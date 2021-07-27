Живёт в белорусском полесье

Всем известно: когда чего-то нельзя — именно этого очень сильно хочется. Сейчас, когда границы наполовину закрыты, душа особенно сильно рвётся в другие страны. В этом случае Белоруссия — одно из компромиссных решений. Вроде бы это заграница, но ближняя. Говорят там все с акцентом, а сотовые телефоны уверенно переходят в режим роуминга. Окрестности Браслава — территория уже совсем европейская, до границы с Литвой остаются считанные километры. Об этом же говорит и местная атмосфера. На этих землях много костёлов и готических сооружений, совсем нет заборов между домами, кругом идеально выстриженные луга и ухоженные улочки. Национальный парк «Браславские Озёра» может похвастаться такой живой и разнообразной природой, что подмосковью остаётся только завидовать. Проезжая на Volvo V90 Cross Country и Volvo XC90 по этим местам, мы увидели десятки видов животных, свободно бегающих по полям, лесам, и даже — городским дорогам.