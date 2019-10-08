И каждый регион непременно чем-то запоминается. Например, знаете ли вы, что в девятнадцатом веке в Казани гостил автор романа «Граф Монте-Кристо» Александр Дюма и даже добавил в свою знаменитую поваренную книги рецепт чак-чака? Фёдор Достоевский писал, что в Екатеринбурге он набрел, наконец, на границу Европы и Азии. А на Кавказе и вовсе вершились судьбы не только художественных персонажей, но и великих русских писателей и поэтов.

Путешествуя по России, начинаешь лучше понимать географию и культуру своей страны, ее неповторимость и красоту. Вереница городов, рассказывающих свою историю и предлагающих необычные развлечения — в каждом можно найти что-то новое и интересное. Приходите на выставку, выбирайте направление из широкой маршрутной сети, и смело отправляйтесь навстречу новым впечатлениям из международного аэропорта Внуково!

Фотовыставка «Под крылом самолета: от Санкт-Петербурга до Красноярска» откроется в аэропорту Внуково 9 октября в 13:00, время работы — круглосуточно. Вход — свободный, на втором этаже (Терминал А, уровень +14, за табло (напротив VIP LOUNGE).