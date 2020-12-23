Со мной следующая штука произошла: где-то часа через два после того, как мы все начали валять дурака, по громкой связи я услышал: «Сергей Доля, пожалуйста, поднимитесь на ходовой мостик». Я, естественно, всё бросил — а я много снимал, у меня был большой фотоаппарат, и с командой много делился фотографиями. Они знали, что я могу сделать интересные кадры, которых у них ещё не было. Прихожу на ходовой мостик, и капитан вместе со мной вызывает туда радиста.

У ледокола есть радиомачта — самая высокая мачта, которая торчит над ледоколом, где установлены все радары, антенны и так далее. Но пока это всё работает, находиться там нельзя, потому что идёт достаточно сильное облучение. Точно так же, как нельзя на сотовую вышку залезать (да и то тут у нас антенны слабенькие), а там всё очень мощно.

Дронов, квадрокоптеров — тогда ничего еще не было. Поэтому капитан сказал радисту: «А давай-ка ты отключай все приборы, а Серёга залезет наверх и снимет, чтобы была фотография сверху Северного полюса». Радист сказал: «Есть!», всё отключил, и я полез наверх и сделал кадр на [объектив] fish-eye. Минут десять я на это потратил, вернулся вниз, капитан позвал радиста, сказал: «Включай». Как только они всё включили, раздался звонок по красному телефону.

Дело в том, что, так как они выключили все локаторы и приборы, судно на десять минут пропало с радаров вообще во всём мире. Началась настоящая паника, потому что ледокол всё-таки с атомным реактором, а его не видно! Капитану за это досталось и больше так никогда не делали — и до меня, они сказали, никогда такого не было. Поэтому точно знаю, что я человек, который забрался на Северном полюсе выше всех!