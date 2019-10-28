«Победа» повысит цены на билеты из зарубежных аэропортов на 5 евро вместо 25

Ранее в октябре московский городской суд поддержал требование транспортной прокуратуры отменить 25-евровый сбор за регистрацию пассажиров. Он был введен год назад и взимался только на стойках в зарубежных аэропортах – онлайн-регистрация осталась бесплатной.
«Победа» называла введение сбора вынужденной мерой: она бы позволила заморозить цены на авиаперелет на фоне аномального роста стоимости авиатоплива и снижения курса рубля. Кроме того, перевозчик ссылался на аналогичную мировую практику, забыв при этом упомянуть, что другие авиакомпании дают на онлайн-регистрацию несколько недель, а не 24 часа.
В суде необходимость этого решения отстоять не удалось, после чего «Победа» сообщила, что включит стоимость регистрации клиентов в тариф.
Авиакомпания оценила сбор в размере 25 евро. Он должен применяться на всех рейсах из-за рубежа с 28 октября. В ответ Генпрокуратура РФ решила провести дополнительную проверку, после чего «Победа» уменьшила запланированное повышение до 5 евро.
Узнайте, почему другим авиакомпаниям также придется повысить цены.