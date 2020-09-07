Переночевать в одном номере с лошадью: необычная задумка из Англии

Отель Stable Stays Black Horses Ltd в Картмеле предлагает гостям провести ночь в переоборудованной конюшне вместе с фризской лошадью и шетлендским пони.

В номере есть двуспальная и двухъярусная кровати, мини-холодильник, микроволновая печь, ванная с душем и туалетом. Также постояльцам предоставляют ведра с кормом, которым можно угостить своих четвероногих соседей по комнате.

Владелица отеля Трейси Александер говорит, что читала в детстве книги, в которых люди позволяли своим маленьким шетлендским пони спать на их кроватях. Эта мысль крепко засела у нее в голове и легла в основу новой концепции. Трейси отмечает, что лошади в ее отеле всегда дружелюбно настроены к людям.