Очарование Севера

Поморы, основавшие на берегах Белого моря свои поселения, были искусными рыбаками и мореходами. Их потомки, современные жители этих мест, сегодня занимаются примерно тем же самым: выходят в ледяное море за рыбой, ну или ловят ее в реках (Кольский полуостров славится своими лососевыми).

Мы начали наше путешествие в Мурманске, добрались до Териберки и еще раз убедились, что после выхода фильма Андрея Звягинцева она вдруг стала настоящей туристической достопримечательностью. В маленькой, забытой на берегу моря деревушки, каких сотни на Белом море, появились отели и рестораны: тут можно заказать себе пасту с морепродуктами, крафтового сидра.