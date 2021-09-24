Водный мир

Молнии исчерчивают черное небо прямо над нашим Volvo V90 Cross Country. Вспышки света идут одна за одной, словно кто-то включает и тут же выключает свет. Асфальтовая дорога давно кончилась, ливень взбивает песок, в темноте, словно пугливые взлохмаченные животные, проносятся перекати-поле. Наш Volvo уверенно движется в ночи: благодаря внушительному клиренсу в 204 миллиметра мы не замечаем неровностей проселочной дороги, адаптивные светодиодные фары, следуя за поворотом руля, освещают путь.

Свою третью экспедицию мы посвятили Приволжью – Самарской и Саратовской областям: отдельная вселенная, обустроенная рядом с Волгой, ничуть не похожая на центральную Россию.