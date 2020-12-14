Точка притяжения: Северный полюс

На нашей планете можно найти десятки тысяч «точек притяжения» для туристов, исследователей и любителей приключений. Однако лишь немногие из таких мест обладают приставкой «самый-самый»: самая высокая вершина планеты — Эверест, самое глубокое место — Марианская впадина, самая южная точка — Южный полюс Земли и, наконец, Северный полюс, который долгое время оставался одним из самых недоступных регионов на планете.
Мы уже рассказывали о самых распространенных способах добраться до Северного Полюса, однако не Еще один способ добраться до полюса — долететь на самолете до российской дрейфующей станции Барнео. Эта уникальная база воссоздается и сворачивается на арктических льдах ежегодно с 2000 года. Доставку путешественников на станцию осуществляют российские «Аны-74» с норвежского Шпицбергена.
Создание Барнео начинается с выбора льдины, которая должна быть длиной более 1200 и шириной не менее 40 метров, чтобы вместить в себя взлетно-посадочную полосу. Разведка льдов представляет собой трудоемкий процесс и включает поиск подходящего места с координатами от 88,5° до 89,5° северной широты, и от 90° до 140° градусов восточной долготы с учетом дрейфа льдов и на основании данных со спутника.
Время жизни Барнео составляет всего около двух месяцев, начиная с апреля, за которые станцию могут посетить около 250 туристов. Ночевать можно в отапливаемых палатках. Среди развлечений здесь — катание на собачьих упряжках и мотосанях, лыжные походы, прыжки с парашютом, полеты на воздушном шаре и даже подледный дайвинг. А также, разумеется, полет на вертолете МИ-8 к Северному полюсу. Впрочем, любители экстрима при подходящих условиях могут попробовать проделать путь до полюса на лыжах. Однако такое путешествие может занять до нескольких недель и обойдется гораздо дороже.
Помимо дрейфующей станции Барнео есть еще одна, но ей безраздельно владеют ученые, которые проводят там множество самых разных исследований. Дрейфующая станция с простым названием «Северный полюс» впервые была оборудована в 1937 году, и с тех пор туда регулярно отправляются команды полярников. Их цель — всестороннее исследование атмосферы, ледяного покрова и океана в районе северного полюса.
Однако немногие туристы и ученые не единственные гости в этих местах. В 2006 году в полутора километрах от полюса был замечен белый медведь (Ursus maritimus). Впрочем, обычно этот хищник не поднимается выше 82° северной широты, но белых медведей нередко можно встретить на пути к Северному полюсу. Также в районе полюса видели кольчатую нерпу (Phoca hispida) и песца (Vulpes lagopus).
Водятся возле полюса и некоторые птицы: героиня многих северных сказок и легенд пуночка (Plectrophenax nivalis), глупыш (Fulmarus glacialis) и моевка (Rissa tridactyla). Но пернатые могут попасть в эти пустынные белоснежные края разве что вместе с ледоколами, охотясь на рыбу в кильватере судна.
Однако по пути на Северный полюс (особенно если вы путешествуете на ледоколе) можно встретить не в пример больше представителей фауны — пушистых, пернатых и рассекающих водную толщу меж льдов. Тех же белых медведей и песцов можно будет заметить гораздо чаще. Если повезет, встретятся и колонии отдыхающих моржей — издалека их можно перепутать с грудой больших валунов, но потом один из них нет-нет, да заревет, вскинув голову с двумя острыми бивнями. И на всякий случай: никаких пингвинов на Северном полюсе и вообще в Арктике встретить нельзя, за ними нужно отправляться на противоположный конец земного шара.
Также в районе Северного Полюса обитают удивительные киты-«единороги» — нарвалы. Их главное отличие — огромный винтообразно закрученный бивень, который растет у самцов из верхней челюсти, у самок он развивается редко. Никто точно не знает, сколько нарвалов обитает в Арктике. Цифры колеблются от сорока до семидесяти тысяч, но, по общему мнению, вымирание им не грозит. И все же в Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, Monodon monoceros стоит среди животных, которые могут оказаться на грани вымирания, если торговля частями их туш не будет строго регламентирована.
