Большое путешествие с Volvo: начало

В любом путешествии, пожалуй, самый яркий, самый эмоциональный момент — это старт. Когда берёшь свои вещи и делаешь первый шаг, зная, что впереди неизведанное. В конце весны, совместно с Volvo, мы запустили вдохновляющий тревел-проект Маршрут Построен. Мы спланировали и начали серию автомобильных экспедиций по России и ближнему зарубежью, чтобы понять, как далеко можно зайти, имея в арсенале надежный автомобиль и огромное желание путешествовать. Для этих поездок мы выбрали места не только популярные и живописные, но и интересные с точки зрения культурологии и биоразнообразия. Это будет серия осознанных, интеллектуальных путешествий на стильных скандинавских автомобилях. Разные природные зоны, разная флора и фауна, разные люди, разные акценты, наречия и обычаи — всё это можно увидеть, не покупая визы и не стоя в очереди к рамке металлоискателя. Мы заберемся в горы, оседлаем коней, помчимся на велосипедах и сплавимся на байдарках — обещаем, будет интересно.