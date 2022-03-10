107 лет подо льдом: как нашли судно Эрнеста Шеклтона

Endurance обнаружили на глубине более 3 километров.

Осенью 1915 года судно британского полярного исследователя Эрнеста Шеклтона Endurance (англ. «Выносливость») затонуло у берегов Антарктиды, что вынудило команду высадиться на дрейфующие льды. Это положило начало одной из самых драматичных историй о преодолении, казалось бы, безнадежных трудностей. Все 28 членов экипажа в конце концов выбрались из этой передряги живыми, но, несмотря на это, последнее пристанище судна оставалось широко обсуждаемой морской загадкой — ненаписанной последней главой в легендарной саге о выживании и триумфе. Оставалась до сегодняшнего дня: группа исследователей объявила, что они обнаружили затонувшее судно на дне моря Уэдделла в северной Антарктике.

Первые изображения корабля были переданы с помощью автономных подводных аппаратов (AUV) 5 марта с глубины около трех километров: камера скользит по деревянной палубе, в кадре появляются канаты, сплетенные больше века назад, брошенные инструменты, иллюминаторы, перила и даже мачты и штурвал — все почти в первозданном состоянии благодаря температуре воды, отсутствию кислорода и прямых солнечных лучей.

Несмотря на попытки высвободить судно из ледового плена 14 и 15 февраля 1915 года, Endurance застрял безвозвратно. «То, что лед получает, лед оставляет себе», — сказал однажды Шеклтон. Фото: Френк Харли, ROYAL GEOGRAPHICAL SOCIETY, GETTY IMAGES

«Я охотился за затонувшими кораблями с тех пор, как мне исполнилось двадцать, и я никогда не видел судна, которое так же хорошо сохранилось, как это, — говорит 69-летний морской археолог Менсун Баунд по спутниковому телефону, когда он и с товарищами по команде отправляются в долгое путешествие назад в Кейптаун после нескольких недель поисков. — Можно даже разглядеть отверстия для болтов и другие мелочи».

Шеклтон оставил команду Endurance на острове Элефант ждать спасения, а сам с пятью членами экипажа отправился за помощью к китобойной станции на острове Южная Георгия (еще 1280 километров). Фото: PA IMAGES, GETTY IMAGES

Старший исследователь экспедиции Endurance22 Менсун Баунд рассказывает: когда были получены первые изображения с подводных аппаратов, он и другие члены команды из 65 человек уже верили, что это Endurance, а не другое судно, потерпевшее крушение. Вскоре на глаза сразу же попалось недвусмысленное доказательство: на корме появились блестящие медные буквы, складывающиеся в слово Endurance над полярной звездой. «Ты видишь это, и глаза вылетают из орбит, — говорит Баунд. — Это был один из тех моментов, когда ты словно проваливаешься в прошлое, отчетливо ощущаешь связь с ним. Чувствуешь, будто Шеклтон дышит тебе в спину».

Южноафриканский ледокол Agulhas II способен идти во льдах со скоростью пять узлов. В середине февраля судно прибыло на место, где, предположительно затонул Endurance.

Чего добивался Шеклтон?

Endurance была частью грандиозной Императорской трансантарктической экспедиции Шеклтона. При поддержке британского правительства и частных спонсоров, а также Уинстона Черчилля, бывшего в то время первым лордом Адмиралтейства, планировалось доставить группу исследователей к побережью Антарктиды, где они должны были высадиться на берег, а затем отправиться по суше на другой конец континента через Южный полюс.

43-метровая трехмачтовая баркентина, специально построенная для полярных вод, Endurance обладала массивным дубовым корпусом толщиной почти 8 метров. Судно вышло из порта Южной Георгии 5 декабря 1914 года, вскоре после начала Первой мировой войны. Даже на другой стороне земного шара война была рядом. Когда Endurance вошла в море Уэдделла, британский и немецкий флоты сошлись к северу от в битве за Фолклендские острова.

В объятиях замерзшего моря

Планам не суждено было сбыться. Endurance прочно застрял во льду.

Море Уэдделла, занимающее площадь 2 920 000 км² — одно из самых отдаленных и суровых мест в мире. Большую часть года его поверхность покрывает лед, среднемесячные температуры зимой у южного побережья опускаются ниже −30 °C, почти никогда не утихает сильный ветер. Шеклтон называл его «худшим морем в мире».

