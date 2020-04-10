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Арктика и Антарктика

В Арктике начали выращивать дыни и арбузы

Интерфакс
10 апреля 2020
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Фото: Marco Verch Professional Photographer and Speaker / flickr.com
Испытания бахчевых культур проходит в неотапливаемых теплицах.

Ученые Всероссийского института генетических ресурсов растений имени Вавилова (ВИР) высадили бахчевые культуры на опытной полярной станции в Апатитах (Мурманская область), сообщила директор института Елена Хлесткина.

«В настоящее время на Кольском полуострове, где находится наша опытная полярная станция, проводятся эксперименты по выращиванию дынь, арбузов и других бахчевых культур. В этом году опробуют сорта, выведенные в Краснодарском крае для выращивания в арктических условиях. Это особые сорта, которые отличаются скороспелостью и компактной формой растения», — Елена Хлесткина.

Хлесткина отметила, что для выведения таких сортов применяют селекцию с использованием ДНК-маркеров. Перед учеными стоит задача сравнить вновь выведенные сорта с обычными, найти их различия на уровне генома и выработать методы диагностики видов для дальнейшей селекции.

В свою очередь директор Полярной опытной станции Ирина Михайлова рассказала, что селекционеры уже приспособили для произрастания в условиях Арктики более 50 сортов картофеля, ягодные (смородину, крыжовник и др.), плодовые (яблони) и кормовые культуры (овес, рожь). В парниках выращивают огурцы, помидоры, кабачки, перец, салаты, репу, свеклу и другие культуры.

Помимо экспериментов с выращиванием дынь и арбузов, на станции идет работа над высадкой плодовых яблонь и вишен.

Полярная опытная станция была основана ботаником Николаем Вавиловым в 1923 году. Деятельность ученых положила начало земледелию на Кольском полуострове. За годы существования станции выведены многие адаптированные к условиям Заполярья сорта растений.

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