этом поможет (в конце текста поведаем вам, как именно).

Формально, Северный полюс представляет собой виртуальную точку, через которую проходит ось вращения Земли. Точка эта располагается в центральной части Северного Ледовитого океана. Понятие географической долготы здесь отсутствует, потому что на полюсе сходятся все меридианы, а еще — все часовые пояса планеты, поэтому путешественники вольны использовать любое удобное для себя время, например, среднее время по Гринвичу (теперь всемирное координированное время, оно же UTC) или часовой пояс своей родины. Из-за особенностей расположения день на Северном полюсе длится около 186-193 суток, а полярная ночь — 172-178 суток.