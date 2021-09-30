Медовый уик-энд

«У меня путешествия ассоциируются с семьей, автомобилем и дорогами, ландшафтами и людьми; новыми местами и приключениями, историческими событиями и личностями. Автомобиль в путешествии — это член семьи; это пространство, в котором я и мои близкие можем чувствовать себя в безопасности. Пространство, в котором у нас есть время общаться; где нас никто не беспокоит и из салона которого мы часами можем наслаждаться видами.

Путешествия на автомобиле по России — это непередаваемый кайф. Их уникальность заключается в возможности рано утром сесть за руль и отправиться в любом направлении! Нужно только решить — какую часть света вы хотите посетить. В дороге есть время спланировать места для посещения в выбранном направлении. А самое интересное — связать дорогу и посещаемые места с былыми путешествиями наших предков и исторически значимых личностей», — Максим Беликов, специалист по продукту Volvo.