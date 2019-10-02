Тяжелые времена для английского туризма наступили с выходом Великобритании из ЕС. После референдума накануне летнего сезона многие англичане просто не знали, что будет дальше со страной, и отложили свои поездки. В 2016 году спрос на туры в Великобритании упал на 10-15%, нарушив планы всех международных операторов на этом рынке.

Последствия Brexit индустрия ощущает до сих пор: четверть отдыхающих отказываются выезжать за границу из-за политического хаоса. Еще одним ударом стал переворот в Турции в том же году, а затем и лето 2018-го выдалось аномально жарким, и существенная часть англичан и скандинавов предпочли выезду из страны загородный отдых, пишет Демура в колонке для Forbes.

В это время Thomas Cook решил наращивать долю на локальных рынках, выкупив у партнеров контроль над своей сетью турагентств в Великобритании и довел до 100% долю в российском «Интуристе». Все это стоило оператору сотни миллионов фунтов и создало высокую долговую нагрузку. При этом с 2011 года Thomas Cook работал только на погашение долгов.