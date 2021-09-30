Медовый уик-энд

В Бурзянский район удобнее и ближе добираться даже не от Уфы, а от Оренбурга, но мы рискнули удлинить путь, добавив в наш маршрут короткий визит на знаменитый башкирский шихан Торатау – так здесь называют небольшие горы, представляющие собой окаменевший риф возрастом около 230 млн лет. Помимо собственно восхождения на его плоскую вершиную тут можно полетать над окрестностями на мотопараплане и даже остановиться на ночь в традиционном юртовом лагере.
Башкирия – одно из немногих в мире мест, где в лесах еще сохранился древний промысел бортничества или бортевого пчеловодства. Искусственные борти мастера выдалбливают в стволах деревьев на большой высоте и обустраивают их по старым дедовских технологиям. Добывают такой «правильный» мед лишь раз в год в начале осени – его консистенция очень густая, вкус насыщенный, а сам он смешан с воском и пергой, которые не отделяются от его основной массы. В башкирском биосферном заповеднике «Шульган-Таш» даже есть небольшой музей дикого меда и пасека с колодами.
Другая сторона заповедника – одноименная карстовая пещера (ее еще называют Каповой), славная не столько своими кальцитовыми и ледовыми сталактитами и сталагмитами, сколько уникальными наскальными рисунками эпохи палеолита. В настоящее время залы, где находятся их оригиналы законсервированы и закрыты для посещения туристами: вместо «подлинников» наскальной живописи посетителям показывают их идентичные копии, воссозданные со скрупулезной точностью в одном из первых залов.
А еще по сопредельным территориям «Шульган-Таша» проходит множество пеших и велосипедных, водных и автомобильных маршрутов – можно сплавляться на надувных рафтах по петляющей по национальному природному заказнику «Алтын Солок» реке Агидель, весело колесить в тени скал на маунтинбайке (их легко как устанавливать, так и снимать с XC90 при помощи держателя Fix4Bike) или даже покорять броды в режиме Off Road, благодаря большому клиренсу, не боясь залить салон.
«У меня путешествия ассоциируются с семьей, автомобилем и дорогами, ландшафтами и людьми; новыми местами и приключениями, историческими событиями и личностями. Автомобиль в путешествии — это член семьи; это пространство, в котором я и мои близкие можем чувствовать себя в безопасности. Пространство, в котором у нас есть время общаться; где нас никто не беспокоит и из салона которого мы часами можем наслаждаться видами.
Путешествия на автомобиле по России — это непередаваемый кайф. Их уникальность заключается в возможности рано утром сесть за руль и отправиться в любом направлении! Нужно только решить — какую часть света вы хотите посетить. В дороге есть время спланировать места для посещения в выбранном направлении. А самое интересное — связать дорогу и посещаемые места с былыми путешествиями наших предков и исторически значимых личностей», — Максим Беликов, специалист по продукту Volvo.
Где? Бурзянский район расположен на юго-востоке Республики Башкирия.
Зачем ехать? Природоохранные территории и головокружительные пейзажи Южного Урала, восхождение на древний шихан в геопарке «Торатау», сплав по спокойной реке Агидель, посещение пещеры «Шульган-Таш» с палеолитическими рисунками, ночь в юртовом лагере, дегустация дикого бортевого меда, блюда национальной башкирской кухни.
Когда приезжать? Лучшее время для посещения – период с мая по октябрь.
Транспорт: внедорожник Volvo XC90
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