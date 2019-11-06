Пассажиропоток аэропортов Европы вырастет на 600 млн человек за 20 лет

В Лиссабоне 5 и 6 ноября проходит международная конференция Euro Air Transport IT Summit 2019. Ее главная тема – развитие новых технологий в сфере обслуживания авиапассажиров. Организатор конференции SITA – международная компания, которая занимается разработкой решений в области информационных и телекоммуникационных систем для авиации.

Президент европейского подразделения компании SITA Серджио Колелла рассказал, как изменится пассажиропоток в Европе в ближайшие 20 лет.

«В течение следующих 20 лет пассажиропоток европейских аэропортов вырастет на 600 миллионов человек. Искусственный интеллект, биометрия, бизнес-интеллект – это те технологии, которые помогут улучшить работу аэропортов», – говорит Колелла.

В качестве примера он привел работу аэропорта в Женеве, который невозможно расширять из-за близости взлетно-посадочной полосы к городу и соседству с озером, но именно внедрение технологий может помочь этой гавани решить вопрос с увеличением пассажиропотока.

Колелла добавил, что, по данным SITA, задержки рейсов обходятся авиационной отрасли в 31 миллиард долларов в год, поэтому своевременное выполнение авиакомпаниями рейсов – одна из главных задач наравне с внедрением новых технологий.