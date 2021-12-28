Гамбург, Саратов, Тбилиси: необычные фермерские рынки

Самый длинный (но не самый большой) рынок Европы — он растягивается под эстакадой метрополитена по вторникам и пятницам на целый километр. Из местных достопримечательностей — ярко-красный фургончик точильщика ножей Кристиана Штоббе, который работает под псевдонимом Мэкки-нож, в честь персонажа «Трехгрошовой оперы» Бертольда Брехта (только пишется его псевдоним немного иначе, чем у Брехта, — видимо, чтобы не было проблем с авторскими правами).



В начале статьи вы видите иллюстрацию, не вошедшую в книгу, но в других изданиях, например, на немецком языке, которое выйдет весной, будет опубликован и текст про гамбургский рынок, и этот рисунок.