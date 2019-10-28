По ту сторону стекла: 3D-версия Моны Лизы появилась в Лувре

Признанный гений и итальянский художник Леонардо да Винчи умер во Франции 2 мая 1519 года – 500 лет назад. В этом году многие музеи мира устраивали культурные события и выставки в честь этой даты, а Лувр решил представить 3D-копию Моны Лизы – самого известного его произведения (и одного из самых таинственных). Работу по созданию провели специалисты компании Vive Arts, принадлежащей тайваньскому технологическому гиганту HTC.
Не стоит забывать и о том, что портрет Моны Лизы стал решающим шагом на пути развития ренессансного портретного искусства. Специалисты решили, что в наши дни портрет снова можно воплотить в «революционной технике», пригласив смотрящего в виртуальную вселенную картины. Проведя рентгеновское и инфракрасное сканирование полотна, VR-художники смогли лучше рассмотреть лицо и тело натурщицы, изучить перспективу и составить объемное изображение в полный рост. Главная идея проекта – показать, как яркий талант Да Винчи изменил методы искусства.
Выставка Mona Lisa: Beyond the Glass открылась в Лувре одновременно с крупнейшим показом творений Леонардо: в честь 500-летия со дня смерти художника в зале Наполеона будет выставлено 160 произведений, включая 9 живописных полотен и 80 рисунков, а также работы учеников де Винчи. При этом самому Лувру принадлежит только 32 экспоната, а остальные удалось собрать из музеев и частных коллекций со всего мира.
Сама же «Мона Лиза» останется на своем обычном месте в Лувре из практических соображений: каждый день на картину приходят посмотреть 30 тысяч человек, а пропускная способность зала Наполеона – только 7 тысяч человек. Зато благодаря проекту дополненной реальности у посетителей будет возможность увидеть ее без пуленепробиваемого стекла.
Юбилейная выставка продлится до 20 февраля 2020 года. Узнайте, как Леонардо да Винчи удивляет специалистов до сих пор.