Весной нарвалы мигрируют, проталкиваясь в трещины и разводья между льдинами. Благодаря относительно небольшим размерам (от четырех до пяти метров в длину) и отсутствию спинных плавников нарвалы могут перемещаться и подо льдом. Пути их миграции неизменны из года в год.
В водах Северного полюса замечали небольших (5–8 см) рыб, а участники экспедиции Арктика-2007 в ходе погружения на Северном полюсе обнаружили на океанском дне актиний, офиур, креветок, морских лилий и водоросли.
А вот и еще несколько любопытных фактов о Северном Полюсе:
-
Есть два разных определения Северного полюса — географический и магнитный северный полюс. В месте географического сходятся все меридианы, туда-то и держат путь туристы и ученые. Магнитный Северный полюс постоянно движется и зависит от магнитного поля Земли. На него указывают компасы, и он может перемещаться на расстояние до 80 км каждый год. Например, сейчас он стремительно движется из Канады в Сибирь со скоростью 50-60 километров в год. Его изучение важно даже для обывателя — погрешность навигационных систем напрямую зависит от понимания этого смещения.
- В отличие от Южного полюса, который находится в Антарктиде, под Северным нет земли. Это все — сплошной слой льда Северного Ледовитого океана, который увеличивается в течение холодных месяцев и тает (до половины зимнего размера) в теплое время. Сейчас, когда последствия изменений климата все более заметны, таяние полярного льда становится важной и обсуждаемой проблемой.
- Каждый год на Северном полюсе проходит марафон (North Pole Marathon), который благодаря игре слов на английском языке еще называют Самым холодным, или самым крутым марафоном в мире (World’s Coolest Marathon). Люди из разных стран мира при температуре -30°С бегут 42 км по плавающему шельфу арктических льдов.
Наше поколение может быть одним из последних, кому удастся застать Северный полюс в его нынешнем виде. Как утверждают ученые, составляющие климатические модели, уже в ближайшие десятилетия Северный Ледовитый океан будет полностью свободен ото льда в летние месяцы. Поэтому если вам хочется постоять на льду рядом с красноречивой табличкой, обозначающий край света, стоит поторопиться. И хотя позволить себе путешествие на Северный полюс может далеко не каждый, теперь эта возможность появится у многих — благодаря новому конкурсу от Coca-Cola.
Новогодняя кампания «Будьте ближе как никогда раньше» призвана напомнить нам о том, что самый ценный подарок для наших близких — это мы сами. Чтобы принять участие в акции и побороться за главный приз — одну из двух поездок на Северный полюс, каждая на двоих человек — нужно найти коды под новогодними крышками бутылок Coca-Cola, Fanta или Sprite. При регистрации кодов вам начислят виртуальную валюту — «Километры», накопив которую можно принять участие в творческом конкурсе: написать оригинальное поздравление близкому человеку. После этого жюри определит обладателей главного приза — путешествия к вершине планеты на самом большом арктическом атомоходе!
Победители конкурса смогут исследовать острова Русского Заполярья на ледоколе, увидеть дрейфующие льды и белых медведей, полной грудью вдохнуть свежий полярный воздух, окунуться в Северный Ледовитый океан и даже устроить полярное барбекю в самом сердце Арктики! Участники почти двухнедельного путешествия узнают много интересного о самом неизведанном и загадочном регионе нашей планеты.
Виртуальную валюту «Километры» можно также обменять на гигабайты и минуты звонков, чтобы общаться с близкими, или приобрести купоны Ozon.Travel и Яндекс Go, которые помогут сократить расстояние для встречи с дорогими людьми. Полные правила размещены на сайте Coca-Cola; акция проходит с 9 ноября по 3 января.
Не упустите свой шанс!