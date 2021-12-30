Подальше, но с комфортом: путешествие мечты в России по результатам опроса

Опрос был проведен среди пользователей социальных сетей телеканала «Моя Планета» — в исследовании приняли участие 4142 человека. Им были заданы вопросы про то, куда они хотели бы отправиться, кого взяли бы с собой, на каком транспорте хотели бы путешествовать и где остановиться, а также какие достопримечательности им больше всего хотелось бы увидеть.

Мнения о самых желанных направлениях для идеальной поездки довольно сильно разошлись. Топ-5 мест выглядит так:

Камчатка (15%)

Алтай (14%)

Крым (13%)

Карелия (11%)

Калининград (10%)

Несколько реже называли Приморье (8%), Санкт-Петербург (7%).

В Казань и Краснодарский край хотели бы отправиться по 6% опрошенных. Менее 5% голосов набрали города Золотого кольца, Сибирь и Москва. Отдельные путешественники хотели бы посетить Байкал, Якутию, Курилы, Чукотку и Сахалин, посмотреть Охотское море, съездить в Тюмень, Пермь, Кисловодск, побывать на Кавказе, Урале, объездить Башкирию и Карачаево-Черкесию, Дагестан и Осетию, Дальний Восток и Бурятию, побывать в Геленджике и на Соловках, и многое другое.

Большинство хотели бы разделить радость путешествия с близкими: 40% опрашиваемых возьмут с собой в путешествие членов семьи. Почти треть — 31% — предпочли бы путешествовать в одиночестве. Любопытно, что 14% выбрали бы в качестве попутчика домашнего питомца, и лишь каждый десятый взял бы с собой друзей.

Самый желанный транспорт для идеального путешествия по России — самолет (31%) и автобус (30%). Меньше тех, кто хотел бы путешествовать на личном автомобиле (16%) или поезде (11%). По 5% хотели бы использовать автодом и путешествовать автостопом, а наименее популярным оказался сервис попутчиков (1%). Называли также варианты путешествий на теплоходе, лыжах, вездеходах.