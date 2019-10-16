«Победа» наносит ответный удар и поднимает цены на билеты

С начала действия зимнего расписания билеты на рейсы авиакомпании «Победа» из зарубежных аэропортов в Россию подорожают на 25 евро (по курсу на 16 октября это около 1800 рублей). Средняя цена билета «Победы» по международным направлениям прошлой зимой составляла 4500 руб. Таким образом, билеты подорожают в среднем на 40% – это беспрецедентно высокий разовый рост.

Представитель авиаперевозчика Елена Селиванова поясняет, что в цену билета теперь будет включена стоимость регистрации на стойках. В России это не является отдельной услугой, плата включена в общие аэропортовые сборы и в стоимость билетов. Но в иностранных аэропортах сборы сегрегированные: за регистрацию на стойке пассажиров авиакомпании платят отдельно.