Почему в качестве главного приза была выбрана поездка именно на Северный полюс?

Уходящий 2020-й был для многих из нас непростым, и мы посчитали, что в этом году людям особенно нужно почувствовать атмосферу новогоднего волшебства и радостной сказки. Для этого мы организовали творческий конкурс, главным призом которого станет поездка на Северный полюс – одну из самых загадочных и манящих точек нашей планеты.

Поездку в нашем конкурсе можно выиграть, написав трогательное письмо для близкого человека. Потому что настоящее волшебство в жизни нам дарят наши чувства к близким людям. Именно эта идея и проходит сквозь нашу новогоднюю кампанию – «Будь ближе, как никогда раньше».

Главный приз в творческом конкурсе как-то связан с вашим новогодним роликом «Письмо», где главный герой тоже отправляется на Северный полюс?

Ролик «Письмо», как и вся наша кампания, посвящён теме близости с дорогими нам людьми, поэтому он вышел особенно добрым. По сюжету отец отправляется в долгое путешествие, чтобы доставить письмо своей любимой дочки Санта-Клаусу.

Главный герой ищет Санту именно на Северном полюсе, и в этом можно заметить связь с главным призом нашего конкурса. Но разница в том, что он путешествует один, а победителям нашего конкурса компанию составят их близкие люди. Уверен, что это путешествие подарит им невероятные впечатления, которые помогут сделать 2021 год одним из лучших в их жизни.