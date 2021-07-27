Живёт в белорусском полесье

Всем известно: когда чего-то нельзя — именно этого очень сильно хочется. Сейчас, когда границы наполовину закрыты, душа особенно сильно рвётся в другие страны. В этом случае Белоруссия — одно из компромиссных решений. Вроде бы это заграница, но ближняя. Говорят там все с акцентом, а сотовые телефоны уверенно переходят в режим роуминга. Окрестности Браслава — территория уже совсем европейская, до границы с Литвой остаются считанные километры. Об этом же говорит и местная атмосфера. На этих землях много костёлов и готических сооружений, совсем нет заборов между домами, кругом идеально выстриженные луга и ухоженные улочки. Национальный парк «Браславские Озёра» может похвастаться такой живой и разнообразной природой, что подмосковью остаётся только завидовать. Проезжая на Volvo V90 Cross Country и Volvo XC90 по этим местам, мы увидели десятки видов животных, свободно бегающих по полям, лесам, и даже — городским дорогам.
Косули, олени, лоси, лисицы, зайцы, цапли, орлы, бакланы, енотовидные собаки — чтобы всех их увидеть, не нужно идти на фотоохоту, — животные буквально бегают мимо тебя. Помимо флоры и фауны, здесь много других богатств. Более 70 чистейших озёр предоставляют рыбалку и все виды водного отдыха, а местная кулинария — драники, колдуны и всевозможные супы — это целый мир для гастронома. Автомобильное путешествие в эти края было прекрасным не только из-за удивительной атмосферы Браславских озёр, но и благодаря автомобилям. Наши верные спутники, V90 Cross Country и XC90, превратили рабочий тур в комфортный и стильный отпуск. Пусть нас за это простит начальство! Ниже мы собрали четыре примера идеального симбиоза этих автомобилей и окружающей среды.
Проходимость
Путешествие в национальный парк с лесами, озёрами, просёлочными и грунтовыми дорогами — дело для подготовленных автомобилей. Чтобы изучить природу Браславских озёр, нам неоднократно приходилось передвигаться по влажному грунту, песку и лесным просекам. В этом нам всегда помогала автоматическая система полного привода Volvo AWD. Компьютер достаточно точно и логично выбирает режим движения в зависимости от окружающей обстановки. Кроме того, клиренс в 21 мм, позволял нам миновать большую часть неровностей на бреющем полёте.
Дизайн
Часто бывает, что современный автомобиль прекрасно вписывается в архитектуру каменных джунглей, но совсем другое дело — слиться с природой. Массивная решётка радиатора и хищная головная оптика делают из V90 Cross Country дикого зверя, а плавные линии кузова — в свою очередь, маскируют автомобиль на фоне природы.
Оптика
Ещё когда мы выезжали из Москвы, мы заметили, что фары V90 Cross Country и XC90 как бы следят за направлением движения автомобиля. Фары поворачиваются вместе с рулём, создавая безопасность движения в ночное время. Именно ночью, в лучах этого головного света, мы увидели лисицу и енотовидную собаку. Помимо всего прочего, дизайн ходовых огней под названием «Молот Тора» всегда привлекает внимание своими почти первобытными формами.
Эргономика
Для шведских автомобилей Volvo предусмотрены фирменные крепления для кайака и велосипеда. Вы можете заказать их дополнительно у официальных дилеров. Ещё одно чудо эргономики — багажник V90 Cross Country. Если сложить задние сиденья, можно получить багажник, объёмом, внимание, 1526 литров. При этом, салон складывается так, что вы получаете ровный пол. Чтобы зайти в эту, можно сказать, жилплощадь, вам не потребуется искать ключ в кармане: просто проведите ногой под багажником машины, и датчик открывания отреагирует.
*Ближайший официальный дилер: Volvo Car Минск