Но если кто-то и был готов к такому приключению, то только он: ветеран антарктических исследований, Шеклтон участвовал в великой гонке за покорение Южного полюса до того, как в ней принял участие исследователь Руаль Амундсен.

Для этого амбициозного путешествия через континент Эрнест лично подбирал команду, всячески пытаясь вызвать расположение мужчин: обедал с ними, рассказывая анекдоты, затягивая песни и организуя игры. Члены экспедиции уважительно называли его Босс.

Поначалу экспедиция шла неплохо. Но с приближением антарктической зимы 1915 года люди оказались затянуты в ледяную морскую ловушку. «В 7 вечера давление резко повысилось, течение начало крутить судно взад и вперед, — писал Шеклтон во вторник, 26 октября. — С мостика мы видели, что он изгибался дугой, сопротивляясь колоссальному давлению».

На борту Agulhas II руководители экспедиции видят первые кадры с изображением Endurance. Старший исследователь Менсун Баунд — второй справа.

На следующий день команда собрала инструменты и провизию и разбила лагерь на льдине. Шеклтон писал: «Хотя мы были вынуждены покинуть судно, вышедшее из строя без всякой надежды на то, что его когда-либо починят, мы живы и здоровы, у нас есть припасы и оборудование для стоящей перед нами задачи».

Agulhas II отправил в море два автономных подводных аппарата (AUV) для поиска Endurance. Устройства способны работать на расстоянии до 100 миль от корабля.

Endurance затонула 27 ноября. «Сегодня вечером, когда мы лежали в своих палатках, мы услышали крик Босса: „Она уходит, парни!“ — написал в дневнике один из членов экипажа. — Мы выскочили через секунду и увидели, как наше бедное суденышко тонет, борясь в предсмертной агонии. Сначала в воду опустился нос, корма задралась. Затем она резко ушла под воду, и лед сомкнулся над ней навсегда».

Более века 144-метровая Endurance пролежала на дне замерзшего моря Уэдделла. Судно было найдено в удивительно хорошем состоянии.

Судно ожидает спуска на воду в лондонских доках Миллуолла в июле 1914 года. Фото: TOPICAL PRESS AGENCY, GETTY IMAGES

Правый борт Endurance покоится в глубинах моря Уэдделла. Морской лед наверху настолько коварен и непредсказуем, что даже сегодня мы знаем об этом районе очень мало. Фото: FALKLANDS MARITIME HERITAGE TRUST, NATIONAL GEOGRAPHIC

Почему Endurance было так трудно найти?

В 2019 году фонд Falklands Heritage Maritime Trust организовал первую экспедицию по поиску судна, но найти место крушения не удалось. Этой зимой они попытались снова, организовав и профинансировав Endurance22.

Проблемой стало определить местонахождение корабля. Оказавшись в ледяном плену, Endurance продолжала дрейфовать по течению. Когда судно в конце концов затонуло, капитан Фрэнк Уорсли провел измерения местоположения с помощью секстанта и записал его в свой дневник. Однако из-за плохой видимости в тот день Уорсли не смог провести надлежащие измерения правильно. Логично, что одной из первых задач команды ученых и навигационных экспертов Endurance22 было изучение записей капитана.

«Последняя запись о местоположении корабля была сделана Уорсли 18 ноября, затем он сделал еще одну 20 ноября, на следующий день после того, как корабль затонул, — говорит Баунд. — Еще одна запись датирована 22-м числом, но к тому времени он был уже далеко. Скорость дрейфа льда можно было только предполагать».

Под вопросом были и показания хронометра. Используя сегодняшние гораздо более точные карты звездного неба, исследователи подсчитали, что часы Endurance спешили. Из-за этой ошибки предполагаемое местоположение судна сместилось к западу от последнего зарегистрированного положения Уорсли. Используя расчеты капитана, экспедиция немного сузила круг поисков, но найти судно все еще было непросто.

«У нас оставалось три или четыре дня, а мы все еще не нашли ее (баркентину), — рассказывает Баунд. — Было три области, на которые нужно было обратить внимание. Но часто не мы, а лед решает, куда именно нам смотреть. Он шел с запада на восток, что привело нас к южной части района поиска. Там она и была!»

