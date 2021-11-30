Подсолнухи, суп из водорослей и красное белье: во что верят студенты по всему миру

У Казанского государственного университета стоит бронзовый памятник молодому Ленину, а рядом с ним — лавочка. На ней на удачу сидят перед экзаменами.

Французские студенты ходят не к Ленину, а к памятнику писателю Мишелю де Монтеню. Там они трут рукой туфли статуи, чтобы сдать с первого раза или успешно списать. В Гарварде и Йеле тоже трут ботинки, но статуй основателей: Джона Гарварда и Теодора Дуайта Вулси соответственно.

За 100 дней до выпускных экзаменов польские школьники делают вечеринку — studniówka. После нее надо сходить на главную рыночную площадь в Кракове и попрыгать на одной ноге вокруг памятника поэту Адаму Мицкевичу.

В Самарском педагогическом университете перед экзаменами ходят между двумя большими каменными шарами. В Севастопольском национальном университете стоит прозрачный шар, внутри которого — бутылка водки и шпаргалки. Перед экзаменами студенты засыпают его монетками или водят вокруг хороводы. В Киевском КПИ и Харьковском ХАИ тоже есть подобные объекты. На последнем — надпись: «Шара всем даром, и пусть никто не уйдет обиженным!». Шара — украинская «сестра» халявы.

А еще трут носы: в Москве — памятнику собаке на станции «Площадь Революции», в Уфимском государственном авиационном техническом университете — скульптуре Серго Орджоникидзе. В Массачусетском технологическом институте — увековеченному изобретателю фотопленки Джорджу Истмену.