Правила хорошего Дона
Нагулять аппетит
Центральный рынок Ростова-на-Дону, он же Старый базар или Старбаз, как любовно именуют его местные жители, лучшее место для того, чтобы познакомиться с главными ростовскими деликатесами и накупить вкусных сувениров (обязательно попробуйте здесь сало, рыбу шамайку, местные помидоры и нахичеванскую клубнику — ту самую, из детства). Рынок не просто построен в самом центре - он и есть исторический центр города, причем в буквальном смысле.
Если днем рождения Ростова-на-Дону принято считать 15 декабря 1749 года, когда по указу императрицы Елизаветы Петровны была основана Темерницкая таможня, то Старбаз упоминается в летописях еще раньше. Два этих события (появление таможни и рынка), а также последовавшее за ними строительство порта дали настолько сильный толчок развитию города, что к XVIII в. он превратился в настоящий центр международной торговли. Все товары из стран Чёрного, Эгейского и Средиземного морей попадали в Российскую Империю именно через Ростов-на-Дону. А где товар, там, как известно, и купец. Началось строительство постоялых дворов и трактиров, что спровоцировало в итоге настоящий гастрономический бум, эхо которого заметно и сегодня.
Доходные дома, принадлежавшие когда-то зажиточным ростовским купцам, давно сменили владельцев — в одном теперь Ростовский экономический университет, в другом - офис нефтяной компании, третье принадлежит полиции. Но первые этажи с высокими окнами и отдельными входами идеально подходят для того, чтобы размещать в них отличные рестораны и кафе – и количество последних в городе растет с каждым годом.
Программа-минимум
Пожалуй, самый любопытный ростовский ресторан – Leo Wine&Kitchen. Свое имя он получил в честь основоположника крымского виноделия Льва Голицына. Заведение обласкано наградами, а в 2019 получило звание «лучший региональный ресторан России». Даже самые простые рецепты в Leo способны удивить: например, салат из редиса, страчателлы и цицмата (так на юге зовут кресс-салат) или нежнейшее сало из венгерской мангалицы. Но главное в этом месте – вино, а еще – то, как удачно оно сочетается с блюдами. Не стесняйтесь спрашивать совета у сомелье Сергея Подпорина, он знает толк в идеальных сочетаниях еды и напитков.
Еще одна важная точка на кулинарной карте Ростова-на-Дону — «Онегин Дача», где представлена классическая русская и европейская кухни. Обязательно попробуйте здесь запеченный бок быка, картофельные оладьи со щучьей икрой и филе палтуса с хурмой — все три блюда в ресторане готовят на славу. И не удивляйтесь, если во время трапезы увидите или услышите «зеленую фею», это не следствие бурных возлияний, просто в одном из залов расположен зимний сад с попугайчиками. А еще в «Онегин Дача» есть поезд, который курсирует под потолком из одного зала в другой.
Главное место для тех, кто хочет познакомиться с локальной донской кухней, называется «Раки и Гады». Одних только раков здесь готовят семнадцатью разными способами, а еще есть восемь вариантов приготовления мидий, двенадцать рецептов креветок, осьминоги, рыбные копчености всех мастей – в общем, не заскучаете. В «Раки и Гады» первым делом бегут все гости Ростова-на-Дону —сами же ростовчане раков в ресторанах практически никогда не заказывают, здесь их принято готовить самостоятельно. В городе немало магазинов с названиями вроде «Мир раков», «Дом раков» или «Империя раков», где можно купить свежевыловленных членистоногих.
Если захотите почувствовать себя местным, присоединяйтесь к пешей экскурсии «Три века ростовской еды»: кроме прогулок по городу, дегустаций местных специалитетов и рассказов о кулинарной истории Ростова-на-Дону экскурсоводы-гастроэнтузиасты Алексей Матвеенко и Михаил Шенштейн возят своих гостей за город, в станицу Старочеркассую, где на атаманском подворье варят раков, жарят донскую селедку и готовят уху по старинным казачьим рецептам.
Еще по одной
После захода солнца Ростов-на-Дону преображается: вместе со звездами зажигаются и огни вечерних заведений. Поклонники крафта отправляются в бар «Голодранец» или London Pub. Любители коктейлей – в Mojo Bar&Cafe или «Свой бар», где готовят самый знаменитый коктейль Ростова. Называется он «Кукарача 2D», то есть двойного действия. Первое из них весьма незамысловато — ром смешивается с апельсиновым ликером и поджигается, зато второе – с участием нюхательного табака с ментолом и коктейльной трубочки - запоминается надолго и тут же попадает во все инстаграммы. Оставьте этот аттракцион на финал вечера, иначе дальнейшие планы могут рухнуть прямо у барной стойки.
Если же душа, напротив, запросит продолжения, отправляйтесь на прогулку по «барной миле» в Газетном переулке. На самом деле этот маршрут ровно в два раза короче стандартной мили, но пройти все 800 метров, ни разу не споткнувшись, способны только самые стойкие и тренированные. Лучше идти в сторону улицы Шаумяна – чтобы завершить вечер в единственном панорамном баре в историческом центре Ростова-на-Дону. Он находится на крыше лучшей гостиницы города – «Бутик-отеля 39».
Историческое здание получило дизайнерское наполнение: в номерах современный декор, все удобства и косметика премиального британского бренда Penhaligon’s, в ресторане – пять вариантов завтрака, включая ЗОЖ, а в баре – панорамный вид и отличный выбор коктейлей. Не забудьте поднять тост за Ростов-на-Дону!