Посещение острова Комодо для туристов будет стоить $1000. Раньше его хотели запретить

С 2020 года для того, чтобы посетить Комодо, нужно будет оплатить «членский билет» стоимостью 1000 долларов в год. В системе будет два уровня членства: «премиум» позволит гостям въезжать непосредственно на остров Комодо, на котором обитают около 1700 комодских варанов. Доступными для посещения посетителям без «премиума» останутся другие острова заповедника, где также живут вараны, но в меньшем количестве.

В настоящее время туристы платят за посещение Комодо всего 10 долларов.

В 2018 году Комодо посетили 176 тысяч гостей при том, что в 2008 году число туристов не превышало 44 тысяч.

Ранее предполагалось, что остров с 2020 года закроют для посещения из-за участившихся случаев кражи варанов, которых позже перепродавали браконьеры любителям экзотических животных.

Плотоядный комодский варан – самая крупная из ныне существующих ящериц, достигает более трех метров в длину. Он может весить до 150 кг и съесть до 80 кг мяса за раз. Нередко вараны грешат каннибализмом, но это естественный процесс регулирования популяции: естественных врагов на острове для варанов нет. Сейчас их можно назвать полноценными хозяевами острова Комодо – их популяция значительно превышает население людей, живущих на острове (это одни экологи и рейнджеры).