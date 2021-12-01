Очарование Севера

Свинцовое небо нависает над нашими Volvo XC90 и V90 Cross Country, ветер гонит мрачные тучи, то и дело сверху проливается дождь. Мы мчим по безлюдной осенней дороге, периодически из-за сосен показывается Белое море. Важная особенность Русского Севера – непогода здесь воспринимается совсем иначе, чем где-нибудь в Центральной России. Непогода здесь эффектна, ненастье красиво.
Сюда стоит отравиться только ради того, чтобы посмотреть, как пасмурные тени ложатся на старинные серые поморские избы, как раскачиваются на штормовом ветру вековые сосны. Но и солнце здесь периодически появляется – и тогда появляется цвет, все вокруг преображается.
Поморы, основавшие на берегах Белого моря свои поселения, были искусными рыбаками и мореходами. Их потомки, современные жители этих мест, сегодня занимаются примерно тем же самым: выходят в ледяное море за рыбой, ну или ловят ее в реках (Кольский полуостров славится своими лососевыми).
Мы начали наше путешествие в Мурманске, добрались до Териберки и еще раз убедились, что после выхода фильма Андрея Звягинцева она вдруг стала настоящей туристической достопримечательностью. В маленькой, забытой на берегу моря деревушки, каких сотни на Белом море, появились отели и рестораны: тут можно заказать себе пасту с морепродуктами, крафтового сидра.
Из Териберки мы спустились вниз по Кольскому полуострову – до Кандалакши, а потом свернули на Терский берег, чтобы добраться до Умбы, последнего поселка на Терском берегу. Северная ночь наступила стремительно, но адаптивные фары наших автомобилей уверенно освещали путь. Во время долгого переезда по трассе особенно важны удобные кресла: анатомические, с настройками, позволяющими подстроить их точно под себя, кресла Volvo оказались очень комфортными. В итоге половина дня в дороге, а мы все еще свежи и полны сил.
Умба, где мы прожили несколько дней, – небольшой поселок на берегу Белого моря, выросший из старой поморской деревни. Старые деревянные домики и лодочные гаражи, старая церковь. Ближе к концу нашего путешествия, мы выехали на наших Volvo на самый берег и даже чуть дальше – во время отлива море отступило.
Маршрут: Мурманск-Териберка-Кандалакша-Умба-Мурманск
Зачем ехать? В Териберке сходите на водопад и отведайте крабов в местном ресторане. Отправившись на Терский берег, не забудьте остановиться на смотровой площадке вскоре после поворота на Умбу из Кандалакши – на скалу ведет тропинка, а сверху открывается живописный вид на залив. Дальше за Умбой асфальтовая дорога кончается и начинается грейдер, по нему можно добраться до Аметистового берега (сто лет назад тут добывали аметисты, сегодня можно найти камни с фрагментами породы), а если позволит время, то стоит доехать до деревни Кузомень, которая стоит на песках: здесь можно увидеть самые настоящие северные дюны.
Важно: имейте ввиду, что на Терском берегу последняя заправка – в Умбе. Если вы хотите исследовать Терский берег, забираясь дальше и дальше, вам понадобятся канистры и запас топлива.