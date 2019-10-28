По ту сторону стекла: 3D-версия Моны Лизы появилась в Лувре

Сама же «Мона Лиза» останется на своем обычном месте в Лувре из практических соображений: каждый день на картину приходят посмотреть 30 тысяч человек, а пропускная способность зала Наполеона – только 7 тысяч человек. Зато благодаря проекту дополненной реальности у посетителей будет возможность увидеть ее без пуленепробиваемого стекла.



Юбилейная выставка продлится до 20 февраля 2020 года. Узнайте, как Леонардо да Винчи удивляет специалистов до сих пор.