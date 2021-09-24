Водный мир

Молнии исчерчивают черное небо прямо над нашим Volvo V90 Cross Country. Вспышки света идут одна за одной, словно кто-то включает и тут же выключает свет. Асфальтовая дорога давно кончилась, ливень взбивает песок, в темноте, словно пугливые взлохмаченные животные, проносятся перекати-поле. Наш Volvo уверенно движется в ночи: благодаря внушительному клиренсу в 204 миллиметра мы не замечаем неровностей проселочной дороги, адаптивные светодиодные фары, следуя за поворотом руля, освещают путь.
Свою третью экспедицию мы посвятили Приволжью – Самарской и Саратовской областям: отдельная вселенная, обустроенная рядом с Волгой, ничуть не похожая на центральную Россию.
Началось наше путешествие в заповедной Самарской луке – здесь река делает изгиб, естественным образом ограничивая от остального мира внушительный кусок суши. Мощный Т5 мотор в 249 лошадиных сил, установленный в V90 Cross Country, позволяет нам играючи забираться на Жигулевские горы – с каменных утесов здесь открывается живописный вид на Волгу. Пару сотен лет назад в горах вольготно жили разбойники, прячась и пряча добытое, чтобы потом снова выйти на работу: буднично грабить проходящие по Волге суда.
Мы пересекли Самарскую луку и направились дальше на юг вдоль реки, проезжая бесконечные поля подсолнухов, приветствуя первых продавцов арбузов, заседающих на обочине в окружении гигантских зеленых ягод.
Финальная точка маршрута: село Красный Яр в Старополтавском районе. Наш дом – прямо на берегу Волги, выходишь на улицу и наблюдаешь ожившие кадры из гениального фильма о природе: вот машут крыльями бабочки голубянки аргус, с цветка на цветок перелетает огромный махаон, в небе парит орел-беркут.
В один из дней все члены нашей экспедиции оказываются в буквальном смысле в одной лодке. Чтобы отснять лучшие кадры и порыбачить, мы решаем выйти на воду – с помощью Volvo привозим к берегу катер.
Вот сливается с туманным небом Волга, ветер приносит волны, раскачивая небольшое судно. За рулем лодки – Роман Пучков, директор отдела клиентского опыта Volvo. Роман приезжает на Волгу отдыхать вместе с семьей, купил здесь дом прямо на берегу. «Так и провел отпуск этим летом: посадил близких, взял все необходимое и приехал из Москвы на нашей Volvo. Часто выхожу рыбачить на рассвете, рыбы здесь очень много, а еще в этих местах невероятные виды».
Рядом с Романом на лодке его коллега, эксперт по продукту Максим Беликов – со спиннингом в руках. Здесь же шеф-фотограф Андрей Каменев – настраивает камеру, прищуривается и нажимает на спуск.
На закате снова причаливаем к берегу, разжигаем наш вечерний костер. На фоне гаснущего неба виден эффектный силуэт нашей V90 Cross Country: это путешествие, безусловно, удалось, ну а совсем скоро нас ждет следующее.
Маршрут: Самара, Жигулевск, Сызрань, Шиханы, Красный Яр
Что там: территория, прилегающая к течению Волги. В основном, поля и равнины, исключение — Самарская лука и местные Жигулевские горы. Арбузы растут прямо под ногами, каждый второй местный житель — рыбак (в местных водах можно поймать язя, леща, налима, окуня, сома, судака и щуку). Тут и там водятся редкие виды животных: к примеру, в Саратовской области живет редчайшая выхухоль, русское животное — ровесник динозавров, которое чудом дожило до наших дней. Еще здесь обитают тарбанчики (земляные зайчики) и степные коты.
Важно: Волга на этом маршруте выглядит ничуть не менее эффектно, чем море, повсюду и другие пейзажи, достойные самого привередливого пользователя Instagram.