Рейтинг@Mail.ru
Поиск
x
National Geographic Россия №204, ноябрь
National Geographic Traveler № 4 (76), сентябрь-октябрь
Экспедиция «9 легенд Русского Севера»
Открываем Северный полюс вместе с Coca-Cola
Партнёрский материал

Точка притяжения: Северный полюс

National Geographic Россия
14 декабря 2020
a2a2d3f87dcf4154abec63ecbe7bf057.max-2000x1000.jpg
Фото: cheryl strahl / Flickr
Северный полюс — не совсем необитаемая ледяная пустошь, как можно было подумать. На его льдах и под ними можно встретить разных представителей флоры и фауны. И туристов с учеными, конечно. А еще там можете оказаться вы — с помощью новой акции от Coca-Cola.

На нашей планете можно найти десятки тысяч «точек притяжения» для туристов, исследователей и любителей приключений. Однако лишь немногие из таких мест обладают приставкой «самый-самый»: самая высокая вершина планеты — Эверест, самое глубокое место — Марианская впадина, самая южная точка — Южный полюс Земли и, наконец, Северный полюс, который долгое время оставался одним из самых недоступных регионов на планете.

19514911270_9a3ffe8eb4_k (1).jpg
Christopher Michele / Flickr

Мы уже рассказывали о самых распространенных способах добраться до Северного Полюса, однако не Еще один способ добраться до полюса — долететь на самолете до российской дрейфующей станции Барнео. Эта уникальная база воссоздается и сворачивается на арктических льдах ежегодно с 2000 года. Доставку путешественников на станцию осуществляют российские «Аны-74» с норвежского Шпицбергена.

Создание Барнео начинается с выбора льдины, которая должна быть длиной более 1200 и шириной не менее 40 метров, чтобы вместить в себя взлетно-посадочную полосу. Разведка льдов представляет собой трудоемкий процесс и включает поиск подходящего места с координатами от 88,5° до 89,5° северной широты, и от 90° до 140° градусов восточной долготы с учетом дрейфа льдов и на основании данных со спутника.

Время жизни Барнео составляет всего около двух месяцев, начиная с апреля, за которые станцию могут посетить около 250 туристов. Ночевать можно в отапливаемых палатках. Среди развлечений здесь — катание на собачьих упряжках и мотосанях, лыжные походы, прыжки с парашютом, полеты на воздушном шаре и даже подледный дайвинг. А также, разумеется, полет на вертолете МИ-8 к Северному полюсу. Впрочем, любители экстрима при подходящих условиях могут попробовать проделать путь до полюса на лыжах. Однако такое путешествие может занять до нескольких недель и обойдется гораздо дороже.

50054605618_7a6bcc358b_k.jpg
Christopher Michel / Flickr Вертолет садится на палубу ледокола «50 лет Победы»

Помимо дрейфующей станции Барнео есть еще одна, но ей безраздельно владеют ученые, которые проводят там множество самых разных исследований. Дрейфующая станция с простым названием «Северный полюс» впервые была оборудована в 1937 году, и с тех пор туда регулярно отправляются команды полярников. Их цель — всестороннее исследование атмосферы, ледяного покрова и океана в районе северного полюса. 

36479572811_c8f1ad8427_k.jpg
Christopher Michel / Flickr

Однако немногие туристы и ученые не единственные гости в этих местах. В 2006 году в полутора километрах от полюса был замечен белый медведь (Ursus maritimus). Впрочем, обычно этот хищник не поднимается выше 82° северной широты, но белых медведей нередко можно встретить на пути к Северному полюсу. Также в районе полюса видели кольчатую нерпу (Phoca hispida) и песца (Vulpes lagopus).

Водятся возле полюса и некоторые птицы: героиня многих северных сказок и легенд пуночка (Plectrophenax nivalis), глупыш (Fulmarus glacialis) и моевка (Rissa tridactyla). Но пернатые могут попасть в эти пустынные белоснежные края разве что вместе с ледоколами, охотясь на рыбу в кильватере судна.

Однако по пути на Северный полюс (особенно если вы путешествуете на ледоколе) можно встретить не в пример больше представителей фауны — пушистых, пернатых и рассекающих водную толщу меж льдов. Тех же белых медведей и песцов можно будет заметить гораздо чаще. Если повезет, встретятся и колонии отдыхающих моржей — издалека их можно перепутать с грудой больших валунов, но потом один из них нет-нет, да заревет, вскинув голову с двумя острыми бивнями. И на всякий случай: никаких пингвинов на Северном полюсе и вообще в Арктике встретить нельзя, за ними нужно отправляться на противоположный конец земного шара. 

