Гамбург, Саратов, Тбилиси: необычные фермерские рынки
Книгу «Фермерские рынки мира. Кругосветное путешествие» (издательский дом «Самокат») интересно не просто читать, а подолгу рассматривать. Фотографии рынков, о которых рассказано в этом тексте, мы постарались «оживить» с помощью рисунков Анны Десницкой.
Гамбург, Иземаркт
Самый длинный (но не самый большой) рынок Европы — он растягивается под эстакадой метрополитена по вторникам и пятницам на целый километр. Из местных достопримечательностей — ярко-красный фургончик точильщика ножей Кристиана Штоббе, который работает под псевдонимом Мэкки-нож, в честь персонажа «Трехгрошовой оперы» Бертольда Брехта (только пишется его псевдоним немного иначе, чем у Брехта, — видимо, чтобы не было проблем с авторскими правами).
В начале статьи вы видите иллюстрацию, не вошедшую в книгу, но в других изданиях, например, на немецком языке, которое выйдет весной, будет опубликован и текст про гамбургский рынок, и этот рисунок.
Саратов, Крытый рынок
Я родилась в Саратове и долгое время именно это место олицетворяло для меня само понятие «продуктовый рынок». Прямо скажем, не худший вариант: великолепный образец архитектуры модерна и передовых инженерных решений начала XX века. Интересно, что архитектор Василий Люкшин подошел к проектированию саратовского рынка невероятно серьезно: перед началом работы он совершил своего рода паломничество, побывав на рынках Одессы, Риги, Санкт-Петербурга и Москвы, чтобы изучить плюсы и минусы их устройства.
Хельсинки, рынок на Рыночной площади
Рыночная площадь находится на берегу Финского залива, буквально в двух шагах от всех основных достопримечательностей Хельсинки — и сама, безусловно, входит в список этих достопримечательностей. Сюда особенно хорошо приехать в начале октября, когда здесь проходит традиционный фестиваль салаки (или, как ее еще называют, балтийской селедки), на который съезжаются лучшие рыбаки Финляндии со своим товаром. Будет шанс попробовать жареную салаку или даже пиццу с салакой.
Прага, Наплавка
Уютный рынок под открытым небом раскидывается по субботам на набережной Влтавы с начала 2010-х — это был один из первых современных фермерских рынков Праги. Здесь стараются продавать только локальные чешские продукты — или, в крайнем случае, от соседей (апельсины и лимоны, к примеру, привозят из Хорватии). Особенно приятно гулять по Наплавке летом, когда можно усесться с покупками тут же, на набережной и любоваться корабликами и лебедями.
Тбилиси, Дезертирка
По легенде, которую любят рассказывать гиды, свое необычное название рынок получил из-за того, что в годы Гражданской войны дезертировавшие с фронта солдаты продавали здесь свое оружие и обмундирование. Сегодня, по утверждению тбилисцев, на Дезертирке по-прежнему можно купить «все, что угодно» — но все-таки это «все» относится уже не к оружию, а к съестному. Свежайшие овощи и фрукты, десятки сортов кукурузы и бобов, горы ароматных грузинских пряностей… Лично я обычно привожу отсюда связку чурчхел и мешочек сванской соли.
Риальто, Венеция
Главный рынок Венеции находится по соседству со знаменитым мостом, носящим то же имя. Торговля в этом месте ведется как минимум с XI столетия. Рынок состоит из двух частей — «зеленной» и «рыбной», где вашим глазам предстанет всё богатство фауны Адриатического моря. Если вы хотите не просто побродить по рынку вместе с другими туристами, а почувствовать себя местным, приходите пораньше (рынок открывается в 7.30 утра). Впрочем, это правило справедливо практически для всех рынков мира.