«Золотое кольцо» Алтая

Кульминация – крутобокий перевал Кату-Ярык, облаченный по осени разные оттенки желтого и красного, и преодолеть этот неровный серпантин с острыми камнями – особое удовольствие, яркое приключение, но и вполне себе испытание для режима Off Road. За ним дорога вьется через хвойные леса и ущелья, приводя к знаменитому Чуйскому тракту – живописнейшей дороге, которую уроженец Алтая Василий Шукшин сравнивал со «следом бича, стеганувшего по горам».

Этот тянущийся на юг к Монголии путь с меняющимися от поворота к повороту ландшафтами, от которых натурально перехыватывает дух и наворачиваются слезы на глаза, настолько прекрасен, что фотостопы хочется делать буквально каждые пять минут. К тому же Чуйский тракт – трасса гладкая и не подкидывающая неприятных сюрпризов, на ней получится оценить не только ускорение и устойчивость на дороге у XC90 и V90Cross Country (особенно при выборе динамичного режима вождения), не только адаптивный круиз-контроль и функцию подруливания, но и ассистента контроля слепых зон.