19000745464_6c1d856bc7_k.jpg
Белый медведь в районе Северного полюса
Фото: Christopher Michele / Flickr
пуночка.jpg
Пуночка — кругополярная птица
Фото: Ева Кострома
песец андрей паршин.jpg
Песец на Земле Франца-Иосифа
Фото: Андрей Паршин
константин новиков.jpg
Кольчатая нерпа с детенышем на льду Белого моря
Фото: Константин Новиков
александр перов.jpg
Морж на ледяной подушке где-то в ледяных фьордах Шпицбергена.
Фото: Александр Перов

Также в районе Северного Полюса обитают удивительные киты-«единороги» — нарвалы. Их главное отличие — огромный винтообразно закрученный бивень, который растет у самцов из верхней челюсти, у самок он развивается редко. Никто точно не знает, сколько нарвалов обитает в Арктике. Цифры колеблются от сорока до семидесяти тысяч, но, по общему мнению, вымирание им не грозит. И все же в Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, Monodon monoceros стоит среди животных, которые могут оказаться на грани вымирания, если торговля частями их туш не будет строго регламентирована. 

Весной нарвалы мигрируют, проталкиваясь в трещины и разводья между льдинами. Благодаря относительно небольшим размерам (от четырех до пяти метров в длину) и отсутствию спинных плавников нарвалы могут перемещаться и подо льдом. Пути их миграции неизменны из года в год. 

 

александр перов.jpg
Фото нарвала из российской научной экспедиции «Нарвал.Легенда Арктики»

В водах Северного полюса замечали небольших (5–8 см) рыб, а участники экспедиции Арктика-2007 в ходе погружения на Северном полюсе обнаружили на океанском дне актиний, офиур, креветок, морских лилий и водоросли.

андрей сидоров фридайверы на северном полюсе.jpg
Андрей Сидоров Фридайвер погружается на Северном полюсе

А вот и еще несколько любопытных фактов о Северном Полюсе: 

  • Есть два разных определения Северного полюса — географический и магнитный северный полюс. В месте географического сходятся все меридианы, туда-то и держат путь туристы и ученые. Магнитный Северный полюс постоянно движется и зависит от магнитного поля Земли. На него указывают компасы, и он может перемещаться на расстояние до 80 км каждый год. Например, сейчас он стремительно движется из Канады в Сибирь со скоростью 50-60 километров в год. Его изучение важно даже для обывателя — погрешность навигационных систем напрямую зависит от понимания этого смещения. 

  • В отличие от Южного полюса, который находится в Антарктиде, под Северным нет земли. Это все — сплошной слой льда Северного Ледовитого океана, который увеличивается в течение холодных месяцев и тает (до половины зимнего размера) в теплое время. Сейчас, когда последствия изменений климата все более заметны, таяние полярного льда становится важной и обсуждаемой проблемой.
  • Каждый год на Северном полюсе проходит марафон (North Pole Marathon), который благодаря игре слов на английском языке еще называют Самым холодным, или самым крутым марафоном в мире (World’s Coolest Marathon). Люди из разных стран мира при температуре -30°С бегут 42 км по плавающему шельфу арктических льдов.
26584531055_6e633bfeda_k.jpg

Наше поколение может быть одним из последних, кому удастся застать Северный полюс в его нынешнем виде. Как утверждают ученые, составляющие климатические модели, уже в ближайшие десятилетия Северный Ледовитый океан будет полностью свободен ото льда в летние месяцы. Поэтому если вам хочется постоять на льду рядом с красноречивой табличкой, обозначающий край света, стоит поторопиться. И хотя позволить себе путешествие на Северный полюс может далеко не каждый, теперь эта возможность появится у многих — благодаря новому конкурсу от Coca-Cola. 

Новогодняя кампания «Будьте ближе как никогда раньше» призвана напомнить нам о том, что самый ценный подарок для наших близких — это мы сами. Чтобы принять участие в акции и побороться за главный приз — одну из двух поездок на Северный полюс, каждая на двоих человек — нужно найти коды под новогодними крышками бутылок Coca-Cola, Fanta или Sprite. При регистрации кодов вам начислят виртуальную валюту — «Километры», накопив которую можно принять участие в творческом конкурсе: написать оригинальное поздравление близкому человеку. После этого жюри определит обладателей главного приза — путешествия к вершине планеты на самом большом арктическом атомоходе!

O3JAxqY04bs.jpg
Павел Жигалов Баренцбург – российский посёлок на норвежском архипелаге Шпицберген.

Победители конкурса смогут исследовать острова Русского Заполярья на ледоколе, увидеть дрейфующие льды и белых медведей, полной грудью вдохнуть свежий полярный воздух, окунуться в Северный Ледовитый океан и даже устроить полярное барбекю в самом сердце Арктики! Участники почти двухнедельного путешествия узнают много интересного о самом неизведанном и загадочном регионе нашей планеты.

Виртуальную валюту «Километры» можно также обменять на гигабайты и минуты звонков, чтобы общаться с близкими, или приобрести купоны Ozon.Travel и Яндекс Go, которые помогут сократить расстояние для встречи с дорогими людьми. Полные правила размещены на сайте Coca-Cola; акция проходит с 9 ноября по 3 января.

Не упустите свой шанс! 

рекомендации
Новогодняя елка, рождественская елка, Рождество, Новый год, ель

Что подарить на Новый год? Вот три идеи от Panasonic

Звезда

Северный магнитный полюс движется из Канады в Россию

Фотоаппарат generic icon

Выходные в Рязанской области: куда пойти и чем заняться

Дерево

Как подарить другу целый лес?