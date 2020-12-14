Точка притяжения: Северный полюс

Мы уже рассказывали о самых распространенных способах добраться до Северного Полюса, однако не Еще один способ добраться до полюса — долететь на самолете до российской дрейфующей станции Барнео. Эта уникальная база воссоздается и сворачивается на арктических льдах ежегодно с 2000 года. Доставку путешественников на станцию осуществляют российские «Аны-74» с норвежского Шпицбергена.

Создание Барнео начинается с выбора льдины, которая должна быть длиной более 1200 и шириной не менее 40 метров, чтобы вместить в себя взлетно-посадочную полосу. Разведка льдов представляет собой трудоемкий процесс и включает поиск подходящего места с координатами от 88,5° до 89,5° северной широты, и от 90° до 140° градусов восточной долготы с учетом дрейфа льдов и на основании данных со спутника.

Время жизни Барнео составляет всего около двух месяцев, начиная с апреля, за которые станцию могут посетить около 250 туристов. Ночевать можно в отапливаемых палатках. Среди развлечений здесь — катание на собачьих упряжках и мотосанях, лыжные походы, прыжки с парашютом, полеты на воздушном шаре и даже подледный дайвинг. А также, разумеется, полет на вертолете МИ-8 к Северному полюсу. Впрочем, любители экстрима при подходящих условиях могут попробовать проделать путь до полюса на лыжах. Однако такое путешествие может занять до нескольких недель и обойдется гораздо дороже.