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Путешествия

«Победа» начала продавать места в пустых соседних креслах

Интерфакс
25 января 2021
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Фото: Pixabay
По словам представителей лоукостера, о введении такого сервиса просили многие пассажиры

«Услуга дает возможность клиентам использовать соседнее кресло в салоне самолета по своему усмотрению — оставить свободным для личного комфорта или разместить на нем дополнительную ручную кладь, не превышающую габаритами 38×40×110 см и весом до 32 кг», — говорится в сообщении компании.

Как сообщает «Интерфакс», стоимость услуги будет начинаться от 499 рублей. и рассчитываться автоматически при покупке билета. На нее будет влиять несколько факторов, в частности, заполненность рейса и дата покупки относительно вылета.

В 2020 году рейсами «Победы» воспользовались 9,1 млн человек. По этому показателю лоукостер вошел в топ-3 крупнейших авиакомпаний России. 

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