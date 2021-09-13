Горное царство

Г-н Маес почти скрылся за скалой, в это время над обрывом разошлись тучи, а из-за них где-то на горизонте показалась белая горная шапка – нам открылся вид на самую высокую горную вершина Европы – Эльбрус.

Это всего лишь второе путешествие проекта «Пересекая Земли» – больше подробностей и фото смотрите в нашей рубрике «Пересекая земли».