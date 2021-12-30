Подальше, но с комфортом: путешествие мечты в России по результатам опроса
Опрос был проведен среди пользователей социальных сетей телеканала «Моя Планета» — в исследовании приняли участие 4142 человека. Им были заданы вопросы про то, куда они хотели бы отправиться, кого взяли бы с собой, на каком транспорте хотели бы путешествовать и где остановиться, а также какие достопримечательности им больше всего хотелось бы увидеть.
Мнения о самых желанных направлениях для идеальной поездки довольно сильно разошлись. Топ-5 мест выглядит так:
- Камчатка (15%)
- Алтай (14%)
- Крым (13%)
- Карелия (11%)
- Калининград (10%)
Несколько реже называли Приморье (8%), Санкт-Петербург (7%).
В Казань и Краснодарский край хотели бы отправиться по 6% опрошенных. Менее 5% голосов набрали города Золотого кольца, Сибирь и Москва. Отдельные путешественники хотели бы посетить Байкал, Якутию, Курилы, Чукотку и Сахалин, посмотреть Охотское море, съездить в Тюмень, Пермь, Кисловодск, побывать на Кавказе, Урале, объездить Башкирию и Карачаево-Черкесию, Дагестан и Осетию, Дальний Восток и Бурятию, побывать в Геленджике и на Соловках, и многое другое.
Большинство хотели бы разделить радость путешествия с близкими: 40% опрашиваемых возьмут с собой в путешествие членов семьи. Почти треть — 31% — предпочли бы путешествовать в одиночестве. Любопытно, что 14% выбрали бы в качестве попутчика домашнего питомца, и лишь каждый десятый взял бы с собой друзей.
Самый желанный транспорт для идеального путешествия по России — самолет (31%) и автобус (30%). Меньше тех, кто хотел бы путешествовать на личном автомобиле (16%) или поезде (11%). По 5% хотели бы использовать автодом и путешествовать автостопом, а наименее популярным оказался сервис попутчиков (1%). Называли также варианты путешествий на теплоходе, лыжах, вездеходах.
Более трети путешественников — 34% — в идеальной поездке хотят остановиться в отеле, чуть больше (35%) тех, кто хотел бы арендовать дом. Менее популярные варианты — аренда квартиры или апартаментов; еще меньше тех, кто снял бы хостел или хотел бы остановиться у друзей или родственников, жить в палатке или спать в машине.
Топ достопримечательностей, которые хотели бы увидеть в путешествии по России, возглавляют Северное сияние (20%), Петергоф (18%) и озеро Байкал (17%). В категории «свой вариант» опрашиваемые называли множество разных мест: например, плато Янкито, вулкан Барановского, Крымские крепости, мыс Дежнева, Балтийское море и многое другое, в частности — увидеть китов, медведей и настоящих шаманов.