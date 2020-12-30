«В этом году людям особенно нужно почувствовать атмосферу новогоднего волшебства»
Почему в качестве главного приза была выбрана поездка именно на Северный полюс?
Уходящий 2020-й был для многих из нас непростым, и мы посчитали, что в этом году людям особенно нужно почувствовать атмосферу новогоднего волшебства и радостной сказки. Для этого мы организовали творческий конкурс, главным призом которого станет поездка на Северный полюс – одну из самых загадочных и манящих точек нашей планеты.
Поездку в нашем конкурсе можно выиграть, написав трогательное письмо для близкого человека. Потому что настоящее волшебство в жизни нам дарят наши чувства к близким людям. Именно эта идея и проходит сквозь нашу новогоднюю кампанию – «Будь ближе, как никогда раньше».
Главный приз в творческом конкурсе как-то связан с вашим новогодним роликом «Письмо», где главный герой тоже отправляется на Северный полюс?
Ролик «Письмо», как и вся наша кампания, посвящён теме близости с дорогими нам людьми, поэтому он вышел особенно добрым. По сюжету отец отправляется в долгое путешествие, чтобы доставить письмо своей любимой дочки Санта-Клаусу.
Главный герой ищет Санту именно на Северном полюсе, и в этом можно заметить связь с главным призом нашего конкурса. Но разница в том, что он путешествует один, а победителям нашего конкурса компанию составят их близкие люди. Уверен, что это путешествие подарит им невероятные впечатления, которые помогут сделать 2021 год одним из лучших в их жизни.
Поедет ли представитель Coca-Cola на полюс вместе с победителем? Будет ли там ваш фотограф?
Представителей Coca-Cola не будет в поездке. Каждый победитель творческого конкурса поедет на Северный полюс с близким человеком, и во время путешествия о них будут заботиться профессиональные сопровождающие. При этом мы внимательно следим за ограничениями, связанными с пандемией, и стремимся сделать пользовательский опыт как можно более комфортным.
Где находится самая северная точка России, где можно купить Coca-Cola?
Coca-Cola продаётся по всей стране, и приобрести её можно практически в любом крупном городе. Если говорить о северных городах, Coca-Cola можно купить, к примеру, в Ноябрьске, Новом Уренгое и даже за Полярным кругом – например, в Мурманске.
Для участия в конкурсе нужно написать письмо близкому человеку. Расскажите про самые трогательные письма
Нас особенно тронуло письмо одного из победителей, которое он посвятил своей девушке. В письме он вспоминает, как его девушка в шутку пообещала выйти за него замуж, если наступит ледниковый период. Чтобы ускорить процесс, молодой человек пообещал устроить для них ледниковый период самостоятельно. И судя по тому, что теперь они вдвоем поедут на Северный полюс, свадьба не за горами!
Такие истории по-настоящему вдохновляют и греют душу. Если мы правда внесли свой вклад в то, что эти два сердца стали ближе друг к другу, значит вся наша кампания прошла не зря.