«Победа» наносит ответный удар и поднимает цены на билеты

С начала действия зимнего расписания билеты на рейсы авиакомпании «Победа» из зарубежных аэропортов в Россию подорожают на 25 евро (по курсу на 16 октября это около 1800 рублей). Средняя цена билета «Победы» по международным направлениям прошлой зимой составляла 4500 руб. Таким образом, билеты подорожают в среднем на 40% – это беспрецедентно высокий разовый рост.
Представитель авиаперевозчика Елена Селиванова поясняет, что в цену билета теперь будет включена стоимость регистрации на стойках. В России это не является отдельной услугой, плата включена в общие аэропортовые сборы и в стоимость билетов. Но в иностранных аэропортах сборы сегрегированные: за регистрацию на стойке пассажиров авиакомпании платят отдельно.
В октябре 2018 г. «Победа» запустила услугу онлайн-регистрации на своем сайте и тогда же стала взимать дополнительно 25 евро с тех пассажиров, которые при вылете в Россию регистрируются на стойках аэропортов. По данным Селивановой, сейчас более 90% клиентов за рубежом регистрируются онлайн и «не платят эти 25 евро. Это значит, что правила приняты и понятны: в авиации ничего бесплатного быть не может, каждый рубль в цене билета обоснован расходами перевозчика».
В 2018 году из-за резкого подорожания авиатоплива расходы «Победы» уже выросли более чем на 30%. Плату за регистрацию перевозчик называет «способом сократить расходы на аэропортовое обслуживание». Но пассажиры пожаловались на это в прокуратуру, та обратилась в суд, где авиакомпания проиграла – ей запретили осуществлять платную регистрацию на рейсы.
Аналитики поискового ресурса Aviasales обнаружили, что в результате по некоторым направлениям «Победа» перестанет быть конкурентоспособной: например, через месяц слетать в Ларнаку и обратно будет стоить 8500 руб., и если к этому добавить регистрационный сбор – цена окажется выше, чем у «Уральских авиалиний» на те же даты (9500 руб.). Не известно, захотят ли «Аэрофлот», S7, Utair и другие авиакомпании поднимать свои цены в сложившейся ситуации.