Endurance начала свой путь по арктическим льдам в 1914 году в составе Имперской трансантарктической экспедиции. Шеклтон получил тысячи заявок на участие.

Команда Agulhas II поднимает беспилотный аппарат после погружения в море Уэдделла.

«На самом деле это было всего в 4,16 морских милях от позиции, отмеченной Уорсли, что свидетельствует о невероятной точности его расчетов», — добавляет Джон Ширс, руководитель экспедиции Endurance22.

Самой большой проблемой, с которой столкнулись исследователи, оказался, как ни странно, лед. «Один эксперт в Лондоне сказал, что дает нам 10-процентный шанс даже дойти до места», — посмеиваясь, вспоминает Ширс. К счастью, исследовательское судно Agulhas II было способно преодолевать толщу льда со скоростью пять узлов (около 9 км в час). И даже такие невероятные возможности все равно не были гарантией успеха — то и дело приходилось бороться с упрямыми льдами, особенно в феврале, когда температура опустилась до –10 по Цельсию. И экспедиция действительно застряла во льдах! «Пресса придала этому слишком большое значение, — сказал Ширс. — Мы застряли всего-то часа на четыре на небольшом шельфовом леднике, а потом нас снесло течением».

В конце концов, 18 февраля исследовательский корабль достиг намеченного района поиска, и команда начала подводную охоту на Endurance. Чтобы исследовать морское дно на такой глубине, они использовали два автономных подводных аппарата, оснащенных гидролокаторами и технологией визуального наблюдения. Гаджеты длиной 3,5 метра, широко используемые в морской нефтяной промышленности, напоминают чем-то гигантские компьютерные жесткие диски. Они могут работать автономно на расстоянии до 160 километров от судна и способны выдерживать экстремальное давление и температуру. Благодаря этому и были получены первые в истории фотографии места затопления Endurance.

«Я никогда не видел судна, которое так же хорошо сохранилось, как это», — Менсун Баунд, морской археолог.

Баунд и Ширс прогуливались по льду, когда были переданы первые изображения, вспоминает Баунд. «Мы вернулись на корабль и устремились к мостику. Один из наших был там, улыбаясь от уха до уха. Когда он показал мне снимок на экране, мне показалось, что в этот момент вся моя жизнь перевернулась».

Последняя глава в саге о Шеклтоне

Знаменитое высказывание Шеклтона: «То, что лед получает, лед оставляет себе». Однако история Endurance не закончилась с потоплением корабля. Сага о путешествии Шеклтона обратно через море Уэдделла за помощью для его застрявшей команды станет дним из блистательных эпизодов истории полярных исследований.

Agulhas II пробивает путь сквозь толстый лед в море Уэдделла.

4 апреля 1916 года Шеклтон оставил свою команду на острове Элефант и в составе группы из шести человек отправился на одной из модифицированных спасательных шлюпок Endurance к острову Южная Георгия. Это был 1280-километровый путь по ледяным бурным морям сквозь бушующие ураганные ветра, который занял 16 дней. «Ветер завывал, срывая верхушки волн, — писал Шеклтон. — Нас бросало вниз, подкидывало на головокружительную высоту, наша лодочка трещала по швам и сопротивлялась до последнего».

Прибытием на Южную Георгию все не закончилось. Группе предстоял 36-часовой поход по скалистому острову, чтобы добраться до китобойной станции в Стромнессе.

Когда эти шестеро героев, шатаясь, вошли в помещение, начальник станции Торальф Сорле едва мог поверить своим глазам. «У нас были длинные бороды и спутанные волосы, — писал Шеклтон. — Мы были грязными, одежда, которую мы без смены носили почти год, была изорвана и запачкана».

Почти шесть лет спустя, готовясь к очередной экспедиции в Антарктиду, Шеклтон умер от сердечного приступа там же, на Южной Георгии. Он был похоронен на острове 5 марта 1922 года. Ровно через 100 лет команда Endurance22 сделала свои первые снимки Endurance.

Баунд говорит, что по пути домой он и его товарищи по команде остановятся в Южной Георгии, чтобы посетить могилу Шеклтона: «Нам грустно покидать это место. Но я горжусь нашим достижением. И мы остановимся, чтобы отдать дань уважения Боссу».

Осенью канал National Geographic покажет документальный фильм о поисках Endurance с эксклюзивными кадрами с места кораблекрушения.