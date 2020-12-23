«Я человек, который был на Северном полюсе выше всех». Сергей Доля – о своих путешествиях на край света
Впервые я оказался там в 2012 году, став человеком, который был выше всех на Северном полюсе. На ледоколе команда, естественно, вся русская, зато из ста с лишним туристов русскоговорящих было только шестеро, а остальные в основном китайцы. Я быстро нашел общий язык с экипажем, в том числе подружился с капитаном, потому что нам всегда разрешали зайти на капитанский мостик.
Сам Северный полюс, как обычно, мы сначала нашли носом корабля, то есть по GPS, а уже после этого всех выпустили на лёд. Перед этим на него ставится «палка» символического Северного полюса: льды дрейфуют и точка, где полюс находится сегодня, завтра уплывет на четыре километра в сторону.
После установки палки все дружно провели хоровод, а дальше нам дали часов пять на валяние дурака. Так как дело было летом, стоял полярный день — не важно, который час, всё время светло.
Кто-то привез с собой клюшки для гольфа — сыграть на Северном полюсе. Какой-то человек, по-моему, все пять часов пролежал на льду звездой: смотрел в небо, медитировал, о чём-то думал — видимо, вся жизнь у него прошла перед глазами.
Была в группе первая алжирская женщина, которая попала на Северный полюс. Она привезла с собой спутниковый телефон и на протяжении пяти часов сидела, набирала номер и говорила: «Привет-привет. Ты где?.. А я знаешь где?..», и всем рассказывала, что она на Северном полюсе. Даже не знаю, сколько она денег потратила на спутниковую связь.
Кто-то купался: специально для этого в небольшое озерцо, получившееся, когда ледокол разбил лёд, поставили лесенку, и дальше все желающие могли искупаться на Северном полюсе. Человека обвязывали специальным поясом с верёвкой, он туда спускался или спрыгивал, а члены экипажа держали эту верёвку, чтобы его можно было вытащить, если он вдруг там окоченеет.
Китайцы оказались не так просты. Один из них готовился два года: каждый день по 15 минут лежал в ванне со льдом. В общем, он решил по-настоящему поплыть — прыгнул в воду и направился в сторону ледокола. Когда ему оставалось уже меньше метра, матросы подумали: «Чего это он наш ледокол будет трогать?». И он пытается плыть к ледоколу, а они его за верёвку тянут обратно. Так и не дали ему доплыть до ледокола, но было смешно — будто в бассейне с противотоком.
Со мной следующая штука произошла: где-то часа через два после того, как мы все начали валять дурака, по громкой связи я услышал: «Сергей Доля, пожалуйста, поднимитесь на ходовой мостик». Я, естественно, всё бросил — а я много снимал, у меня был большой фотоаппарат, и с командой много делился фотографиями. Они знали, что я могу сделать интересные кадры, которых у них ещё не было. Прихожу на ходовой мостик, и капитан вместе со мной вызывает туда радиста.
У ледокола есть радиомачта — самая высокая мачта, которая торчит над ледоколом, где установлены все радары, антенны и так далее. Но пока это всё работает, находиться там нельзя, потому что идёт достаточно сильное облучение. Точно так же, как нельзя на сотовую вышку залезать (да и то тут у нас антенны слабенькие), а там всё очень мощно.
Дронов, квадрокоптеров — тогда ничего еще не было. Поэтому капитан сказал радисту: «А давай-ка ты отключай все приборы, а Серёга залезет наверх и снимет, чтобы была фотография сверху Северного полюса». Радист сказал: «Есть!», всё отключил, и я полез наверх и сделал кадр на [объектив] fish-eye. Минут десять я на это потратил, вернулся вниз, капитан позвал радиста, сказал: «Включай». Как только они всё включили, раздался звонок по красному телефону.
Дело в том, что, так как они выключили все локаторы и приборы, судно на десять минут пропало с радаров вообще во всём мире. Началась настоящая паника, потому что ледокол всё-таки с атомным реактором, а его не видно! Капитану за это досталось и больше так никогда не делали — и до меня, они сказали, никогда такого не было. Поэтому точно знаю, что я человек, который забрался на Северном полюсе выше всех!
Второй раз я был на полюсе перед Олимпиадой 2014 года. Мы возили туда огонь, причём пошли ночью и ледокол поставил рекорд по дохождению до полюса. Люди не верили: раньше ночью — полярной зимой — никто туда не ходил. Были сомнения, что всё получится, но мы дошли без поломок. Успели то ли за два с половиной, то ли за три с половиной дня, стартовав от Мурманска.
Добравшись, точно так же сначала нашли Северный полюс прибором, который установлен на носу корабля, после этого установили там символическую «палку». Факелоносцы зажгли факел от лампадки с олимпийским огнём, которую мы привезли в специальных контейнерах. Там было, по-моему, 12 или 13 факелоносцев из разных стран, занимающихся исследованием Арктики. И вот эти факелоносцы сначала начали бегать по кораблю, а потом спустились на лёд. Последним был Артур Чилингаров (советский и российский учёный-океанолог, исследователь Арктики и Антарктики — Nat-geo.ru), который и зажёг огонь на Северном полюсе.
