«Победа» повысит цены на билеты из зарубежных аэропортов на 5 евро вместо 25

Ранее в октябре московский городской суд поддержал требование транспортной прокуратуры отменить 25-евровый сбор за регистрацию пассажиров. Он был введен год назад и взимался только на стойках в зарубежных аэропортах – онлайн-регистрация осталась бесплатной.



«Победа» называла введение сбора вынужденной мерой: она бы позволила заморозить цены на авиаперелет на фоне аномального роста стоимости авиатоплива и снижения курса рубля. Кроме того, перевозчик ссылался на аналогичную мировую практику, забыв при этом упомянуть, что другие авиакомпании дают на онлайн-регистрацию несколько недель, а не 24 часа.



В суде необходимость этого решения отстоять не удалось, после чего «Победа» сообщила, что включит стоимость регистрации клиентов в тариф.