Платная регистрация на рейсы «Победы» отменена

В свою очередь, в пресс-службе «Победы» сообщили о намерении оспорить это решение. «Бесплатных услуг не бывает – бывают включенные в тариф по умолчанию для всех. Мы категорически против того, чтобы наши клиенты оплачивали услуги, которыми не пользуются. Сейчас более 90% клиентов регистрируются бесплатно онлайн. А кто хочет, чтобы его зарегистрировал агент в аэропорту, оплачивает эту услугу аэропорту. Почему все клиенты должны платить за услугу регистрации? Мы, напротив, хотим снижать цены на перелет», – заявил официальный представитель авиакомпании.



«Победа» напоминает, что эти же принципы применяются в мировой практике. Вместе с тем тот факт, что другие лоукостеры дают возможность зарегистрироваться на рейс за несколько недель, а не за сутки, пресс-служба «Победы» не упоминает.



Тем не менее постановление уже вступило в законную силу. До тех пор, пока авиаперевозчик не победит в суде со своей позицией – «регистрационный сбор» в зарубежных аэропортах взиматься не должен.