«Домашним говорим, что едем за деньгами. На самом деле просто хотим сбежать». Репортаж из Антарктиды

Грохот вокруг моей палатки больше напоминает землетрясение, чем ветер. Вздрагивая, я поглубже зарываюсь в спальный мешок. Конечно, я не беспомощный новичок в горах — знаком с жуткими ветрами не понаслышке: южный поток струйного течения, заставший меня ночью в Гималаях, леденящая душу буря в Патагонии. Но это — хуже всего. Моя палатка закреплена между двумя валунами в изолированной от внешнего мира глуши антарктических гор Вольтат. Рядом укрылись еще трое. В 80 километрах к югу начинается Полярное плато, широкая возвышенная равнина. Здесь зарождаются мощные катабатические ветра — плотные потоки холодного воздуха, обрушивающиеся по горным коридорам к морю, словно лавины.

Наш гениальный план был прост: отыскать регион, где больше всего непокоренных пиков, а затем совершить столько первых восхождений, на сколько хватит сил.

Еще один мощный порыв. Дуги палатки прогнулись внутрь, накрыв мой спальник полотнищем. Мгновение — я слышу пулеметный треск шва, и вот меня уже несет в пургу вверх ногами! Ветер подхватил меня вместе с палаткой и бросил на грубую каменную стенку, которую я же соорудил для защиты, а потом перекатил и через нее. Я с ужасом замечаю, что вокруг безумный вихрь швыряет из стороны в сторону съемочное оборудование — ценные камеры пролетают мимо меня вперемешку с грязными носками и пухом из спального мешка. Жуткая боль пронзила шею и плечи. Я подползаю к дыре в палатке и с остервенением разрываю полотнище дальше. Осколки льда жалят глаза, и я что есть силы кричу: «На помощь!».

Отправиться в Антарктиду предложил Майк Либекки. Этот беззаботный серфер из Калифорнии и сумасшедший искатель приключений, к своим сорока годам совершил десятки рекордных восхождений. Как и многие отчаянные скалолазы, Либекки харизматичен — высокий уверенный в себе мужчина. «Я уже бывал там, — спокойно сказал он о регионе, известном как Земля Королевы Мод. — Ничего особенного». Либекки также нанял в команду пару закаленных фотографов-скалолазов: Кита Ладзински, колорадца с кустистыми бровями, и Кори Ричардса, уроженца Юты с вечной дьявольской усмешкой на губах.