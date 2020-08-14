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Путешествия

Правительство планирует отменить бесплатный вывоз россиян из-за рубежа в экстренных ситуациях

Интерфакс
14 августа 2020
Соответствующее предложение выдвинул МИД РФ.

В пояснительной записке к документу, опубликованному на федеральном портале нормативных правовых актов, говорится что принципы, заложенные в постановлении «Положение о предоставлении помощи в возвращении в РФ гражданам РФ, оказавшимся на территории иностранного государства без средств к существованию», существенно понижают эффективность работы механизма оказания гражданам материальной помощи».

По мнению авторов проекта, оценка ситуации, связанной с угрозой жизнью гражданина, всегда субъективна, это, в свою очередь, ведет к отказам в предоставлении помощи. При этом одним из основных критериев оказания поддержки россиянам за рубежом указана безвозмездность. Поэтому МИД РФ предлагает гарантировать гражданам страны возврат домой в случае угрозы жизни, но при условии возврата потраченных государством средств. На возврат суммы в рублях, которая будет заранее указана в акте о фактическом предоставлении помощи, будет даваться три месяца. Документ, подтверждающий оплату, необходимо будет отправить в МИД по почте.

«В случае, если получатель помощи не вернет денежные средства в установленный срок, МИД России обращается к нотариусу, после чего гражданину предъявляется принудительное исполнение в соответствии с правилами исполнительного производства», — сказано в пояснительной записке.

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Кроме того, помощь гражданам РФ за рубежом будет оказываться в заявительном порядке, а не только при наличии угрозы жизни.

В четверг правительство утвердило новые правила оказания экстренной помощи находящимся за рубежом организованным туристам. В соответствии с ними объединение туроператоров будет оказывать экстренную помощь туристу безвозмездно, а финансирование мероприятий по оказанию экстренной помощи осуществляется объединением туроператоров за счет средств его резервного фонда. 

Но за счет туроператоров будут вывозиться только те туристы, чей туроператор объявил об остановке деятельности и не может выполнить свои обязательства перед ними по договору о реализации туруслуг. Вывозом туристов в случае экстренных ситуаций за рубежом, опасных для жизни и здоровья, будет заниматься правительство.

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