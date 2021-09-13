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National Geographic Россия №212, сентябрь 2021
National Geographic Traveler № 2 (79), июнь – август 2021
Пересекая Земли
Партнёрский материал

Горное царство

Фото: Андрей Каменев
13 сентября 2021
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Место для нашего второго путешествия в рамках проекта «Пересекая Земли» – Архыз в Карачево-Черкесии. Удивительно красивый горный район, по которому мы проехали на нашем Volvo XC90: здесь фрагменты советского научного величия сосуществуют бок о бок с отарами овец, которые конные пастухи неторопливо гонят вверх на горные пастбища.

С одной стороны – невидимый за деревьями обрыв, с другой – скалистая стена. Дорога, петляя, забиралась все круче в гору и, кажется, не собиралась заканчиваться. Наконец, делая очередной вираж, мы выруливаем на нашем Volvo XC90 на прямую линию – асфальтовая двухполоска, ведущая к вершине, заканчивается огромным железным куполом, который торчит среди ясного неба, словно инопланетный корабль. Это БТА – шестиметровый телескоп, крупнейший в Евразии, построен на высоте две тысячи метров еще в 1975 году и действует до сих. Помимо БТА, в окрестностях Архыза мы оказались и возле другого внушительного объекта советской науки – чуть ниже среди лесов расположился крупнейший в мире радиотелескоп РАТАН-600 (его возвели тут в 1974).

В эту поездку с нами отправился Вим Маес, генеральный директор Volvo Car Russia. Он приехал в Россию и вступил в должность в феврале этого года. Г-н Маес рассказал, что одна из его личных целей на ближайшее время – много путешествовать по нашей стране, чтобы узнать ее с разных сторон, а еще – выучить русский язык.

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Вим Маес, генеральный директор Volvo Car Russia

Вместе с г-ном Маесом мы добрались до самой высокогорной автомобильной дороги в России – перевал Гумбаши на высоте 2187 метров. Там, активировав в нашей Volvo XC90 режим Off Road, съехали с трассы и выбрались на мокрую после дождя грунтовку – поднялись еще выше. Внедорожный режим сильно облегчил нам задачу – благодаря этой функции, увеличивается проходимость автомобиля в сложных условиях на пересеченной местности: Volvo XC90 легче управлять, активированы функции полного привода и движения на низкой скорости с контролем тяги на спуске (что особенно важно на горной дороге, когда приходится то забираться вверх по крутому склону, то спускаться вниз).

Здесь, стоя среди туч и туманов, открепив горный велосипед от фирменного Fix4Bike (удобный держатель Volvo с функцией наклона для велосипедов, который надежно крепится к буксировочному крюку), Вим Маес отправился вверх по склону. Парусный спорт, треккинг и горные велосипеды – вот любимые увлечения генерального директора российского подразделения Volvo Cars.

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Г-н Маес почти скрылся за скалой, в это время над обрывом разошлись тучи, а из-за них где-то на горизонте показалась белая горная шапка – нам открылся вид на самую высокую горную вершина Европы – Эльбрус.

Это всего лишь второе путешествие проекта «Пересекая Земли» – больше подробностей и фото смотрите в нашей рубрике «Пересекая земли».

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Где: горный район Архыз расположен на Западном Кавказе между отрогами Главного хребта.

Что там: научные достопримечательности (вроде шестиметрового телескопа БТА и радиотелескопа РАТАН-600, расположенного в горах) сочетаются здесь с природными красотами и реликтовыми лесами (горные озера, 700-летние пихты и заодно – виды на Эльбрус). В окрестностях обитают зубры, медведи, туры, серны, кабаны, волки и рыси.

Средство для путешествия: полноприводный Volvo XC90.

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