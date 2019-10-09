Платная регистрация на рейсы «Победы» отменена

Московская межрегиональная транспортная прокуратура (ММТП) провела проверку соблюдения прав пассажиров, отреагировав на обращения по вопросу введения авиакомпанией «Победа» платы за регистрацию на рейсы в аэропортах иностранных государств. Прокуроры установили, что перевозчик или обслуживающая организация обязаны предоставить в аэропорту ряд услуг, и в это число входит регистрация пассажиров и оформление багажа.
Напомним, «Победа» ввела «регистрационный» сбор в размере 25 евро с человека прошлой зимой. Он распространяется только на рейсы, выполняемые из-за границы. Онлайн-регистрация на сайте перевозчика является бесплатной, но открывается лишь в короткий промежуток времени: 24-4 часа до вылета. Те пассажиры, кто не успел или не смог воспользоваться этой опцией, должны оплачивать сбор на стойке регистрации. Компания называла эту меру вынужденной: чтобы не повышать цены на перелет из-за аномального роста стоимости топлива и снижения курса рубля.
Установив незаконность подобного сбора, прокуратура обратилась в Щербинский суд Москвы с иском о приведении правил авиакомпании в соответствие с нормами, однако суд принял решение отказать надзорному ведомству. Не согласившись с решением, транспортный прокурор обжаловал его, подав иск в Московский городской суд.
В свою очередь, в пресс-службе «Победы» сообщили о намерении оспорить это решение. «Бесплатных услуг не бывает – бывают включенные в тариф по умолчанию для всех. Мы категорически против того, чтобы наши клиенты оплачивали услуги, которыми не пользуются. Сейчас более 90% клиентов регистрируются бесплатно онлайн. А кто хочет, чтобы его зарегистрировал агент в аэропорту, оплачивает эту услугу аэропорту. Почему все клиенты должны платить за услугу регистрации? Мы, напротив, хотим снижать цены на перелет», – заявил официальный представитель авиакомпании.
«Победа» напоминает, что эти же принципы применяются в мировой практике. Вместе с тем тот факт, что другие лоукостеры дают возможность зарегистрироваться на рейс за несколько недель, а не за сутки, пресс-служба «Победы» не упоминает.
Тем не менее постановление уже вступило в законную силу. До тех пор, пока авиаперевозчик не победит в суде со своей позицией – «регистрационный сбор» в зарубежных аэропортах взиматься не должен.