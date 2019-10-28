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Путешествия

«Победа» повысит цены на билеты из зарубежных аэропортов на 5 евро вместо 25

Анастасия Баринова
28 октября 2019
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Фото: qmitriyvavi10v/Instagram
Корректировка цен произошла после вмешательства Генпрокуратуры РФ

Ранее в октябре московский городской суд поддержал требование транспортной прокуратуры отменить 25-евровый сбор за регистрацию пассажиров. Он был введен год назад и взимался только на стойках в зарубежных аэропортах – онлайн-регистрация осталась бесплатной.

«Победа» называла введение сбора вынужденной мерой: она бы позволила заморозить цены на авиаперелет на фоне аномального роста стоимости авиатоплива и снижения курса рубля. Кроме того, перевозчик ссылался на аналогичную мировую практику, забыв при этом упомянуть, что другие авиакомпании дают на онлайн-регистрацию несколько недель, а не 24 часа.

В суде необходимость этого решения отстоять не удалось, после чего «Победа» сообщила, что включит стоимость регистрации клиентов в тариф.

«В зарубежных аэропортах, где за регистрацию каждого человека взимается сбор, на рейсах «Победы» можно было сэкономить: зарегистрироваться самостоятельно онлайн и не оплачивать услугу агента в аэропорту. Но нас обязали по умолчанию включить во все тарифы стоимость регистрации, даже для тех клиентов, кто зарегистрировался онлайн», – представитель «Победы».

Авиакомпания оценила сбор в размере 25 евро. Он должен применяться на всех рейсах из-за рубежа с 28 октября. В ответ Генпрокуратура РФ решила провести дополнительную проверку, после чего «Победа» уменьшила запланированное повышение до 5 евро.

«Но это убивает философию «голого тарифа», когда вы платите только за перелет и отказываетесь от всего, что увеличит стоимость билета. Это бьет по самым экономным путешественникам. Поэтому мы просим наших клиентов продолжить регистрироваться онлайн, тогда мы поднимем тарифы всего на 5 евро и вместе оплатим регистрацию только тех, кто фактически воспользуется услугой агента», – представитель «Победы».

Узнайте, почему другим авиакомпаниям также придется повысить цены.