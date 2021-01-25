«Победа» начала продавать места в пустых соседних креслах

«Услуга дает возможность клиентам использовать соседнее кресло в салоне самолета по своему усмотрению — оставить свободным для личного комфорта или разместить на нем дополнительную ручную кладь, не превышающую габаритами 38×40×110 см и весом до 32 кг», — говорится в сообщении компании.

Как сообщает «Интерфакс», стоимость услуги будет начинаться от 499 рублей. и рассчитываться автоматически при покупке билета. На нее будет влиять несколько факторов, в частности, заполненность рейса и дата покупки относительно вылета.

В 2020 году рейсами «Победы» воспользовались 9,1 млн человек. По этому показателю лоукостер вошел в топ-3 крупнейших авиакомпаний России.