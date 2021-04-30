Правила хорошего Дона

Если днем рождения Ростова-на-Дону принято считать 15 декабря 1749 года, когда по указу императрицы Елизаветы Петровны была основана Темерницкая таможня, то Старбаз упоминается в летописях еще раньше. Два этих события (появление таможни и рынка), а также последовавшее за ними строительство порта дали настолько сильный толчок развитию города, что к XVIII в. он превратился в настоящий центр международной торговли. Все товары из стран Чёрного, Эгейского и Средиземного морей попадали в Российскую Империю именно через Ростов-на-Дону. А где товар, там, как известно, и купец. Началось строительство постоялых дворов и трактиров, что спровоцировало в итоге настоящий гастрономический бум, эхо которого заметно и сегодня.

Доходные дома, принадлежавшие когда-то зажиточным ростовским купцам, давно сменили владельцев — в одном теперь Ростовский экономический университет, в другом - офис нефтяной компании, третье принадлежит полиции. Но первые этажи с высокими окнами и отдельными входами идеально подходят для того, чтобы размещать в них отличные рестораны и кафе – и количество последних в городе растет с каждым годом.