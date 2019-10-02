«Thomas Cook оказался не готов к смене бизнес-модели». Почему рухнул старейший туроператор мира
Тяжелые времена для английского туризма наступили с выходом Великобритании из ЕС. После референдума накануне летнего сезона многие англичане просто не знали, что будет дальше со страной, и отложили свои поездки. В 2016 году спрос на туры в Великобритании упал на 10-15%, нарушив планы всех международных операторов на этом рынке.
Последствия Brexit индустрия ощущает до сих пор: четверть отдыхающих отказываются выезжать за границу из-за политического хаоса. Еще одним ударом стал переворот в Турции в том же году, а затем и лето 2018-го выдалось аномально жарким, и существенная часть англичан и скандинавов предпочли выезду из страны загородный отдых, пишет Демура в колонке для Forbes.
В это время Thomas Cook решил наращивать долю на локальных рынках, выкупив у партнеров контроль над своей сетью турагентств в Великобритании и довел до 100% долю в российском «Интуристе». Все это стоило оператору сотни миллионов фунтов и создало высокую долговую нагрузку. При этом с 2011 года Thomas Cook работал только на погашение долгов.
У Thomas Cook практически не было ни своих отелей (в основном арендованные объекты под управлением туроператора), ни транспортных компаний, ни гидов – со всеми контрагентами, как правило, работали на аутсорсе. Зато был флот более чем из 100 самолетов.
Почему это не спасло? Дело в том, что на рынке авиации все более ощутимой стала конкуренция лоукостеров, которые уже предлагали не только низкие цены, но и туроператорские услуги. EasyJet Airline, Jet2.com, Ryanair теперь давали депозиты в отелях, пакетировали вместе со своими рейсами. Например, британская Jet2.com, которая когда-то пришла из сектора грузовых перевозок и еще пять лет назад не была заметна на туристическом рынке, сегодня занимает второе место в Великобритании по числу туристов.
С долгом 1,6 миллиарда фунтов компания Thomas Cook была обречена. Она нуждалась в гораздо большем финансировании, чем 900 миллионов, которые планировал дать стратегический инвестор – китайский фонд Fosun. Это вряд ли оздоровило бы компанию – скорее, оттянуло бы агонию.
Лучшим лекарством для Thomas Cook стала бы смена бизнес-модели, но, кажется, один из старейших туроператоров оказался к этому не готов. Он так и остался неповоротливым слоном в новой, высокотехнологичной «посудной лавке», где теперь работают онлайн-агрегаторы, амбициозные лоукостеры и просто более гибкие конкуренты.