Здесь южней весь белый свет: путешествие на Северный полюс – какое оно?
Праздничный конкурс «Будьте ближе как никогда раньше» от Coca-Cola в России нашел своих победителей, и этим летом они совершили путешествие в одну из самых труднодоступных точек Земли – на Северный полюс. Идея конкурса заключалась в том, чтобы в этот непростой период напомнить, как важно быть ближе друг к другу и что физическое расстояние не должно быть помехой для близости с дорогими нам людьми. Чтобы выиграть в нем, нужно было написать трогательные новогодние поздравления близким, и Александра и Александр справились с этой задачей лучше всего.
Александра работает в фармацевтической компании и живет в Москве. Она отправилась в путешествие с сестрой. Александр живет в городе Кургане и работает супервайзером отдела продаж в сети магазинов. В путешествие на Северный полюс он взял с собой свою девушку.
В интервью они рассказали National Geographic Россия о сборах, трудностях путешествия на самом большом арктическом атомоходе и самых ярких воспоминаниях о Северном полюсе.
Александра
Реальность превзошла все ожидания. Я брала с собой в путешествие младшую сестру, ей 27 лет, она с самого детства мечтала туда поехать, и для нас обеих это стало незабываемым впечатлением.
Подготовка к поездке
Готовиться к поездке было очень интересно. Мы с сестрой искали в интернете, что взять с собой на Северный полюс, и на нескольких форумах встретили рекомендацию взять собачью упряжку, над этим долго смеялись. Так как мы много лет ходим в походы и занимаемся сноубордингом, у нас уже была теплая одежда, непромокаемые ботинки, термобелье. Дольше всего мы выбирали бинокли, и они нам очень пригодились, так как многое можно было увидеть только издалека. Теперь мы знаем, что на Северный полюс важно взять хорошую фототехнику, чтобы все-все запечатлеть, солнцезащитный крем и несколько комплектов термобелья. Нужно помнить, что на Северном полюсе ничего нельзя купить, поэтому стоит относиться к сбору вещей очень ответственно. Мне, например, не хватило крема от солнца, и у меня сгорело лицо.
Нам очень повезло: за время путешествия мы увидели пять белых медведей, один из которых поймал добычу. Мы шли морем мимо Земли Франца-Иосифа и подходили вплотную к арктической станции «Тихая» времен Советского союза. Правда, из-за сильного шторма смогли посмотреть на нее только из окна иллюминатора.
Яркие впечатления
Одним из самых ярких впечатлений стал так называемый «птичий базар»: на отвесных скалах гнездятся разные виды птиц, и можно увидеть и услышать сразу несколько из них вместе. Мы подходили носом ледокола практически вплотную к мысу Рубиновому, где как раз находится такое место, и слышали невероятные звуки: сотни птиц переговаривались на разных языках, и это действительно напоминало базар. Особенной удачей стало то, что птички уже вывели потомство, и когда мы подплыли к мысу, нам удалось понаблюдать за птенцами. Кроме того, за время поездки мы несколько раз видели дельфинов и китов. В общем, в этом путешествии получилось посмотреть на дикую природу во всем ее разнообразии.
Яркое впечатление произвела баня на Северном полюсе. Как следует прогревшись в парной, мы обливались водой прямо из Северного Ледовитого океана. Было, конечно, страшновато, но в итоге все получили удовольствие, и никто не простудился.
Сложности
В поездке возникло две сложности. Во-первых, было очень сложно адаптироваться к полярному дню. Мы все слышали про полярную ночь, но во время полярного дня, когда солнце светит постоянно, жить тоже достаточно непросто. Я, например, перестала понимать, когда день, а когда ночь, когда нужно ложиться спать. Один раз ночью совсем не получилось поспать, потому что слишком ярко светило солнце. Очень не хватало маски для сна.
Во-вторых, эмоционально было тяжело без интернета и привычных средств связи: 12 дней мы были полностью выключены из социального мира. Невозможно было узнать, как дела в мире и у близких.
Самым удивительным в путешествии было встретить первого белого медведя. Когда по громкоговорителю объявили, что мы проходим мимо него, люди молниеносно выбежали на палубу кто в чем был. Это был очень эмоционально сильный момент.
Александр
Я представлял себе Северный полюс как что-то холодное, недружелюбное, с сильным ветром и вьюгами, поэтому я был очень удивлен, когда узнал, что летом там в среднем ноль градусов. Когда мы пошли в небольшой поход, казалось, что все вокруг очень ненадежное: с каждым шагом я боялся провалиться под лёд.
Подготовка
Подготовка к поездке для меня была очень простой: я взял несколько комплектов теплой одежды, айпад с загруженными фильмами и всякие мелочи. Этого было вполне достаточно. Самое главное – не забыть документы.
Яркие впечатления
За время путешествия мы увидели несколько белых медведей. Они были забавными, неуклюжими, но последний медведь показался нам настоящим королем Арктики – он нес только что пойманного тюленя. Очень впечатляющее зрелище! Еще запомнился архипелаг Франца-Иосифа, на который открывались очень красивые виды. В остальное время я был в каюте или на палубе, наблюдая за тем, как ледокол пробивается через бесконечные махины из снега и льда.
Сложности
Самым сложным в поездке было понимать, что путешествие скоро закончится и нужно будет возвращаться к привычной жизни. Путешествие на Северный полюс – это уникальное событие, новый опыт в моей жизни!