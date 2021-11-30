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Подсолнухи, суп из водорослей и красное белье: во что верят студенты по всему миру

30 ноября 2021
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Вылезти в форточку, кричать «Халява, приди!» и размахивать открытой зачеткой. Не ходить в душ, чтобы не смыть удачу или не вымыть знания. Класть под подушку учебники и конспекты, а под пятку — монетку. Надевать «счастливую» одежду, входить в аудиторию с левой ноги, просить родственников ругать.

И это еще не все приметы, к которым обращаются студенты до сих пор: нос статуи собаки на станции метро «Площадь Революции» не просто блестит, а даже заострился. Но суеверны не только россияне. У студентов по всему миру есть свои любопытные приметы, причем часто схожие. Онлайн-университет Skypro собрал и разделил их на несколько групп.

Статуи и здания

Фасад испанского Университета Саламанки украшен каменной резьбой. Студенты иногда разглядывают его часами — ищут в орнаменте лягушку. Они верят: найдут ее — и проблем с учебой не будет. А студенты Кембриджа вместо этого ходят по Мосту Вздохов. И (внезапно) вздыхают, надеясь на хорошие оценки. 

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У Казанского государственного университета стоит бронзовый памятник молодому Ленину, а рядом с ним — лавочка. На ней на удачу сидят перед экзаменами. 

Французские студенты ходят не к Ленину, а к памятнику писателю Мишелю де Монтеню. Там они трут рукой туфли статуи, чтобы сдать с первого раза или успешно списать. В Гарварде и Йеле тоже трут ботинки, но статуй основателей: Джона Гарварда и Теодора Дуайта Вулси соответственно.

За 100 дней до выпускных экзаменов польские школьники делают вечеринку — studniówka. После нее надо сходить на главную рыночную площадь в Кракове и попрыгать на одной ноге вокруг памятника поэту Адаму Мицкевичу.

В Самарском педагогическом университете перед экзаменами ходят между двумя большими каменными шарами. В Севастопольском национальном университете стоит прозрачный шар, внутри которого — бутылка водки и шпаргалки. Перед экзаменами студенты засыпают его монетками или водят вокруг хороводы. В Киевском КПИ и Харьковском ХАИ тоже есть подобные объекты. На последнем — надпись: «Шара всем даром, и пусть никто не уйдет обиженным!». Шара — украинская «сестра» халявы.

А еще трут носы: в Москве — памятнику собаке на станции «Площадь Революции», в Уфимском государственном авиационном техническом университете — скульптуре Серго Орджоникидзе. В Массачусетском технологическом институте — увековеченному изобретателю фотопленки Джорджу Истмену.

Люди, животные и растения

Немецкие студенты стараются не встречать по дороге на экзамен пожилых женщин. Если не получилось — надо сказать: «Toi-toi-toi» — «тьфу-тьфу-тьфу». Увидеть молодую девушку — к удаче. Еще в Германии боятся поругаться с кем-то под радугой. А в Замбии верят, что во время сессии нельзя пожимать руки другим учащимся — так можно передать им часть своих знаний.

А французские студенты хотят встретить моряка и коснуться красного помпона на его бескозырке — но только так, чтобы моряк не заметил. Это подарит удачу на целые сутки. Еще французы верят: если на студента сядет божья коровка — это хорошо. Особенно в день экзамена. Прогонять ее не стоит. 

В России боятся черных кошек, которые перебегают дорогу, а в Англии — наоборот. Некоторые даже специально пытаются ее «подрезать».

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Еще английские студенты ищут четырехлистный клевер и берут его с собой на экзамен. А любящие омофоны китайские родители стоят с подсолнухами у ворот школ и университетов. Название цветка похоже на пожелание успешно сдать экзамен с первой попытки.

В Оксфорде носят бутоньерки из гвоздик. Обмениваются цветами накануне, тайно: подкладывают друг другу цветки в почтовые ящики. Покупать самому нельзя, только в подарок. На первый экзамен прикалывают белую гвоздику, на остальные — розовые, на выпускной — красную. 

Вода и еда

В Англии верят: в день экзамена пошел дождь — это плохо. А в Сербии воду любят: если студент идет сдавать экзамен, за его спиной обязательно выльют чашку. Считается, что равномерный поток воды фокусирует на результате и приносит удачу.

Китайские студенты верят, что перед экзаменом нельзя мыть руки: это смоет удачу. А в Южной Корее не моют голову, чтобы не смылись знания. 

В Китае вообще многое завязано на омофонах — созвучиях слогов. Например, там трогают «талисманы» — подвески из липкого риса в бамбуковом листе, цзунцзы. Потому что похоже на «сразу получить высочайшую отметку». А еще в столовых университетов перед экзаменами появляются блюда из яблок — это «безопасность, надежность». Многие ужинают перед экзаменами свиными кубиками — «жажду отличиться» — с кешью — «хочу сдать». И еще едят киви — «с легкостью сдать экзамены». Или лапшу — «всё пройдет гладко».

А японские студенты из-за этого же едят KitKat — созвучно с kitto katsu, «обязательно победим».

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Традиционное блюдо в Южной Корее — суп из водорослей. Перед экзаменами его не едят, чтобы его склизкость не втянула в себя всё выученное. Зато верят в силу сладкого. Перед поступлением в университет активно поедают ёт — тянучки. И снова омофоны: слово «ёт» в корейском означает «липкий» — похоже на «сдать вступительные экзамены». 

В Индии с утра перед экзаменами едят что-то типа творога с сахаром — блюдо дахи-шаккар. Индийцы верят, что творог успокаивает и охлаждает мозг. Многие на время сессии становятся вегетарианцами. А еще несут кокосы в храм в качестве жертвоприношения. 

Одежда

Китайские студенты на экзамены надевают нижнее белье или любую одежду красного цвета. Это настолько укоренилось в культуре, что когда кому-то везет, люди даже говорят: «Ты что, носишь красное белье?» 

Однако некоторые всё-таки опасаются красного: плохие оценки тоже пишутся этим цветом. Вместо него есть фиолетовый. В китайском северо-восточном диалекте сочетание «фиолетовые ягодицы» звучит почти так же, как «цель будет достигнута». Поэтому на экзамены надо идти в фиолетовых трусах. 

Женщины — от учительниц до матерей — надевают традиционное платье ципао с высоким воротником. Потому что «ципао» — это флаг и первый иероглиф в выражении «только развернулись флаги — и победа уже одержана». Сложно, да. В общем, это пожелание скорейшего успеха на экзамене. Отцы носят магуа — традиционные куртки. Первый иероглиф означает лошадь и совпадает с началом выражения «прибытие лошади знаменует момент победы».

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Логотип Nike — галочка — тоже символизирует правильный ответ. Современные японцы еще любят бренд Champion — тут всё и так понятно. 

А в Оксфорде надевают белую рубашку, черную юбку или брюки, черные колготки, черные туфли и мантию. Этой традиции уже много сотен лет, и соблюдается она строго: без мантии на экзамен не пускают. А в Йельском и Гарвардском университетах всё наоборот. Там практикуют забеги голышом по кампусу.

В США есть традиция, похожая на российскую: там тоже кладут монетку в ботинок — один пенни. Современные туфли пенни-лоферы появились именно поэтому: у них в язычке есть специальный карман для монетки. Видимо, кто-то очень устал натирать пятки.

Верить в приметы или нет — дело каждого. Но в онлайн-университете Skypro на удачу не надеются. Везение не понадобится, если вы уверены в своих знаниях.

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