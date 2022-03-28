Петербург как открытая книга Достоевского: небанальный маршрут по городу

Петербург — город для души, в котором не всегда хочется придерживаться традиционной экскурсионной программы. Представьте: если построить маршрут на основе сюжета любимой книги, то можно совершить путешествие во времени и очутиться в Петербурге XIX или XX века.

Город XIX века можно изучить по «самому петербургскому» произведению Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание». В романе Петербург — не просто место действия, а полноценный участник сюжета.

Если вы хотите пройтись по следам легендарной книги и в полной мере ощутить экзистенциальные переживания героев — предлагаем начать путешествие с Сенной площади. Во времена Достоевского это были главные трущобы города. Здесь же располагался Сенной рынок, где «в начале июля, в чрезвычайно жаркое время» в духоте и толкотне разлагался конский навоз, а из распивочных шла «нестерпимая вонь». Именно здесь Раскольников принимает решение об убийстве, а намного позже пытается раскаяться, целуя камень мостовой.

От площади идём к Кокушкиному мосту, откуда открывается вид на значимые адреса романа: дом Сони Мармеладовой, Вознесенский мост, а также здание полицейской конторы.

Переходим на Столярный переулок и идём в сторону дома Родиона Раскольникова. Мимо как раз покажется дом, где жил сам Достоевский в годы написания романа – Казначейская, 7. По пути попробуйте посчитать, сколько вам встретится спусков в кафе – раньше на их месте были распивочные. В одном из этих кабаков происходит встреча Раскольникова с Мармеладовым.

Казначейская, 7

У главного героя два предполагаемых адреса: Гражданская ул.,19 и Столярный пер., 9. Родион жил в типичном доходном доме, где чем выше сдавалось жильё — тем дешевле.

Каморка Раскольникова «приходилась под самою кровлею высокого пятиэтажного дома и походила более на шкаф, чем на квартиру». Именно в этой каморке у Раскольникова рождается наполеоновская теория, где все люди делятся на «тварей дрожащих» и «гениев».

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Гражданская, 19

Кстати, от первого адреса удобнее отсчитывать 730 шагов до дома старухи-процентщицы, куда мы и следуем далее.

Идём к Вознесенскому мосту, где был раздавлен лошадьми пьяница Мармеладов. С этого же моста бросается в «канаву» (так называли канал Грибоедова) Афросиньюшка, которая пыталась покончить с жизнью на глазах у Раскольникова. И здесь же Катерина Ивановна бьёт в сковороду, заставляет плясать плачущих детей и вскоре погибает. А на пересечении Вознесенского проспекта и Гражданской улицы располагались «нумера» Бакалеева — дом, где Лужин поселил сестру и мать Раскольникова.

Вознесенский мост

С моста продолжаем путь по набережной канала Грибоедова и сворачиваем на Среднюю Подъяческую улицу. Идём до дома номер 15 — именно здесь произошло одно из самых известных литературных убийств! Если повезёт, вы сможете зайти внутрь и подняться на 4 этаж, где жила старуха. Осталось только представить, как Раскольников скрывается после преступления — «как зверь», оставаясь незамеченным малярами, дворником и Кохом.

Средняя Подъяческая, 15

Фёдор Михайлович оставил нам топографически точный роман. Он использовал реальные, хоть и зашифрованные, адреса, чтобы самые пытливые любители литературы могли совершить своё путешествие с книгой подмышкой.