На Северный полюс куда легче попасть, чем на Южный — к тому же тот дороже в два раза. Мне вообще Север нравится, в отличие от южных стран, где мне жарко. Нравится это единение с природой, когда ты ощущаешь себя настоящим первооткрывателем, а на десятки километров вокруг никого нет, и живых, кроме оленей и белых медведей, ты не увидишь.
Медведи вообще подходят постоянно, днем их видишь по несколько раз. Причём ледокол останавливается, делает объявление: «У нас медведь на три часа», и все сразу бегом одеваться, вылетают наружу с огромными фотоаппаратами. Мишки тоже разные бывают — некоторые прячутся, а некоторые не обращают внимания.
У нас была одна пара — мама с медвежонком — очень любопытная. Мы часа четыре стояли на месте, и первый час они ходили вокруг нас, смотрели на нас, наверх заглядывали — «Что это такое?», обнюхивали ледокол. А дальше мы им надоели, и прямо под нами мама начала учить медвежонка перепрыгивать с одной льдины на другую. Мама перепрыгнет — медвежонок, мама — медвежонок… В какой-то момент она перепрыгнула слишком далеко, и он не допрыгнул, упал в воду и вылез весь мокрый. И вот точно как люди: мама сначала его пожурила, за ухо потаскала, порычала на него, а потом легла. Он к ней прижался, ну просто ребёнок, и лежал уже рядом с ней. Она его лизала иногда — ждала, пока высохнет и согреется.
Интересно смотреть, как судно колет лёд — он ведь иногда три метра толщиной, а то и пять. Такие кусочки льда для бокала — мы как раз брали его, закидывали и было шикарно. Он, правда, солёный, морской, но смотрится в стакане очень хорошо.
Когда шли на Северный полюс в первый раз мы остановились на Земле Франца-Иосифа, и на мыс Флора нас перевозили с ледокола на вертолёте. Мыс достаточно плоский, дальше — вертикальная стена и сверху большой птичий базар, где живут живут кайры. Когда взлетали, мы лопастью сбили одну из этих кайр. Произошла разбалансировка лопасти, вертолёт начал падать. Пилоты смогли посадить машину, а нас дальше перевозили уже на спасательных шлюпках обратно на ледокол. Пилоты смогли поднять вертолёт уже без людей. Капитан ледокола подошёл практически вплотную к берегу, и они — бум — и «перепрыгнули» буквально на ледокол.
После этого, пока мы шли до Северного полюса и обратно, местный Кулибин за неделю выстучал новую законцовку лопасти, приварил её к вертолёту, и мы на обратном пути ещё раз летали, но уже без пассажиров. Только меня позвали — мы учёных высаживали на один из островов Земли Франца-Иосифа для того, чтобы они убрали территорию и подготовили там место для новой базы.
От редакции и Coca-Cola
Наше поколение может быть одним из последних, кому удастся застать Северный полюс в его нынешнем виде. Как утверждают ученые, составляющие климатические модели, уже в ближайшие десятилетия Северный Ледовитый океан будет полностью свободен ото льда в летние месяцы. Поэтому если вам хочется постоять на льду рядом с красноречивой табличкой, обозначающий край света, стоит поторопиться. И хотя позволить себе путешествие на Северный полюс может далеко не каждый, теперь эта возможность появится у многих — благодаря новому конкурсу от Coca-Cola.
Новогодняя кампания «Будьте ближе как никогда раньше» призвана напомнить нам о том, что самый ценный подарок для наших близких — это мы сами. Чтобы принять участие в акции и побороться за главный приз — одну из двух поездок на Северный полюс, каждая на двоих человек — нужно найти коды под новогодними крышками бутылок Coca-Cola, Fanta или Sprite. При регистрации кодов вам начислят виртуальную валюту — «Километры», накопив которую можно принять участие в творческом конкурсе: написать оригинальное поздравление близкому человеку. После этого жюри определит обладателей главного приза — путешествия к вершине планеты на самом большом арктическом атомоходе!
Победители конкурса смогут исследовать острова Русского Заполярья на ледоколе, увидеть дрейфующие льды и белых медведей, полной грудью вдохнуть свежий полярный воздух, окунуться в Северный Ледовитый океан и даже устроить полярное барбекю в самом сердце Арктики! Участники почти двухнедельного путешествия узнают много интересного о самом неизведанном и загадочном регионе нашей планеты.
Виртуальную валюту «Километры» можно также обменять на гигабайты и минуты звонков, чтобы общаться с близкими, или приобрести купоны Ozon.Travel и Яндекс Go, которые помогут сократить расстояние для встречи с дорогими людьми. Полные правила размещены на сайте Coca-Cola; акция проходит с 9 ноября по 3 января.