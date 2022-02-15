Любите путешествовать на машине? Участвуйте в нашем фотоконкурсе

Пора доставать снимки из ваших автопутешествий. И делиться с нами!

Вместе с Volvo запускаем конкурс на самую крутую (и красивую) историю из автопутешествия!

Быть может, когда-то вы арендовали машину и гоняли по мексиканским древним достопримечательностям? Или вас пришлось вызволять из грязевой ловушки в каком-нибудь забытом поселке Архангельской области на пути к полуразрушенной деревянной церкви? Или вы просто взяли себе отпуск и рванули к Байкалу? Или ночевали в машине на берегу моря под шелест волн? Или решили покорить легендарный Чуйский тракт – главную алтайскую магистраль?

Как вы поняли, вариантов у нас много. И мы очень хотим услышать и увидеть вашу историю из автопутешествия, которая может быть любой: забавной, интересной, красивой, полной интересных поворотов.

Что нужно делать?

Конкурс пройдет в нашем Инстаграме, а также на странице @volvocarsrus.

Опубликуйте в Инстаграм фотографии из ваших поездок с хештегом #МирVolvo​ и рассказом о том, где были сделаны снимки и как прошло ваше автопутешествие. В «карусель» нужно опубликовать 3-5 фотографий, чтобы получилась своеобразная фотоистория. Важно – не забудьте сделать свой профиль открытым, иначе мы не увидим ваши работы.

Мы выберем лучшие фото и истории и опубликуем их в нашем аккаунте.

Нужны ли автомобили на фотографиях? Только если это Volvo. Но вы можете публиковать снимки без автомобилей вовсе – главное захватывающие пейзажи и ваш рассказ.

Какие сроки конкурса?

Публикуйте свои истории с 10 февраля по 5 сентября – времени много! Успеете даже организовать новое автопутешествие, а не рыться в архивных снимках.

А какие призы?

Главный приз от Volvo – поездка в совместную фотоэкспедицию National Geographic Россия и Volvo. Этот приз достанется трем участникам. Но есть нюанс: чтобы претендовать на этот приз, на ваших снимках обязательно должен быть автомобиль Volvo. Впрочем, владельцам других машин не стоит расстраиваться – у нас припасены и другие призы.

Главный приз от NG Россия – комплект экипировки от National Geographic. Этот приз достанется трем участникам, приславшим лучшие истории об автопутешествиях без машин в кадре.

А еще у нас будет целых четыре этапа проведения промежуточных итогов. По результатам каждого из них мы будем выбирать троих победителей которые получат специальные призы от Volvo: комплект сувенирной брендированной продукции (кепка, зонт, зарядный провод mini USB-TypeC, светоотражатель для одежды). Эти призы тоже разыгрываются среди всех участников, независимо от того, есть ли на фото авто Volvo или нет.

Согласно правилам конкурса, предпочтение будет отдаваться узнаваемым туристически-значимым объектам в кадре – будет здорово, если ваш автомаршрут окажется интересным и доступным многим водителям-путешественников.

Фото: Андрей Каменев

Можете набраться вдохновения для создания историй в нашей спецрубрике «Пересекая земли» – там мы вместе с Volvo путешествовали по просторам Горного Алтая, Карачаево-Черкессии, Русскому Северу и другим завораживающим местам. Скоро здесь появятся и новые автомаршруты, следите за новостями:

Пересекая Земли читать

Полные правила конкурса можно прочитать здесь: https://bit.ly/MirVolvo