«Золотое кольцо» Алтая

Кольцевой маршрут проходит по наиболее фотогеничным точкам республики и дает возможность испытать XC90 и V90Cross Country, и карты навигатора, и собственные водительские навыки. Так что название проекта с Volvo – «Пересекая земли» – тут нужно понимать буквально: во время этой поездки мы и правда зачастую ощущали себя первооткрывателями новых, почти нехоженных территорий.
Особую интригу подобному автомобильному маршруту придает тот факт, что «замкнуть» это кольцо можно лишь воспользовавшись шестичасовой паромной переправой через Телецкое озеро. Впрочем, этот этап воспринимается не потерянным временем, а уникальным бонусом – только с воды, пересекая озеро от начала и до конца, из поселка Артыбаш и до мыса Кырсай, можно оценить его размеры и вдоволь насладиться видами лесистых берегов и срывающихся с круч, радугой переливающихся на солнце водопадов. Сразу по прибытии начинается автопробег по алтайскому бездорожью, которое, впрочем, полностью искупается пронзительной панорамой долины реки Чулышман.
Кульминация – крутобокий перевал Кату-Ярык, облаченный по осени разные оттенки желтого и красного, и преодолеть этот неровный серпантин с острыми камнями – особое удовольствие, яркое приключение, но и вполне себе испытание для режима Off Road. За ним дорога вьется через хвойные леса и ущелья, приводя к знаменитому Чуйскому тракту – живописнейшей дороге, которую уроженец Алтая Василий Шукшин сравнивал со «следом бича, стеганувшего по горам».
Этот тянущийся на юг к Монголии путь с меняющимися от поворота к повороту ландшафтами, от которых натурально перехыватывает дух и наворачиваются слезы на глаза, настолько прекрасен, что фотостопы хочется делать буквально каждые пять минут. К тому же Чуйский тракт – трасса гладкая и не подкидывающая неприятных сюрпризов, на ней получится оценить не только ускорение и устойчивость на дороге у XC90 и V90Cross Country (особенно при выборе динамичного режима вождения), не только адаптивный круиз-контроль и функцию подруливания, но и ассистента контроля слепых зон.
В этих краях круглый год можно увидеть всю палитру природных красок. Заснеженные пики Северо-Чуйского хребта, спокойно глядящие с высоты. Ярко-голубое Гейзерное озеро – на самом деле, никаких гейзеров тут нет, а будто подсвечиваемые невидимым светом воды питаются подземными родниками. «Алтайский Марс» – выходы пластов породы желтого, оливкового и красного цветов, где действительно можно снимать сцены фантастических фильмов. Бурливая река Катунь – с таким оттенком бирюзы, что кажется нарисованной маслом на холсте. Наконец, петроглифы, выбитые на темно-серых камнях неведомыми кочевниками.
Безусловно, все точки на карте Горного Алтая посмотреть невозможно, да и вряд ли нужно – лучше не превращать свою поездку в калейдоскоп быстро забывающихся цветных сполохов, а спокойно следовать своей дорогой, отталкиваясь лишь от личных предпочтений и настроения в моменте. И за рулем XC90 и V90Cross Country такой подход представляется единственно верным форматом путешествия.
Где? Фотогеничные горные дороги и перевалы, заснеженный Северо-Чуйский хребет, Чуйский тракт, алтайские деревушки
Зачем ехать? Сногсшибательные горные ландшафты, заповедное Телецкое озеро, живописный перевал Кату-Ярык, Чуйский тракт – одна из самых красивых автомобильных дорог России, а также многочисленные достопримечательности рядом с ним: Гейзерное озеро, «алтайский Марс», комплексы курганов и петроглифов, сплавы и конные походы по ущельям и озерам, мед и кедровые орехи, местная кухня с блюдами из рыбы и марала, оздоровительные пантовые ванны
Когда приезжать? лучшее время для посещения – период с мая по октябрь
Автомобиль: Volvo XC90 и V90Cross Country