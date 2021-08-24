Здесь южней весь белый свет: путешествие на Северный полюс – какое оно?

Праздничный конкурс «Будьте ближе как никогда раньше» от Coca-Cola в России нашел своих победителей, и этим летом они совершили путешествие в одну из самых труднодоступных точек Земли – на Северный полюс. Идея конкурса заключалась в том, чтобы в этот непростой период напомнить, как важно быть ближе друг к другу и что физическое расстояние не должно быть помехой для близости с дорогими нам людьми. Чтобы выиграть в нем, нужно было написать трогательные новогодние поздравления близким, и Александра и Александр справились с этой задачей лучше всего.

Александра работает в фармацевтической компании и живет в Москве. Она отправилась в путешествие с сестрой. Александр живет в городе Кургане и работает супервайзером отдела продаж в сети магазинов. В путешествие на Северный полюс он взял с собой свою девушку.

В интервью они рассказали National Geographic Россия о сборах, трудностях путешествия на самом большом арктическом атомоходе и самых ярких воспоминаниях о Северном полюсе.